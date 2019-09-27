Туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, при котором во множестве органов и тканей образуются доброкачественные опухоли.
Прогноз туберозного склероза (болезни Бурневилля) в значительной степени зависит от количества, размера и расположения характерных опухолей, связанных с состоянием здоровья пациента. Эти факторы влияют на степень, в которой опухоли подавляют нормальную функцию органов тела и симптомы, возникающие в результате.
Некоторые люди отмечают небольшое количество симптомов и не сильно страдают от этого состояния, в то время как другие испытывают серьезные осложнения, которые требуют постоянного ухода в течение всей жизни.
Туберозный склероз может быть вызван мутацией в гене TSC1 или TSC2, которая вызывает нарушения в продукции белков хамартин и туберин соответственно. В частности, дефект в гене TSC2 связан с более серьезными симптомами и большей вероятностью угрожающих жизни проблем.
Большинство людей с легкими симптомами обычно имеют нормальную продолжительность жизни, при условии, что они справляются с любыми проблемами, которые могут возникнуть из-за туберозного склероза. С другой стороны, заболеваемость может быть значительной у лиц с более тяжелой формой заболевания.
Основные симптомы включают:
Приступы, вызванные опухолями головного мозга, являются наиболее распространенным симптомом, который может поражать детей с инфантильными спазмами, а также взрослых с различными типами судорог. Умственная отсталость также распространена и тесно связана с наличием судорог.
Лицевые ангиофибромы не вызывают серьезных последствий, но связаны со значительной заболеваемостью из-за эстетических эффектов, которые нежелательны для пациентов.
Наиболее частой причиной летального исхода у людей с туберозным склерозом является эпилептический статус из-за опухолей головного мозга, за которыми следуют бронхопневмония и почечная недостаточность.
Существует значительный риск сердечной недостаточности у плодов и новорожденных с сердечной рабдомиомой. Там часто развиваются примерно на 22-26 неделе беременности и могут быть причиной гибели плода. Это происходит в результате обструкции желудочков или повреждения сердечной мышцы и сократительной способности. Однако если младенец переживает роды, поражения обычно уменьшаются или полностью исчезают с течением времени и вряд ли будут смертельными для взрослых.
Почечные кисты у детей или ангиомиолипомы у взрослых также могут вызвать почечную недостаточность и в некоторых случаях привести к смерти. Особенно при больших поражениях (более 4 см) повышается риск кровотечения в почках. Кроме того, в редких случаях почечные кисты могут дифференцироваться в почечно-клеточный рак, и рак может быть смертельным.
Лимфангиолейомиоматоз в легких — это наиболее вероятное осложнение со смертельным исходом, которое чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Это обычно приводит к легочной гипертонии, и конечной причиной смерти обычно является пневмоторакс или легочная недостаточность.
Фото: jhokuto. ru
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