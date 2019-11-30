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Автор Владан Джурич

Холодные руки и ноги: индивидуальная особенность или тревожный признак

Здоровье

Постоянно холодные конечности связаны с терморегулирующими процессами организма. Врачи рассказали об особенностях холодных рук и ног. В целом данное явление имеет как индивидуальные особенности, так и симптомы заболеваний.

Чаще всего холодные руки и ноги наблюдаются у женщин. Это связано с особенностью строения их терморегулирующей системы, которая адаптируется в зависимости от гормонального поведения.

Слабая терморегуляция встречается у высоких и худощавых людей. Ученые доказали, что холодные конечности присутствуют больше всего у людей с тонким строением костей.

Люди в возрасте также подвержены слабой терморегуляции. Это связано с ускоренным процессом старения, где обмен веществ происходит медленнее, чем у молодых людей.

Низкая способность к терморегуляции встречается у детей до одного года. Регулирующий обмен у них только начинает развиваться, поэтому для детей свойственна слабая терморегуляция.

Клинические исследования доказывают, что холодные конечности могут возникать у людей, придерживающиеся строгих диет. Как правило, такие диеты предусматривают ограничение калорий — уменьшенное поступление питательных веществ, в результате чего нарушается функция теплообмена.

Холодные руки или ноги характерны в случае нарушения кровообращения при спазмах сосудов. Аналогичное явление можно встретить у людей с низким уровнем гемоглобина. Выработка тепла в организме снижается пропорционально снижению кислорода.

С холодными конечностями также связаны такие заболевания, как железодефицитная анемия (как следствие нехватки гемоглобина) или вегетососудистая дистония из-за нарушения работы отделов нервной системы.

Низкая терморегуляция особенно проявляется у людей, страдающих от гипотиреоза. Во время заболевания снижается уровень гормонов щитовидки. Характерные симптомы гипотиреоза — повышенная усталость, ломкость ногтей и сухость кожи.

Учеными доказано, что холодные руки характерны для людей, имеющих артериальную гипотензию — пониженное давление. В итоге — снижается температура и способность к выработке тепла.

Холодные руки часто встречаются у курильщиков. В медицине болезнь называется облитерирующий эндартериит. Заболевание предполагает нарушение работы сосудов и кровеносной системы в целом. В особо острых случаях возможны возникновения язвы.

Процесс терморегуляции нарушается при сахарном диабете. Связано это с нарушением работы кровеносной системы. Первым делом страдают капилляры, а потом болезнь переходит на сосуды.

Холодные руки также являются симптомом редкого заболевания — синдрома Рейно. Для него характерно онемение пальцев рук, а также самопроизвольное возникновение спазмов.

Сниженная способность к терморегуляции встречается также у людей с сердечной недостаточностью и остеохондрозом позвоночника. В обоих случаях нарушается кровообращение, и снижается уровень вырабатываемого тепла.

Фото:glamourparis.com

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