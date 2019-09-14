Лапчатка белая полезна для потенции, печени, при инфекциях и других недугах

Несмотря на то что в наши дни популярно скептическое отношение к народной медицине, нельзя отрицать, что многие растения содержат вещества, полезные для человеческого организма и помогающие ему бороться с различными заболеваниями.

Травы могут уменьшить воспаление, ускорить заживление, помочь человеку успокоиться, привести в норму пищеварение. Использование их в качестве если не лечебного средства, то дополнения к медикаментам обычно приветствуется докторами, так как в редких случаях может привести к нежелательным последствиям.

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Лапчатка белая растет в европейской части России, но при этом является занесенной в Красную книгу, поскольку у нее есть опасность исчезнуть в диких условиях. Первые упоминания о лапчатке в качестве лечебного растения относятся к шестнадцатому веку. Именно тогда были записаны рецепты, где ингредиентом выступала лапчатка белая.

Со временем таких рецептов появлялось все больше. Она способна тонизировать, содействует борьбе организма с вирусами и бактериями, признана как средство для профилактики многих болезней. В некоторых странах лапчатка белая выращивается в промышленных количествах. На вид она представляет собой невысокое растение с белыми цветками. Самое ценное в ней - корень, в котором в невероятных количествах содержатся различные микроэлементы.

Лапчатка богата флавоноидами, сапонинами и дубильными веществами. В ней имеется альбинин, который оказывает благотворный эффект на эндокринную систему. Несомненную пользу от него получает щитовидная железа. Лапчатка белая оказывает седативный эффект и помогает в борьбе с болезнетворными бактериями.

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Лапчатку рекомендуют принимать при болях в суставах, остеохондрозе, ревматизме и подагре. Считается, что она может уменьшить боль. В случае кишечной инфекции отвар лапчатки поможет желудочно-кишечному тракту восстановить нормальные функции. Также лапчатка будет полезна при проблемах с печенью. Обладает она и диуретическим эффектом, выступая как достаточно сильное мочегонное средство. Настойка лапчатки является проверенным средством при некоторых почечных заболеваниях или воспалении мочевыводящих путей.

Нередко врачи советуют лапчатку пациентам после инфаркта или инсульта, если человека мучают одышка или тахикардия, а также в качестве вспомогательного терапевтического средства при гипертонии.

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Назначать лапчатку должен доктор. Использовать траву можно как наружным способом (компрессы), так и в качестве отваров и настоек. Компресс с лапчаткой поможет ранкам быстрее зажить, снимет боль в суставах, а отвар или настой устранит воспаление в ротовой полости. Настой считается полезным при маточном кровотечении, миоме матки или ее опущении. Говорят, что он полезен для мужчин как успокоительное средство и положительно влияет на мужскую силу.

Лапчатка белая почти не имеет противопоказаний. Не рекомендуется она только беременным и тем, у кого низкое артериальное давление.

Фото: glav-dacha.ru

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