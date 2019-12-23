Самомассаж: почему он так полезен?

Если нет времени сходить к доктору (стоит много раз подумать, часто специалист действительно необходим), то может спасти самомассаж.

Самомассаж, точно так же, как и обычный массаж направлен на расслабление мышц. Пришли вы после тренировки или тяжелого рабочего дня — самомассаж придаст телу легкости. Каждый участок тела, до которого вы запросто дотянетесь, можно разминать самостоятельно. Можно массировать руками или же добавить специальные приборы.

Удобно даже в офисе

Когда работа связана с сидячим образом жизни, так еще и целый день нужно проводить за компьютером, сложно представить, как не затекает все тело. Если затекли шея, спина, ноги или даже руки, первый совет — встать и прогуляться до тихого места в офисе. Это уже заставит разогнать кровь по организму. Чувство, что тело устало или "застыло" сигнализирует о срочной необходимости в небольшой зарядке. Мягкими пощипываниями нужно размять плечи, шею, бедра, икроножные мышцы и стопы. Всего 5 минут понадобится, чтобы почувствовать себя бодрее. Такой массаж легко делать на рабочем месте, а лучше — не один раз. Всего несколько тренировок потребуется, чтобы к концу рабочего дня не чувствовать себя таким уставшим.

Еще полезнее

Самомассаж руками полезно будет дополнить, например, теннисным мячиком. Основные зоны проработки: стопы, спина и шея.

Мячиком удобно массажировать стопы даже в офисе. Сидя на рабочем месте или стоя в перерыв, нужно катать мячик стопами, задерживаясь в точках, где чувствуете болезненные защемления.

Вторым (из множества) вариантов проработки являются мышцы спины. Положите теннисный мячик между спиной и стулом/стеной и двигайтесь вверх-вниз.

Массаж роллом

Еще одно удобное приспособление для самомассажа — фоам-ролл. Он бывает гладкий или ребристый, и создан для проработки крупных мышц. Использовать ролл особенно полезно после тяжелого рабочего дня (или во время, если у вас понимающие коллеги или есть зона отдыха), тренировок, после пробуждения, или когда мышцы просто забиты и ноют.

Массаж головы и шеи

Головную боль гораздо безвреднее и даже эффективнее снимает самомассаж. Нужно промассировать голову и шею.

Прилягте на пол или любую другую удобную ровную поверхность. Следующий шаг — согнуть ноги в коленях. Далее — положите под голову массажный ролл. Плавно перекатывайтесь головой вправо и влево. Выполняйте тренировку медленно. После таких упражнений мышцы расслабятся, кровообращение улучшится, а боль уйдет.

Помимо достоинств самомассажа, которые мы перечислили ранее, есть еще много важных факторов, почему его стоит делать. Например, самомассаж отлично спасает от отеков, тонизируют мышцы, улучшает кровоток, а суставам помогает приобрести большую подвижность и эластичность.

Техник массажа также очень много. Наиболее популярный — классический массаж руками. Но помимо него эффективны: самомассаж вакуумными банками, с помощью специальных приборов и гаджетов. Занимайтесь и будьте здоровы! Избавиться от напряжения в мышцах, целлюлита, отеков — все в буквальном смысле в ваших руках.

Фото:shar-ekb.ru