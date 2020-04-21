Во время карантина помощь приходит через Интернет

Психолог Григорий Крамской продолжает давать рекомендации по уменьшению угрозы психологочискому здоровью во время пребывания на карантине и после выхода из самоизоляции.

Совет психолога: Как пережить самоизоляцию?

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Советы психолога, как не сойти с ума при карантине

Интернет нам поможет

— Значительная часть людей сейчас оказалась без средств к существованию: одни живут от зарплаты до зарплаты, другие — на кредиты. Как пережить такую ситуацию?

— Самое главное — урезайте расходы. Честно посмотрите правде в глаза, если это аренда офиса, придется от него отказаться. Вместо однокомнатной, которую вы сдаете, а вы живете в трешке, вам придется вернуться в свою старую однушку. Но прежде чем перейти к такому варианту, стоит поговорить с арендодателями, которые прекрасно понимают, что в ближайшие месяцы они никого не найдут.

У нас должно быть ощущение собственной востребованности. Допустим, вы маникюрша, теперь самое время начать делать мастер-класс в "Инстаграме" или "Ютубе" про маленькие хитрости от профессионала о том, как красить ногти. Если вы HR-директор, но при этом понимаете, что всю жизнь занимаетесь не тем, а вам нравится рисовать картины — начните их рисовать! Может, они даже будут продаваться. Если не будут, вы так или иначе занимаетесь делом. Подарите в соседнюю школу или в детский садик, если они согласятся их принять.

Не стоит забывать прихорашиваться. С утра умылись, привели себя в порядок. Общайтесь с друзьями или знакомыми. Для этого есть: Zoom, Skype, WhatsApp. При этом следите за тем, чтобы ваши разговоры не скатывались в переживания того, как все трудно, как все плохо.

В разговорах должен быть позитив: "Как здорово! Как ты делаешь шарлотку, пирожки и так далее". Раньше вы водили в секцию ребенка и, соответственно, болтали с другими родителями. Теперь войдите с ними в чат.

— Кто-то рисует, кто-то пишет. У кого-то возникают ранее неведомые ему хобби. Как найти в себе самому неведомые струны?

— Ищите, рискуйте, пробуйте. Сейчас огромное количество доступных возможностей через Интернет присоединиться к кружкам живописи, кройки и шитья. Мои друзья ведут теперь спортивные занятия через Интернет. Парень, который привык делать фотоклассы для взрослых, теперь начал делать много фотоклассов для детей. Его поразило, как дети 8-9 лет своими телефонами снимают шедевры. Он сказал, что в мае сделают большую выставку с этими талантливыми детьми.

Ищите и найдете

Нет необходимости хвататься за любую попавшуюся возможность. Ищите свою. Всегда можно найти специалиста по личностному консультированию, который поможет определиться с тем, что вам может понравиться. Причем такие профи работают сейчас, как за деньги, так и бесплатно.

Незадолго до самоизоляции я сделал потрясающее открытие, обнаружив, что в моем районе огромное количество онлайн-курсов танцев для людей пенсионного возраста. Я тоже присоединился: вел классы по психологии для таких людей. Количество бесплатных секций огромное, но количество людей, которые туда ходят, невелико.

— Такие сильные испытания подобные нынешним не могут не отразиться на нас. Нам с этим придется жить и дальше?

— Думаю, что и после кризиса пандемии мы какое-то время будем постепенно отходить от этого. Некоторые дольше, некоторые меньше. Любой кризис оставляет какие-то шрамы. Появится ряд работ по отработке ПТСР (посттравматического синдромного расстройства), которое будет возникать у части людей, не очень удачно прошедших через самоизоляцию. Но некоторые выйдут из этого абсолютно легко.

Сейчас необходимо давать советы, как сделать так, чтобы из этой ситуации выйти с наименьшими потерями. Те, кто помогут себе и другим, легче это переживут. А те, кто сейчас находится в глубокой, в том числе, психологической самоизоляции, тем будет потом очень трудно.

— Как вы посоветуете жить людям более спокойным по темпераменту, по складу характера?

— Есть прекрасный совет, который может понравиться многим, потому что это и совет тем, кто нуждается в том, чтобы кто-то о нем заботился и кто-то устраивал ему этот досуг, так и тем, кто сам умеет заботиться.

Во-первых, понимая, что вы сами себя не организуете — надо отдавать себе отчет, что таких людей больше, чем тех, кто себя организует — попроситесь к тем, кто хорошо себя организовывает.

Может быть, за какое-то небольшое ежемесячное или еженедельное пожертвование, человек напомнит вам о себе.

Во-вторых, если вы платите кому-то за эту услугу, то вы чувствуете, что вам ее с большей степенью вероятности дадут.

И опять же, вы кому-то таким образом помогаете выжить. И конечно, в этой ситуации я бы сказал так, еще очень важно помнить о том, что есть люди, которым хуже.

Вот у меня есть очень хорошая знакомая, которая прекрасно написала, что в любой трудной ситуации откройте русскую прозу, классическую русскую прозу такую, XIX век, начало XX-го. И поймете: вам не так уж плохо, потому что там основному количеству героев хуже.

Беседовала Инна Новикова