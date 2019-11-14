Вегетарианцы могут столкнуться с повышенным риском инсульта

Вегетарианство сегодня в моде, но новое исследование показывает, что намеренное исключение мяса из рациона может увеличить риск инсульта.

Это интересная новость на фоне предыдущих исследований, которые показали, что в целом вегетарианцы на 22% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Как сочетаются два этих факта?

Шансы выше, но ненамного

Специалисты Оксфордского университета (Великобритания) утверждают: вегетарианцы имеют на 20% большие шансы пострадать от инсульта. Но если вегетарианец придерживается того варианта диеты, в рамках которого доступно потребление рыбы, риск инсульта становится обычным, а риск сердечно-сосудистых болезней снижается на 13%.

«Высокие риски как инсульта, так и в сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены в том числе малым весом, пониженным давлением, сниженным уровнем в крови холестерина. Эти признаки связаны в вегетарианскими диетами», - отметил Тэмми Тонг, эпидемиолог и специалист по питанию (Оксфордский университет).

Ученые отмечают, что при оценке в более-менее точных числах выйдет, что при соблюдении диеты в течение 10 лет у условной группы «вегетарианцев» будет на три инсульта и на 10 случаев сердечных заболеваний больше, чем у условной группы «мясоедов» (на каждую тысячу человек).

Как связаны вегетарианство и инсульты

Медицинские отчеты свидетельствую, что сниженный уровень холестерина часто связан с высокими рисками геморрагического инсульта, отметил Тонг.

«Также для вегетарианцев и веганов характерен недостаток некоторых питательных веществ, например, витамина B12, который остальные получают из животной пищи. Мы планируем рассмотреть и другие заболевания, чтобы вынести окончательный вердикт о пользе или вреде вегетарианства», - комментирует специалист.

Марк Лоуренс, профессор общественного здравоохранения в Университете Дикин в Мельбурне (Австралия) отмечает, что в целом переход на растительную диету полезен и необязательно ведет к тому, что человек становится вегетарианцем.

«Мы собрали данные 48 000 человек, которым было в среднем 45 и которые были здоровы. Затем мы разделили их на группы:

24000 мясоедов;

7500 пескатарианцев (отказ от мяса теплокровных);

16000 вегетарианцев и веганов.

После 18 лет исследований мы отметили, что у 3000 человек развились болезни сердца и около 1000 перенесли инсульт. Но при этом из 1000 случаев инсульта геморрагическим инсультом «подкосило» только 300 человек, что на фоне общего объема выборки - капля в море», - отметил Лоуренс.

«Вы не ошибетесь, если откажетесь от говядины, свинины и ветчины, а на их место добавите чечевицу, нут, тофу, брокколи, шпинат или цветную капусту. Но веганам и «радикальным» вегетарианцам необходимо помнить о получении определенных питательных веществ, таких как витамин B12, витамин D и омега-3 жирные кислоты, из пищевых добавок», - прокомментировала исследование Саманта Хеллер, старший клинический диетолог в медицинском центре NYU Langone в Нью-Йорке.

Фото: tr.fehrplay.com