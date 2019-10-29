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Автор Татьяна Питерякова

Четыре главные проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерным употреблением сахара

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Наверняка многие люди слышали, сколько проблем здоровью доставляет сахар. Конечно, речь не идет только о прибавке в весе,  есть более серьезные причины влияния на организм, возникающие у людей, не представляющих жизни без сладкого.

Прыщи

При поступлении сахара организм человека вырабатывает гормон инсулин, стабилизирующий уровень глюкозы в крови. Правда, когда этот гормон высвобождается, в организме усиливаются воспалительные процессы.

Поэтому если человек склонен к экземе, высыпаниям и другим кожным проблемам, из-за чрезмерного употребления сахара эта проблема может усилиться. К тому же сахар расщепляет в крови лейкоциты, необходимые для борьбы с инфекциями. Поэтому прыщи не могут заживать, пока человек употребляет сладкое.

Морщины

При попадании в организм большого количества сладкой пищи, сахар начинает работать с белком коллагеном, отвечающим за поддержание красоты кожи. Это провоцирует процесс гликирования, из-за которого образуются вещества, разрушающие коллаген. Проще говоря, из-за употребления сладкого состояние кожи ухудшается, на ней появляются новые морщины.

Усиленная аллергия

Сахар запросто может спровоцировать появление аллергии в виде высыпаний и других проблем. Чтобы узнать, связан ли с ней сахар, нужно отказаться от сладкого на несколько дней.

Покраснение кожи на лице

По мнению дерматологов, из-за сахара лицо приобретает красноватый оттенок. Некоторые люди по ошибке принимают его за здоровый румянец, а зря...

Чем заменить сахар

Об избыточном весе знают все, поэтому рассказывать об этом последствии употребления сахара в подробностях не нужно. Человеку, который всю жизнь употреблял этот продукт, бывает сложно вот так запросто взять и от него отказаться.

Однако здоровье важнее, и сегодня все больше людей согласны с этим мнением. При желании сахар можно заменить разными природными продуктами, не оказывающими на кожу негативного влияния. Это, к примеру, мед. А если речь идет о конфетах или пирожных, можно научиться вместо них есть сухофрукты: они гораздо полезнее, к тому же благодаря своей натуральности хорошо усваиваются организмом.

Сегодня многие люди после 40-50 лет страдают сахарным диабетом. Это связано с нарушением работы организма из-за неправильного питания, не исключены и другие факторы. Обычно ключевую роль играют наследственность и чрезмерное употребление сахара. Поэтому нужно уже сейчас постараться отказаться от сладкого, насколько это возможно, тогда и проблем с кожей не будет, и сахарного диабета удастся избежать.

Фото: ocularprime.com 

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Четыре главные проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерным употреблением сахара
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