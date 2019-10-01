Красный перец чили может вылечить остеоартроз

Остеоартроз в большинстве случаев проявляет себя в зрелом возрасте и в основном относится к дегенеративным недугам, при которых болевой синдром появляется из-за повреждения или износа костей и хрящей.

При этом заболевании хрящи на самом деле страдают, однако сегодня врачам стало понятно, что на этом проблема не заканчивается, а присущая данному недугу боль возникает совсем по иным причинам.

Источник болевого синдрома при остеоартрозе

Причиной боли является околосуставное воспаление.Если на него оказывать влияние, неприятное ощущение можно устранить. Так, например, противовоспалительное средство «Танезумаб» уже продемонстрировало свое полезное действие в снятии болевых симптомов у пациентов, страдающих остеоартрозом в третьей фазе.

Когда начинается воспалительный процесс, организм вырабатывает большее число клеток внутри и около сустава. Они, в свою очередь, выделяют воспалительные вещества в синовиальную жидкость - массу, помогающую суставам плавно двигаться.

При вышеуказанном недуге синовиальная жидкость теряет свою вязкость, и угодившие в нее воспалительные элементы вступают в прямую связь с восприимчивыми нервными клетками сустава, провоцируя чувство боли.

В исследовательской работе, опубликованной в печатном издании Rheumatology, группа ученых из Кембриджа и медучреждения Адденбрука сумела продемонстрировать, что синовиальная жидкость, которая появляется в период болезни, имеет непосредственное отношение к возбуждению сенсорных нервов, питающих коленные суставы и ответственных за передачу болевых импульсов.

Исследование

Ученые взяли ранее описанную жидкость у добровольцев с остеоартрозом в больнице Адденбрука и от посмертных доноров без обследования состояния суставов. Далее исследователи инкубировали сенсорные нейроны колена, позаимствованные у грызунов, в здоровую или остеоартрозную синовиальную жидкость, после чего наблюдали за нейронной активностью.

Таким образом, удалось установить, что при инкубации в остеоартрозную жидкость нейроны становятся более возбудимыми. Кроме того, восприимчивые нейроны продемонстрировали повышение уровня активности TRPV1 - молекулы, которая обнаруживает и остроту перца чили. TRPV1 также активируется под воздействием тепла, именно поэтому перец чили обладает «горячим вкусом».

В будущем это открытие будет применяться для выявления определенных компонентов в синовиальной жидкости, провоцирующих болевой синдром, а затем - для тестирования соответствующих целевых медикаментов. Учитывая, что синовиальная жидкость на постоянной основе берется на анализ у людей, больных артритом, трудностей с материалом для опытов не будет.

Ранее также сообщалось, что версия лекарства, созданного синтетическим способом на основе экстракта, добытого из перцев чили, облегчает боли в коленных суставах среди жертв остеоартроза на срок до шести месяцев после одного укола. Это показали результаты клинических исследований, проведенных в США. Данное лекарство сегодня развивается фармацевтами частной американской компании. Препарат называется "Транскапсаицин", он действует за счёт деактивации местных болевых волокон, которые передают сигналы в мозг.

Фото: 7thsensepsychics.com

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