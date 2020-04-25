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Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Самоучитель выживания при самоизоляции

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Главный редактор "Правда.Ру" Инна Новикова и психолог Григорий Крамской совместно ищут пути помощи оказавшимся на карантине людям. Вспоминают примеры из жизни и обмениваются рекомендациями.

Совет психолога: Как пережить самоизоляцию?

Читайте начало интервью: 

Советы психолога, как не сойти с ума при карантине

Во время карантина помощь приходит через Интернет

Как быть, если денег нет? Попросить, чтобы с тобой танцевали?

— Когда нет еды, танцевать смысла нет. Но это хорошая возможность попросить соседей о помощи. В нашем подъезде мы первым делом опросили соседей, кому какая помощь нужна. Не бойтесь сказать другим людям о том, что вам нужна помощь. Я буду счастлив отдать килограмм гречки, риса, если таким образом помогу человеку.

— В эфир студии "Правда.Ру" женщина пишет, что 36 лет проработала поваром и вот осталась без работы. Видимо, из-за коронавируса. Снимает квартиру. На самом деле очень много приезжих людей, которые работали поварами в ресторанах остались без работу. Надо кушать, надо платить за квартиру.

— Одному из моих сыновей 25 лет. Он с 14-ти лет трудится поваром, то есть уже одиннадцать лет. Он придумал готовить на дому для соседей. Они с огромным удовольствием платят ему. Я не знаю, продолжит ли он заниматься этим после того, как закончится самоизоляция, но надо отдавать себе отчет, что среди ваших соседей могут быть люди, которые не готовы готовить себе сами.

— Это хороший совет, кстати.

— В жизни есть всегда хорошие решения. Одна моя знакомая написала в соцсетях, что, работая, она даже не подозревала, что дети оказывается хотят есть 3-4 раза в день.

Выход из ситуации — стать самозанятым

Сейчас они хотят есть, по-моему, 6-8 раз в день. А той женщине-повару нужно написать объявление, что она готовит на дому. А не будет так, что придет полиция и скажет: "Надо налоги платить!"

— Она может оформиться самозанятой через "Госуслуги". Это не займет у нее ни много времени, ни много денег. Тем более, что сейчас есть какие-то небольшие льготы для самозанятых.

— Кто-то пишет, что есть тысяча и один способ для занятия саморазвитием. Все в открытом доступе. Под лежачий камень вода не течет. В любом случае нужно стараться что-то сделать.

Могут появиться интересные новые друзья. Более того, может быть, кто-то из этих людей станет вашим не только близким другом, но и, может быть, будущим мужем. Почему нет?

В этой ситуации всегда можно найти выход из того, что происходит с вами. Да, есть трудности. Да, есть сложности. Но, во-первых, огромное количество волонтерских организаций сейчас ищут, куда приложить силы многочисленных добровольцев. По крайней мере, в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге огромное количество желающих быть волонтерами. И если вы ищете, где найти помощь, то кто-то одновременно в этот момент ищет, кому помочь.

— Можно положить записки в почтовые ящики, повесить объявление.

— Потрясающая вещь локальные группы в "Фейсбуке" и прочих социальных сетях. У нас есть группа нашего подъезда. Во всяком случае, надо стараться и мы все это переживем.

Всегда ли нужна помощь психолога?

— К психологам ведь редко обращаются люди счастливые. К психологу приходят, когда какие-то проблемы, когда нужны советы, помощь. Какой совет можно дать людям, которые склоны к депрессиям, к различным фобиям?

Если человек привык тосковать, быть может, его не надо вытаскивать из этого состояния. Тосковать в кайф, довольно красиво обставить свое депрессивное состояние. Красиво подать его самому себе.

Еще раз очень важный момент: если человек хочет выйти из проблемы, он ищет способы выхода. Если он хочет жалеть себя в этом состоянии, то ищет жалости к себе.

К психологам приходят, чтобы решать проблему, потому что если я хочу, чтоб меня пожалели, ходить к психологу и платить за это деньги выглядит крайне странно. Я лучше пойду к соседке и пожалуюсь ей. Она скажет: "Действительно, у тебя такая судьба тяжелая".

Надо понимать, чего вы хотите. Хотите, чтобы вас пожалели или хотите найти выход из своей проблемы? Это не значит, что если вы хотите, чтобы вас пожалели, то вы плохой. Вы тоже хороший. Вы имеете право иногда сказать: "Я сейчас хочу, чтобы меня пожалели". В этот момент вам не нужны никакие умные советы о том, что ты можешь сделать вот это или вот это. Вам нужно куда-то приткнуться, может быть, с полчаса поплакать. Потом вы утрете слезы и скажете: "Ну ладно, пойду пол мыть".

В ситуации, когда психологическое состояние доходит до пика, иногда помогает физическая активность. Перемыть окна, наверное, это треть наших с вами слушателей уже сделали.

— Какой-то китаец пробежал на балконе 61 километр, а в Италии вокруг кровати пробежали полумарафон.

Потрясающе. Боюсь, что голова закружится, но тем не менее. Мои дети два раза в день, как минимум, устраивают где-то минут по сорок, а то и на час такие шумные вечеринки и с музыкой и танцами. В это время я не прошу их о тишине. Я даю им возможность побуйствовать. Моя семья с самоизоляцией немножко перестраховалась. Мы уже с 14-го марта находимся в режиме самоизоляции. Дети в школу не ходят, в детский сад не ходят с 16-го марта. Пока они вполне нормально это воспринимают. Пару раз спросили, когда мы пойдем погулять в парк или когда к нам в гости приедут знакомые. Мы честно с ними об этом разговариваем, развлекаем самыми разными способами.

И опять же, меньше шансов тосковать, когда рядом дети. Если вы остались совсем одни, в этом случае Интернет вам в помощь.

Я знаю нескольких людей, которые поняли, что предстоит режим самоизоляции, тогда эти одинокие люди собрались небольшими компаниями человек по пять. Это очень интересный опыт тоже, хотя рискованный, потому что когда люди свои, можешь надоесть друг другу, а уж чужие — тем более.

— Дайте еще совет напоследок.

— У нас в крови преодоление трудностей, умение идти вперед и радоваться жизни. Знаете, какие все будут счастливые после карантина. Представляете? После самоизоляции.

Согласно Ветхому завету, на кольце Соломона была простая надпись: "Все пройдет". И когда вам станет хорошо, важно помнить, что и это тоже пройдет.

Мы приходим в мир абсолютно голыми и одинокими. Когда вы понимаете, что вам трудно, всегда есть кто-то, кому еще труднее. Гораздо легче выживать, когда вы заботитесь о ком-то. В этих ситуациях всегда легче тем, кто проявляет заботу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

Темы стресс карантин безработица самоизоляция психотерапия самозанятость советы психолога григорий крамской
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