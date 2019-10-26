Необходимое время для перехода от ВИЧ до СПИДа составляет от 10 до 12 лет

Вирус ВИЧ инфицирует и уничтожает CD4-положительные (CD4 +) клетки, тип иммунных клеток, которые играют ключевую роль в поддержании иммунной системы человека и борьбе с болезнями.

Поврежденные клетки CD4 + приводят к развитию СПИДа

Клетки CD4 + отвечают за инструктаж других клеток иммунной системы для выполнения их специфических функций. Во время заражения ВИЧ, чем больше поврежденных клеток CD4 +, тем слабее становится иммунная система, и тем меньше у человека возможностей бороться с инфекцией и болезнями. В конечном итоге это приводит к развитию СПИДа.

Большинство ВИЧ-инфицированных могут переносить вирус в течение многих лет, прежде чем появятся какие-либо серьезные симптомы. Если их состояние диагностировано, антиретровирусные препараты могут помочь снизить уровень ВИЧ в организме и сохранить клетки CD4 +, тем самым значительно замедляя скорость разрушения иммунной системы.

Доступ бедных людей к лекарствам от ВИЧ ограничен

Теоретически, с использованием этого типа лекарств, кто-то, инфицированный ВИЧ, может долго жить до развития СПИДа. Однако эти лекарства не доступны во многих бедных странах с ограниченными ресурсами, и миллионы людей из этих районов умирают из-за отсутствия доступа к этим лекарствам.

Эпидемиологические исследования в западных странах показали, что в отсутствие антиретровирусных препаратов среднее время, необходимое время для перехода от ВИЧ-инфекции до СПИДа, составляет от 10 до 12 лет. Однако эта оценка основана на предполагаемой здоровой диете и образе жизни и, опять же, может не относиться к лицам из экономически отсталых районов, которые могут страдать от недоедания и, следовательно, рискуют умереть от СПИДа гораздо быстрее.

Что влияет на скорость и тяжесть прогрессирования заболевания

Кроме того, исследователи наблюдали широкий разброс в прогрессировании заболевания среди больных людей. Считается, что такие факторы, как уровень вирулентности определенного штамма ВИЧ и сопутствующая инфекция с другими микробами, влияют на скорость и тяжесть прогрессирования заболевания.

Среди людей, которые не инфицированы ВИЧ и в целом здоровы, число CD4 составляет приблизительно от 800 до 1200 клеток CD4 + на мм3 крови. Среди инфицированных лиц, которые не получают лечения, количество CD4 постепенно снижается.

Как только оно падает ниже 200, эти люди особенно склонны к развитию оппортунистических инфекций и раковых заболеваний, характерных для СПИДа, который представляет собой конечную стадию заболевания. Таким образом, люди, как правило, определяются как заболевшие СПИДом, когда число CD4 падает ниже 200 или у них развивается одно из ряда определяющих СПИД осложнений. Тем не менее, точка, в которой человек определяется как больной СПИДом, немного варьируется между странами.

СПИД является серьезным и опасным заболеванием, и люди, достигшие этой стадии недуга, обычно страдают от инфекций, поражающих глаза, легкие, желудочно-кишечный тракт и многие другие органы. Осложнения заболевания включают также тяжелую потерю веса, диарею, неврологическое заболевание и развитие онкопатологий.

Фото:vk-smi.ru