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Автор Владан Джурич

Что такое эмоциональное выгорание и как с ним справиться

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Постоянно активная жизнь приводит к психологическому заболеванию под названием синдром эмоционального выгорания. Оно формируется по причине психологического истощения человека.

Для синдрома характерны безразличность к собственной жизни, семье, работе и другим делам. Страдающие от эмоционального выгорания — это чаще всего люди, которые много работают. К эмоциональному выгоранию склонны практически все, но существует определенная группа риска: одинокие люди, перфекционисты, идеалисты, люди с завышенной самооценкой, эмоционально неустойчивые люди и т. д.

Главное отличие синдрома от депрессии или постоянной усталости заключается в его продолжительности. Если депрессия или утомление имеют свойство быстро заканчиваться, то эмоциональное выгорание может длиться годами.

В первую очередь синдром эмоционального выгорания характерен для людей, в чьей профессиональной деятельности требуется самоотдача, например, сотрудники МЧС или учителя.

Синдром был впервые открыт американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в середине 70-х годов 20 века. Он получил первые данные о синдроме эмоционального выгорания в ходе наблюдения за медицинским персоналом.

В ходе длительных наблюдений он пришел к выводу, что медработники эмоционально выгорают после нескольких месяцев профессиональной деятельности. Сначала у них появляется раздражительность, а потом отвращение от работы. Еще через несколько месяцев формируется разочарование в жизни.

Считается, что выгорание может наступить даже если человек не работает. Так, например, исследования показывают, что у женщин-домохозяек есть высокий риск эмоционального выгорания.

Причины синдрома

Специалисты выделяют несколько основных причин, ведущих к синдрому эмоционального выгорания:

  • постоянная переработка;
  • высокая ответственность в профессиональной деятельности;
  • частые конфликты в семье и на работе;
  • большое количество ежедневных задач;
  • ненадежность и отсутствие каких-либо гарантий на работе;
  • заниженная оплата труда и т. д.

С развитием синдрома человека начинает испытывать дискомфортные ощущения ежедневно. Положительные эмоции со временем уменьшаются.

Стоит отметить, что синдром эмоционального выгорания в основном связан с личностными характеристиками человека.

Болезнь рискуют получить молодые люди, ведущие одиночный образ жизни, а также те, кто имеет естественную повышенную эмоциональную чувствительность. Очевидно, что в группу риска также попадают люди, неуверенные в себе или с заниженной самооценкой.

Симптомы эмоционального выгорания

Симптоматика расстройства делится на 3 группы: психофизические, поведенческие и социально-психические признаки.

В психофизические признаки входят частые головные боли, бессонница, ухудшение работы органов слуха.

Поведенческие признаки: постоянная усталость, отсутствие энтузиазма.

Социально-психические признаки: раздражительность и подавленность.

Врачи выделяют 4 стадии по которым развивается эмоциональное выгорание:

При первой стадии человек считается успешным и не теряющим энтузиазма, у него все получается и чувство эйфории его не покидает.

При второй стадии ты продолжаешь активно работать, но силы уже на исходе и чашечка кофе не помогает. Тут проявляются следующие признаки: отсутствие мотивации, утрачивается интерес к работе, появляется скука, перестаешь общаться с родственниками и друзьями.

На третьей стадии как раз и происходит процесс эмоционального выгорания. Усталость и стрессы становятся постоянным спутником. Ухудшается настроение, появляется раздражительность, тревожность и неудовлетворенность собственной жизнь. На данном этапе стоит обратиться к хорошему специалисту. Справиться самому будет очень сложно.

Последняя четвертая стадия — острая форма эмоционального выгорания — опустошение. Из нее вытекают все последствия в виде психосоматических болезней.

Врачи предупреждают, что при синдроме эмоционального выгорания происходят сбои иммунитета, снижение аппетита, постоянная бессонница и болевые ощущения в области сердца.

Фото: forum360. life

Темы здоровье психиатрия эмоциональное выгорание
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