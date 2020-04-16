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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Инна Новикова

Советы психолога, как не сойти с ума при карантине

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Главному редактору "Правда.Ру" Инне Новиковой психолог Григорий Крамской объяснил, как можно с большой пользой использовать каждый день самоизоляции, чтобы не чокнуться или не развестись со своей второй половиной.

— Как максимально эффективно для себя использовать период самоизоляции? Как пережить какие-то фобии? Какие могут быть возможности использовать эту ситуацию для своего развития?

Я бы обязательно обозначил следующий момент. Ни в коем случае нельзя врать самим себе. Ситуация действительно непростая. И что очень важно, сейчас нет и не может быть точного ответа, когда мы выйдем из всей этой заварухи.

Может быть, карантин закончится раньше 30-го апреля. Может быть, после 9-го мая. Важно понимать, что часть людей болезненно переживают самоизоляцию. Во многом стресс от того, что они находятся в непривычной обстановке, что дома они не являются руководителями, начальниками отдела. Дома они члены семьи. Это непривычное состояние для целого ряда людей.

При этом у части людей ситуация гораздо хуже. У тех, чей доход напрямую зависит от количества произведенной работы. Хорошо, если вы работаете на окладе в компании с "белыми" зарплатами. Но факт, далеко не вся наша экономика живет в таком режиме. Есть люди, у которых доход "белый", но он самозанятый или индивидуальный предприниматель. В этом случае, стресс двойной, потому что они не очень точно понимают, что им теперь конкретно делать.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Информация о поддержки государством таких людей не совсем однозначная. По каким-то каналам приходит позитивная информация. Затем прискакивает новая весточка из других каналов, где все описывается немножко иначе.

В состоянии неопределенности повышается уровень стресса, напряжения, раздражения. Если говорить о пяти стадиях принятия неприятных ситуаций, люди зависают на стадии сопротивления.

В этой стадии увеличивается агрессия. В некоторых странах, которые раньше ушли на карантин, как Испания, Италия, наблюдаем увеличение агрессии, в том числе, бытовой и уличной.

С другой стороны, у нас есть:

  • поддержка для малоимущих,
  • поддержка для многодетных,
  • большие программы от государства, которые начинают срабатывать.

Это может помочь многим со снижением внутренней степени неопределенности и, как следствие, снижением агрессии.

Мои коллеги, которые работают в Соединенных Штатах Америки, говорят, что у них уровень агрессии существенно вырос уже даже сейчас. Они отмечают, что агрессия возникает неожиданно в самых необычных местах. Не около магазинов, где можно украсть банку с фасолью, а с соседом около подъезда. Начинают цепляться за любое сказанное слово, за взгляд, за цвет кожи.

— От ваших коллег-психологов слышала, что внешние трудности скрепляют семью. И во время катаклизмов люди объединяются, внимательнее относятся друг к другу. 

Абсолютно правы мои коллеги, потому что любой кризис — не только сложности, но и возможности.

Важно, как человек использует этот момент. И если он грамотно через них проходит, то действительно и доверие повышается, и комфортность существования становится гораздо более глубокой.

Кроме того, совместно пережитые трудности, когда люди, согласно пословице, вместе пуд соли съели. Иногда сложное состояние, удачно пройденное вместе, действительно скрепляет отношения. Но маленькое неприятное "Но" привело к обострению скрывавшихся ранее конфликтов. И если их не решить грамотно, к сожалению, это может привести к очень плохим последствиям. Любое испытание позволяет человеку встретиться с самим собой, но иногда эта встреча бывает не очень приятной.

Семейные трудности

— Возникают проблемы, на которые раньше не обращал внимания. 

— В точку. Бывают ситуации, когда самые близкие люди — не в семье: 

  • подруга, с которой привыкла встречаться,
  • друзья, с которыми любил сходить выпить пива.

Мы говорим не о любовниках или любовницах. Искренность и душевная близость чаще возникает с подругой, с которой подолгу встречаешься ежедневно, нежели с мужем, которого удается увидеть за полчаса перед сном.

В этом случае самоизоляция с мужем может сработать, как в плюс, наконец, познакомилась с человеком, который оказывается такой умный и интересный человек. А может сработать в минус, потому что человек поймет: а говорить-то нам друг с другом не о чем. Такое тоже бывает.

Испытания проверяют отношения на прочность. Они пройдут гораздо более эффективно, если мы поймем, что это повод проверить самого себя, разобраться в себе. В конце концов, в любом конфликте чрезвычайно важно идти навстречу друг другу.

Беседовала Инна Новикова

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