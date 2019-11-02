Лечение туберкулеза требует длительного времени и комплексного подхода

Лечение туберкулеза зависит от типа заболевания и, как правило, предполагает длительный курс антибиотиков. В большинстве случаев госпитализация и изоляция не являются необходимым условием.

Антибиотики - препараты первой линии

"Изониазид" является одним из наиболее эффективных средств. Обладает способностью проникать в туберкулезные очаги. "Рифампицин" хорошо проникает в ткани и подобно"Изониазиду" выделяется почками. Оба препарата метаболизируются, или расщепляются печенью. Эти лекарственные средства могут вызвать повреждение печени. "Пиразимамид" - противотуберкулезное средство II ряда - хорошо проникает в очаги туберкулезного поражения. "Этамбутол" воздействует на внутриклеточные и внеклеточные виды бактерий.

Антибиотики - препараты второй линии

Это лекарства, которые используются при резистентности и неэффективности препаратов первого ряда. Лекарства включают "Амикацин", "Капреомицин", "Циклосерин", "Азитромицин", "Кларитромицин", "Моксифлоксацин", "Левофлоксацин" и т. д.

Процесс лечения

Люди с активным туберкулезом нуждаются в длительном лечении, чтобы предотвратить распространение и рецидив, а также обеспечить полное излечение.

Туберкулез легких обычно лечат шестимесячным курсом комбинациями антибиотиков. Как правило, обычный курс лечения - два антибиотика "Изониазид" и "Рифампицин" ежедневно в течение шести месяцев или курс с двумя дополнительными антибиотиками "Пиразинамидом" и "Этамбутолом" ежедневно в течение двух месяцев с последующим курсом "Изониазида" и "Рифампицина" в течение четырех месяцев. Начальная фаза двух месяцев с четырьмя препаратами называется интенсивной фазой.

После первых двух недель лечения симптомы начинают исчезать. Тем не менее, важно продолжать принимать лекарства и завершить весь курс антибиотиков, чтобы предотвратить повторение и избежать рецидива.

Внелегочный туберкулез

Этот тип туберкулеза встречается вне легких и обычно лечится той же комбинацией антибиотиков, которая используется для лечения туберкулеза легких. Продолжительность может продлиться до 12 месяцев.

Латентный туберкулез

Лечение латентного туберкулеза обычно рекомендуется лицам моложе 35 лет, лицам с ВИЧ-инфекцией, работникам здравоохранения любого возраста и тем, у кого имеются туберкулезные поражения на рентгенограмме. Лечение скрытого туберкулеза включает в себя прием комбинации "Рифампицина" и "Изониазида" в течение трех месяцев или одного "Изониазида" в течение шести месяцев.

Устойчивый к антибиотикам туберкулез

Лица с туберкулезом, вызванным штаммами, устойчивыми к противотуберкулезным препаратам, которые обычно используются, называют туберкулезом, устойчивым к антибиотикам. Туберкулез с резистентностью к одному типу антибиотиков обычно не вызывает беспокойства, так как он может быть заменен другими антибиотиками.

В целом, лечение туберкулеза требует длительного времени и комплексного подхода, а также большого терпения и самодисциплины самого пациента.

Фото:varikoza.ru