Ученые предупреждают, что семена льна нельзя есть ложками

Семена льна - современный суперфуд, который то и дело активно рекомендуется в социальных сетях. Существуют стереотипы, что такой продукт однозначно полезен. Но, выяснилось, что в чрезмерных количествах такие суперпродукты очень опасны.

Стоит отметить, что такой вывод не относится ко всем суперфудам (необходимо дождаться соответствующих исследований), но относительно семян льна уже доказана потенциальная опасность.

Естественно, при добавлении небольшого количества продукта в йогурт или десерт, никакого пагубного воздействия на организм не будет. Однако сегодня, когда отмечается пик популярности на органические продукты, производители все чаще выпускают льняные хлебцы, батончики и каши, все это в совокупности приводит к употреблению данных семян в критических объемах.

В чем опасность семян льна?

Светила науки предостерегают, что употребление чрезмерного количества вышеуказанного продукта, богатого клетчаткой, Омега-3 жирными кислотами и важными микроэлементами, может обернуться отравлением цианидом.

Такой исход возможен ввиду одного фактора: амигдалин, содержащийся в льняном семени, - это цианогенный гликозид, который при разрушении в пищеварительном тракте начинает выработку цианида.

Печальные последствия, (например, отравление) проявляется после употребления взрослым человеком всего трех чайных ложек семени льна. Ребенку и вовсе хватит половины чайной ложки, чтобы получить интоксикацию.Если семя было измельчено с помощью блендера, ступки или вручную, цианида при переработке будет выделяться в несколько раз больше.

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По данным специалистов, первые симптомы отравления цианидом - это :

рассеянное сознание;

головные боли;

нарушение сердечного ритма;

туман в голове;

затрудненность дыхание и приступы удушья.

При длительном употреблении семян льна проявляются тяжелые неврологические проблемы.

Но не все так плохо, как может показаться после прочтения данной статьи. Ученые лишь предупреждают о печальных последствиях в случае злоупотребления семенами льна и рассказывают о самом худшем сценарии развития событий. На самом деле включать в свой рацион этот продукт можно, но в разумных дозах.

Помимо этого, цианид образуется и в процессе переработки организмом миндаля. Не все знают, что всеми любимый орех может спровоцировать серьезное отравление. При употреблении любого продукта необходимо соблюдать меру и осторожность.

Фото: byherbs.sg

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