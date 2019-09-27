EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александра Балан-Сенчук

Туберозный склероз: лечение и прогноз — задача не из лёгких

Здоровье » Ваше здоровье » Спецпроект

Туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, при котором во множестве органов и тканей образуются доброкачественные опухоли.

Туберозный склероз: лечение и прогноз — задача не из лёгких

Прогноз туберозного склероза (болезни Бурневилля) в значительной степени зависит от количества, размера и расположения характерных опухолей, связанных с состоянием здоровья пациента. Эти факторы влияют на степень, в которой опухоли подавляют нормальную функцию органов тела и симптомы, возникающие в результате.

Некоторые люди отмечают небольшое количество симптомов и не сильно страдают от этого состояния, в то время как другие испытывают серьезные осложнения, которые требуют постоянного ухода в течение всей жизни.

Мутация в генах — причина туберозного склероза

Туберозный склероз может быть вызван мутацией в гене TSC1 или TSC2, которая вызывает нарушения в продукции белков хамартин и туберин соответственно. В частности, дефект в гене TSC2 связан с более серьезными симптомами и большей вероятностью угрожающих жизни проблем.

Симптомы туберозного склероза

Большинство людей с легкими симптомами обычно имеют нормальную продолжительность жизни, при условии, что они справляются с любыми проблемами, которые могут возникнуть из-за туберозного склероза. С другой стороны, заболеваемость может быть значительной у лиц с более тяжелой формой заболевания.

Основные симптомы включают:

  • Судороги, гидроцефалию, нарушения развития или умственную отсталость, если болезнь затронула мозг.
  • Эстетические аномалии, если диагностирован туберозный склероз кожи.
  • Снижение почечной функции при туберозном склерозе почек.
  • Аритмию при туберозном склерозе сердца.
  • Одышку при туберозном склерозе легких.

Приступы, вызванные опухолями головного мозга, являются наиболее распространенным симптомом, который может поражать детей с инфантильными спазмами, а также взрослых с различными типами судорог. Умственная отсталость также распространена и тесно связана с наличием судорог.

Лицевые ангиофибромы не вызывают серьезных последствий, но связаны со значительной заболеваемостью из-за эстетических эффектов, которые нежелательны для пациентов.

Частые причины смерти при туберозном склерозе

Наиболее частой причиной летального исхода у людей с туберозным склерозом является эпилептический статус из-за опухолей головного мозга, за которыми следуют бронхопневмония и почечная недостаточность.

Туберозный склероз
Туберозный склероз

Существует значительный риск сердечной недостаточности у плодов и новорожденных с сердечной рабдомиомой. Там часто развиваются примерно на 22-26 неделе беременности и могут быть причиной гибели плода. Это происходит в результате обструкции желудочков или повреждения сердечной мышцы и сократительной способности. Однако если младенец переживает роды, поражения обычно уменьшаются или полностью исчезают с течением времени и вряд ли будут смертельными для взрослых.

Почечные кисты у детей или ангиомиолипомы у взрослых также могут вызвать почечную недостаточность и в некоторых случаях привести к смерти. Особенно при больших поражениях (более 4 см) повышается риск кровотечения в почках. Кроме того, в редких случаях почечные кисты могут дифференцироваться в почечно-клеточный рак, и рак может быть смертельным.

Лимфангиолейомиоматоз в легких — это наиболее вероятное осложнение со смертельным исходом, которое чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Это обычно приводит к легочной гипертонии, и конечной причиной смерти обычно является пневмоторакс или легочная недостаточность.

Фото: jhokuto. ru

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Туберозный склероз - болезнь Бурневиля-Прингла. Этиология. Клиника. Диагностика
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
В США появился новый штамм коронавируса
Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова
Собчак рассказала, как её "прессовали" на допросе в Сочи
Кабмин РФ поддержал законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Гарик Харламов возмущён новыми правилами Instagram
Собчак допросили в Сочи по делу о смертельном ДТП
Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией со смертностью от COVID-19
Белоусов: необходимо возобновить программу кредитной поддержки бизнеса
Андрей Разин высказался о новом локдауне и отмене концертов
В Госдуме усомнились в проведении Еврокомиссией расследования против "Газпрома"
Последние материалы
Гарик Харламов возмущён новыми правилами Instagram
Собчак допросили в Сочи по делу о смертельном ДТП
Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией со смертностью от COVID-19
Белоусов: необходимо возобновить программу кредитной поддержки бизнеса
Андрей Разин высказался о новом локдауне и отмене концертов
В Госдуме усомнились в проведении Еврокомиссией расследования против "Газпрома"
Почему НАТО пошло на разрыв отношений с Россией
Голикова призвала использовать QR-коды для допуска на объекты и мероприятия
Садальский перечислил величайшие заслуги Саакашвили
Почему тепловизоры Pulsar-NV пользуются популярностью? Разбираемся в особенностях девайсов
Популярное
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне

Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".

Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Политика. Новости и аналитика
Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР
Российский шоу-бизнес
Гузеева опубликовала снимок из больничной палаты: "Никогда не забуду"
Ирина Гусакова Почему НАТО пошло на разрыв отношений с Россией Ирина Гусакова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила, как пережить смерть родного человека
Российский шоу-бизнес
Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике
Регионы РФ с наиболее напряжённой ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко
Здоровье
Регионы РФ с наиболее напряжённой ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников