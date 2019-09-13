Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Здравоохранение Здоровье и профилактика Акушерство и гинекология Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Сергей Бухранский

Увеличение пениса электричеством, терапия ртутью, мочой и другие дикие методы лечения

Здоровье print

Почти каждый из нас хотя бы раз думал, что лечащий врач практически ничего не понимает. Конечно, сейчас легко рассуждать, ведь медицина достигла невероятного уровня. И хотя врачебные ошибки всё-таки случаются,человек сегодня не умрет от гриппа или порезанного пальца. Но в прошлом были такие способы лечения, которые сегодня могут показаться дикими и даже шокирующими. Рассмотрим несколько таких методик.

Лечение ртутью

Сегодня сложно поверить, но ещё не так давно ртуть была чуть ли не панацеей от всех болезней. Так считал врач по имени Роберт Патрик. По его тогда авторитетному мнению, ртутью можно было вылечить практически все. Сегодня даже дети знают, что ртуть, а особенно ее пары чрезвычайно ядовиты. Симптомы отравления ртутью выражаются в виде галлюцинаций, расстройства сознания, спазмами мышц, болями в груди и сильным кашлем. И хотя те, кто активно лечился ртутью, испытывали все эти симптомы, они свято верили, что лечение проходит нормально, а ртуть делает свое лечебное дело. Люди умирали десятками, но врачи просто не замечали, что это именно ртуть убивает их пациентов. Интересно, довольно долго считалось, что сифилис можно вылечить именно с помощью ртути.

Лечение мужских проблем с помощью электричества

Не секрет, что в 19 веке электричество стало своеобразным модным трендом. Что только не делали с использованием этой новой неведомой силы. Перечислять в каких сферах пытались применить электрическую энергию, не хватит и целого дня. Остановимся на медицине.

Так, одним из новомодных чудо-средств стали электрические кровати с такими же электрическими ремнями. Реклама тех лет гарантировала, что такое "ложе" способно творить чудеса, а именно: вернуть мужчинам потенцию и сделать их детородный орган значительно крупнее. Но даже такие чудесные свойства не сделали эти кровати популярными. Дело в том, что сама процедура была невероятно болезненной, и клиенты не выдерживали таких экзекуций. Есть свидетельства, что использующие эту методику кричали так, что соседям приходилось жаловаться в муниципалитет.

Уринотерапия

В истории медицины есть масса удивительных фактов. Один из них - это святая вера в то, что можно вылечиться, употребляя человеческую мочу. В давние времена у врачей, практикующих уринотерапию, были десятки тысяч последователей. Считалось, что моча творит чудеса. Люди были уверены, что моча не только способна излечить массу заболеваний, но и сделать человека более молодым и здоровым. Удивительно то, что и сегодня у этой методики хватает последователей, несмотря на то, что учёные провели массу исследований, которые не смогли доказать хоть один случай, когда моча стала причиной выздоровления.

Сегодня множество людей практикуют употребление мочи в профилактических и лечебных целях. И как не борется современная наука с такими сомнительными методиками и мракобесием, все равно находятся те, кто слепо ведется на рекомендации "специалистов" и тем самым чаще всего причиняют себе вред.

Препараты для потери веса

Известно, что в средние века были немного иные представления о женской красоте. Тогда ценились пышные формы. Но в двадцатом веке все изменилось, и женщины массово кинулись худеть. На этом трудном пути было очень много странных методик. Что только не использовали для того, чтобы сбрасывать ненавистные килограммы. Многие средства действительно вели к резкому падению веса, но при этом у женщин появлялись и другие проблемы.

Например, многие женщины после приема таких сомнительных препаратов испытывали проблемы с сердцем, теряли зрение, становились бесплодными и даже умирали. В период с двадцатых по тридцатые годы в продаже были пилюли, содержащие в себе яйца паразитов. Препараты действительно приводили к потере веса, но сильно влияли на здоровье. В пятидесятые годы появились препараты для похудения, которые вызывали сильную зависимость. В общем на протяжении всего двадцатого века многие специалисты выдумывали самые странные и подчас дикие способы заставить человека похудеть с помощью "волшебных таблеток".

Лечение истерии у женщин вагинальным массажем 

Для мужчин не секрет, что женщины бывают жутко капризными. И если сегодня с этим приходится мириться, в 19 веке это считалось серьезным заболеванием. Кстати, к таким заболеваниям относились нервозность и раздражительность. Да-да, дорогие женщины, когда-то считалось, что вы очень больны, но не подозреваете об этом.

Но самое интересное, это как лечилась такая серьезная болезнь. Для борьбы с недугом врачи использовали свои руки. Другими словами, они делали женщинам вагинальный массаж. Наверное, по этой причине список симптомов этой болезни был крайне широк.

Спустя какое-то время процедура была несколько упрощена и на смену умелых рук врача пришли электрические вибраторы. Со временем эта болезнь как-то сама собой ушла на второй план. А всему "виной" то, что женщина получила больше прав и свобод. Увы, но сегодня по планете ходит огромное количество представительниц слабого пола, которые нуждаются в серьезном лечении. Однако электрические вибрирующие приспособления служат лишь для развлечения.

(Продолжение следует)

Фото: images11.domashnyochag.ru

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы истерия уринотерапия электричество лечение ртутью медицина прошлого дикие способы лечения препараты для потери веса
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Увеличение пениса электричеством, терапия ртутью, мочой и другие дикие методы лечения
Авто
Технология "Сухой Туман" или как избавиться от неприятного запаха в салоне авто!
Выборы. Новости и аналитика
Россия нашла способ обеспечить свой суверенитет
Новости Все >
Житель Уфы выиграл в лотерею один миллион рублей
Армения освободила главного подозреваемого в убийстве Никиты Белянкина
Шарапова впервые с 2006 года сыграет на турнире в Линце
В Кремле обратили внимание на предложение сократить число полицейских
Власти Индонезии искусственно вызовут дождь для борьбы с пожарами
В Кремле считают нормальным, что медалисты ОИ продают автомобили
Греф заявил о грядущем "сырьевом шоке" на рынке нефти
Эстонские националисты проведут митинг в поддержку выхода страны из ЕС
Испания стала первым финалистом Кубка мира по баскетболу
HBO снимет еще один сериал на основе популярной "Игры престолов"
Последние материалы
Власти Индонезии искусственно вызовут дождь для борьбы с пожарами
Греф заявил о грядущем "сырьевом шоке" на рынке нефти
Эстонские националисты проведут митинг в поддержку выхода страны из ЕС
Испания стала первым финалистом Кубка мира по баскетболу
HBO снимет еще один сериал на основе популярной "Игры престолов"
Зеленскому посоветовали заняться йогой, а не пытаться вернуть Крым
Трио имени Рахманинова совершит концертное турне по городам Китая
Украина планирует в этом году купить у США ракетные комплексы Javelin
Пролитый кофе едва не спровоцировал авиаЧП над Атлантикой
Пукки признан лучшим футболистом чемпионата Англии в августе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Общество
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.

"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Мир. Новости мира
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Общество
Глава минтруда: проблему бедности власти "заливать деньгами" не будут
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.

Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Полезно знать
Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Любовь Степушова Россия нашла способ обеспечить свой суверенитет Любовь Степушова Сергей Костин Телевидение III Рейха славило фюрера и крутило сериалы Сергей Костин Соломон Соловьев Рожденные 13 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
В Кремле обратили внимание на предложение сократить число полицейских
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Зеленскому посоветовали заняться йогой, а не пытаться вернуть Крым
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Украина планирует в этом году купить у США ракетные комплексы Javelin
Росстандарт: почти на каждой пятой АЗС в России не доливают топливо
Зеленскому посоветовали заняться йогой, а не пытаться вернуть Крым
Зеленский рассказал о сложностях при обмене заключенными с РФ
Василий Голубев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием
Почему американцы считают себя победителями?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
В "Нафтогазе" ожидают коллапса в случае отмены транзита газа из России
Протестующие жители Киева заблокировали движение электрички
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
Геополитик: власти России "доедают" крымскую легитимность
Рада в первом чтении одобрила проект о подготовке к военному положению
История и современность
Необычная находка археологов: китайские люди-гиганты
Необычная находка археологов: китайские люди-гиганты
Битва при Азенкуре - эпизод Столетней войны
Битва при Азенкуре - эпизод Столетней войны
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
ФСБ планирует блокировать сразу два сервиса по обмену сообщениями
ФСБ планирует блокировать сразу два сервиса по обмену сообщениями
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Хрущев и "царица полей": в увлечении Никиты Сергеевича был резон?
Хрущев и "царица полей": в увлечении Никиты Сергеевича был резон?
Нацпроекты станут новым импульсом для Ростова-на-Дону
Нацпроекты станут новым импульсом для Ростова-на-Дону
Медведев отменил советские ГОСТы на продукты
Медведев отменил советские ГОСТы на продукты
Пентагон перебросит ядерные "невидимки" к границе РФ
Пентагон перебросит ядерные "невидимки" к границе РФ
Фотогалереи
Берегитесь! Эти авто угоняют чаще всего! 5 Фото Берегитесь! Эти авто угоняют чаще всего!
Годы берут свое 7 Фото Годы берут свое
Практическое руководство по флирту 8 Фото Практическое руководство по флирту
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Домашнее
Ученые рассчитали, в какие дни недели инфаркт атакует человека
Три лжепроблемы, о которых зря беспокоятся родители школьников
Близнецы по-разному реагируют на пищу из-за кишечных микробов
Брюшной тиф на ранней стадии протекает в легкой форме и лечится антибиотиками
Вы не можете навязать счастье своим детям
Причины, по которым температура тела падает ниже 35 градусов
Ротавирус: что делать родителям ребенка, чтобы он не угодил в больницу
Медицинские исследования: от пенициллина до генной инженерии
Шведские специалисты: посменная работа опасна для здоровья
Шведские специалисты: посменная работа опасна для здоровья
В Нижнем Новгороде арестовали врачей, вымогавших деньги у пациентов
В Нижнем Новгороде арестовали врачей, вымогавших деньги у пациентов
Ледяные кубики из петрушки и мяты - спасение для лица
Ледяные кубики из петрушки и мяты - спасение для лица
Привычки, которые портят внешний вид женщины
Привычки, которые портят внешний вид женщины
8 правил антивозрастного макияжа
8 правил антивозрастного макияжа
Актуальные цвета этой осени
Актуальные цвета этой осени
Женская красота в понимании мужчин
Женская красота в понимании мужчин
Психологи рассказали, как избежать осенней депрессии
Психологи рассказали, как избежать осенней депрессии
Наводим порядок в холодильнике
Наводим порядок в холодильнике
В Саранске спасатели взломали дверь в квартиру с ребенком
В Саранске спасатели взломали дверь в квартиру с ребенком
Забавные фото
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ