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Автор Ирина Гусакова

Акупунктура для похудения и избавления от стресса

Здоровье

Одними из главных проблем современности некоторые доктора называют

Акупунктура для похудения и избавления от стресса
  • лишний вес
  • и стресс.

С сидячим образом жизни, недостатком физической активности и далеко не самым здоровым питанием многие люди набирают лишние килограммы, которые приводят к проблемам.

Огромное количество

  • мелких и крупных беспокойств и напряжений,
  • неприятности на работе и в личной жизни,
  • переживание за судьбы близких или даже героев любимого сериала

тяжким грузом ложатся на плечи хрупкой человеческой психики, и она не выдерживает.

Почему акупунктура помогает похудеть и избавиться от стресса?

Одним из способов помочь в уменьшении веса и избавлении от стресса, что иногда оказывается взаимосвязано, считается акупунктура, известная как иглоукалывание. Эта процедура помогает

  • восстановить нормальный обмен веществ,
  • уменьшить резистентность к инсулину,
  • помогает избавиться от чрезмерного нервного напряжения.

В совокупности с диетами и физическими упражнениями, будучи расслабляющим дополнением к ним, она может оказаться полезной и даже приятной.

Иглоукалывание, пришедшее к нам из Древнего Китая, — это процедура, при которой в определенные точки на теле втыкают тончайшие острые иглы.

Утверждается, что они позволяют влиять на процессы, протекающие в организме, перенаправляя или корректируя потоки энергии. Современная медицина говорит, что при иглоукалывании стимулируется нервная система, происходит воздействие на некоторые области головного мозга, и тем самым достигается тот или иной эффект.

Снижение физической боли посредством акупунктуры

Имеется много исследований, подтверждающих, что акупунктура может облегчить физическую боль. Иглы, помещаемые в определенные точки организма, помогают ему снижать уровни связанного со стрессом гормона кортизола и заставляют организм производить больше "гормонов счастья" — эндорфинов. Доказано на крысах. Это позволяет считать иглоукалывание хорошим способом избавиться от стресса.

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Указывается, что иглоукалывание помогает избавиться и от лишнего веса, но на данный момент остается до конца невыясненным, что конкретно приводит к этому и не является ли потеря веса результатом эффекта плацебо.

Доктора рекомендуют использовать иглоукалывание в качестве расслабляющей и снимающей стресс дополняющей процедуры к

  • диетам
  • и физическим упражнениям.

Хорошо отдохнувший и избавившийся от напряжения организм имеет больше сил для того, чтобы заниматься спортом, да и сам человек чувствует себя лучше и пребывает в большей уверенности, мотивирующей достичь желаемой цели.

Тем не менее иглоукалывание и само по себе способно повлиять на функционирование организма и привести к избавлению от лишних килограммов. Оно оказывает воздействие на выделение стрессорных гормонов и инсулина, помогает привести в норму пищеварительные процессы. Благодаря иглоукалыванию удается избавиться от привычек к

  • курению и употреблению спиртных напитков,
  • сделать более крепким сон,
  • увеличить физическую активность.

Все это в совокупности улучшает процессы обмена веществ и помогает избавиться от лишних килограммов.

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Иглоукалывание для похудения. Секретная точка. Гао Хуан Шу
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