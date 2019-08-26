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Автор Евгений Стриж

"Держать спинку" вредно для позвоночника

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Сидеть прямо многие из нас учатся с самого раннего возраста, да и во многих школах прямая спина - непременное требование. Но ученые отмечают, что "держать спину" - плохо для нашего позвоночника. Специалисты из Шотландии и Канады обнаружили, что сидеть прямо, значит, напрягать спину без необходимости. В идеале вы должны слегка откинуться назад под углом около 135 градусов. Почему именно эта поза полезнее, и к чему приводит сидение с ровной спиной?

Садитесь по-новому: помогите позвоночнику

Исследователи из больницы Вуденд (Шотландия) использовали новую форму МРТ (магнитно-резонансной томографии) на 22 добровольцах, не имеющих проблем со спиной, чтобы определить, какие позиции являются лучшими, а какие - худшими для наших спин. Позиционная МРТ-машина позволяет пациенту передвигаться во время обследования.

Добровольцам было предложено сесть в трех разных положениях:

  • Ссутулиться - наклониться вперед, ступни касаются пола.

  • Сесть ровно (спина ровная, угол с сиденьем 90 градусов), ступни касаются пола.

  • Откинуться назад на 135 градусов, расслабить спину, ступни касаются пола.

Были проведены измерения углов позвоночника, высоты позвоночника и движений. Исследователи обнаружили, что вертикальное положение спины (на 90 градусов) приводило к наибольшему смещению межпозвоночных дисков, в то время как расслабленное положение (135 градусов) приводило к меньшему смещению дисков.

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Другими словами, «вертикальное» положение является худшим для спины, в то время как расслабленное положение является лучшим. Руководитель исследования доктор Васим Башир сообщил: «Сидение в здоровом анатомическом положении очень важно, поскольку напряжение со временем может привести к деформации дисков, различным заболеваниям и болям. Благодаря возможностям новой аппаратуры для МРТ мы уверены: наши привычки в плане позы сидения нужно менять. При неправильной позе возможны деформации не только позвоночника и межпозвонковых дисков, но и «связанных» с ними систем организма».

«Многие из нас проводят по 7-8 часов сидя. Я нахожусь перед экраном компьютера около десяти-двенадцати часов в день. Это исследование полностью изменит то, как я пытаюсь расположиться на своем стуле: раньше я считал, что сидеть прямо - это лучший выбор.

Я также всегда встаю, когда разговариваю по телефону - дополнительные движения тела полезны не только для моей спины и общего состояния здоровья, но и для моей психики. Каждый час я заставляю себя вставать и ходить несколько минут, независимо от того, насколько важна работа», - комментирует редактор статьи на портале medicalnewstoday.com.

Фото: g-academy.ru

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Темы боли спина позвоночник прямая спина расслабленное положение смещение межпозвоночных дисков
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