Увеличение пениса электричеством, терапия ртутью, мочой и другие дикие методы лечения

Почти каждый из нас хотя бы раз думал, что лечащий врач практически ничего не понимает. Конечно, сейчас легко рассуждать, ведь медицина достигла невероятного уровня. И хотя врачебные ошибки всё-таки случаются,человек сегодня не умрет от гриппа или порезанного пальца. Но в прошлом были такие способы лечения, которые сегодня могут показаться дикими и даже шокирующими. Рассмотрим несколько таких методик.

Лечение ртутью

Сегодня сложно поверить, но ещё не так давно ртуть была чуть ли не панацеей от всех болезней. Так считал врач по имени Роберт Патрик. По его тогда авторитетному мнению, ртутью можно было вылечить практически все. Сегодня даже дети знают, что ртуть, а особенно ее пары чрезвычайно ядовиты. Симптомы отравления ртутью выражаются в виде галлюцинаций, расстройства сознания, спазмами мышц, болями в груди и сильным кашлем. И хотя те, кто активно лечился ртутью, испытывали все эти симптомы, они свято верили, что лечение проходит нормально, а ртуть делает свое лечебное дело. Люди умирали десятками, но врачи просто не замечали, что это именно ртуть убивает их пациентов. Интересно, довольно долго считалось, что сифилис можно вылечить именно с помощью ртути.

Лечение мужских проблем с помощью электричества

Не секрет, что в 19 веке электричество стало своеобразным модным трендом. Что только не делали с использованием этой новой неведомой силы. Перечислять в каких сферах пытались применить электрическую энергию, не хватит и целого дня. Остановимся на медицине.

Так, одним из новомодных чудо-средств стали электрические кровати с такими же электрическими ремнями. Реклама тех лет гарантировала, что такое "ложе" способно творить чудеса, а именно: вернуть мужчинам потенцию и сделать их детородный орган значительно крупнее. Но даже такие чудесные свойства не сделали эти кровати популярными. Дело в том, что сама процедура была невероятно болезненной, и клиенты не выдерживали таких экзекуций. Есть свидетельства, что использующие эту методику кричали так, что соседям приходилось жаловаться в муниципалитет.

Уринотерапия

В истории медицины есть масса удивительных фактов. Один из них - это святая вера в то, что можно вылечиться, употребляя человеческую мочу. В давние времена у врачей, практикующих уринотерапию, были десятки тысяч последователей. Считалось, что моча творит чудеса. Люди были уверены, что моча не только способна излечить массу заболеваний, но и сделать человека более молодым и здоровым. Удивительно то, что и сегодня у этой методики хватает последователей, несмотря на то, что учёные провели массу исследований, которые не смогли доказать хоть один случай, когда моча стала причиной выздоровления.

Сегодня множество людей практикуют употребление мочи в профилактических и лечебных целях. И как не борется современная наука с такими сомнительными методиками и мракобесием, все равно находятся те, кто слепо ведется на рекомендации "специалистов" и тем самым чаще всего причиняют себе вред.

Препараты для потери веса

Известно, что в средние века были немного иные представления о женской красоте. Тогда ценились пышные формы. Но в двадцатом веке все изменилось, и женщины массово кинулись худеть. На этом трудном пути было очень много странных методик. Что только не использовали для того, чтобы сбрасывать ненавистные килограммы. Многие средства действительно вели к резкому падению веса, но при этом у женщин появлялись и другие проблемы.

Например, многие женщины после приема таких сомнительных препаратов испытывали проблемы с сердцем, теряли зрение, становились бесплодными и даже умирали. В период с двадцатых по тридцатые годы в продаже были пилюли, содержащие в себе яйца паразитов. Препараты действительно приводили к потере веса, но сильно влияли на здоровье. В пятидесятые годы появились препараты для похудения, которые вызывали сильную зависимость. В общем на протяжении всего двадцатого века многие специалисты выдумывали самые странные и подчас дикие способы заставить человека похудеть с помощью "волшебных таблеток".

Лечение истерии у женщин вагинальным массажем

Для мужчин не секрет, что женщины бывают жутко капризными. И если сегодня с этим приходится мириться, в 19 веке это считалось серьезным заболеванием. Кстати, к таким заболеваниям относились нервозность и раздражительность. Да-да, дорогие женщины, когда-то считалось, что вы очень больны, но не подозреваете об этом.

Но самое интересное, это как лечилась такая серьезная болезнь. Для борьбы с недугом врачи использовали свои руки. Другими словами, они делали женщинам вагинальный массаж. Наверное, по этой причине список симптомов этой болезни был крайне широк.

Спустя какое-то время процедура была несколько упрощена и на смену умелых рук врача пришли электрические вибраторы. Со временем эта болезнь как-то сама собой ушла на второй план. А всему "виной" то, что женщина получила больше прав и свобод. Увы, но сегодня по планете ходит огромное количество представительниц слабого пола, которые нуждаются в серьезном лечении. Однако электрические вибрирующие приспособления служат лишь для развлечения.

(Продолжение следует)

Фото: images11.domashnyochag.ru