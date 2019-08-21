Как преодолеть страх перед визитом к стоматологу

Уровень стоматологической помощи в России ежегодно повышается: оборудование становится все более совершенным, появляются новые технологии, материалы и препараты. Однако несмотря на все это, страх перед стоматологами в обществе по-прежнему силен и неосознанно передается от старшего поколения к младшему.

Зачастую люди соглашаются на визит к врачу только в состоянии нестерпимой боли, когда другого выхода просто нет. Что именно вызывает у людей страх и как его преодолеть? Об этом мы поговорили с Ольгой Кашминой, стоматологом-ортопедом и главным врачом семейной стоматологии Colibri Dental Clinic, Центра клинического мастерства Nobel Biocare.

Страх №1: Мне сделают больно

Страх боли при лечении зубов - один из самых распространенных, однако справиться с ним возможно. Современное обезболивание в стоматологии позволяет проводить самые сложные манипуляции без болевых ощущений у пациента. Чаще всего анестезирующий препарат вводится шприцем, при этом место инъекции можно обезболить дополнительно. В некоторых случаях местное обезболивание усиливается седацией, погружением пациента в поверхностный сон, что позволяет существенно уменьшить стресс от стоматологического лечения.

Довольно часто пациенту кажется, что он боится боли, но на самом деле причинами страха могут быть и звук бормашины, и больничный запах, и вид инструментов. Это тоже важные страхи, их нельзя девальвировать, но с ними можно и нужно работать. Например, в Colibri Dental Clinic мы используем ароматические диффузоры, надеваем на пациентов темные очки и включаем приятную музыку во время лечения, чтобы создать максимально расслабленную атмосферу и приятные ассоциации с лечением. Это здорово помогает!

Страх №2: Мне испортят зуб(-ы)

Конечно, этот страх обоснован, и для того чтобы с ним справиться, нужно найти доктора, которому вы будете доверять. Тут есть два пути: внимательно изучить отзывы в Интернете, либо положиться на мнение друзей и знакомых, рекомендующих клиники и врачей исходя из собственного опыта.

Воспользуйтесь поиском в Instagram: большинство клиник следует современным тенденциям и ведет бизнес-аккаунты. Достаточно зайти в профиль стоматологии, чтобы прочесть историю ее успеха, увидеть команду докторов. Зачастую такие страницы наполнены интересным образовательным контентом, который поможет понять суть той или иной манипуляции, а также морально настроиться на визит в клинику. Кроме того, вы сможете увидеть работы врачей и принять окончательное решение по выбору доктора.

На сегодняшний день многие Интернет-порталы заботятся о своей репутации и стараются исключить попадание фальшивых отзывов на свои страницы, однако старое доброе «сарафанное радио» остается самым верным способом получить надежную рекомендацию. А уж если вы найдете положительные отзывы на этого специалиста в Интернете, значит, вам действительно повезло.

Страх №3: Мне занесут инфекцию

Инфекции одинаково угрожают и врачам, и пациентам, если по всем правилам не соблюдаются нормы безопасности и не стерилизуются инструменты. Надзорные органы регулярно проверяют стоматологические клиники, берут смывы с поверхностей в лечебных кабинетах, оценивают процессы очистки и обработки инструментов, утилизацию медицинских отходов - и это большой плюс.

Хорошее качественное оборудование для стерилизации инструментов не может стоить дешево, поэтому чем ниже уровень клиники и чем ниже ее цены, тем больше шансов у пациентов получить воспаление или инфекцию в результате лечения. Помните, что экономия в процессе выбора клиники может привести к многократно более высоким затратам.

Страх №4. Мне не хватит денег

Качественное лечение зубов с применением современных материалов и технологий действительно стоит недешево, однако это не значит, что оно обязательно окажется вам не по карману. Перед началом любой стоматологической манипуляции врач обязан предоставить вам план с указанием сроков лечения и стоимости всех его этапов. Длительный план лечения предусматривает поэтапную оплату, поэтому высокая стоимость работы может оказаться не такой пугающей, если ее выплата предполагается небольшими регулярными суммами в течение года.

Вы также можете поднять вопрос о рассрочке платежа или оформлении кредита на лечение, многие клиники оказывают содействие в решении такого рода вопросов. Главное, обсудить все детали заранее, чтобы не создавать неловких ситуаций ни для себя, ни для своего доктора.

Страх №5: Меня обманут

Пациенты по определению находятся в уязвимом положении, самый лучший выход из которого - доверие врачу, однако не все доктора выстраивают план лечения, опираясь исключительно на интересы пациента. Как же защититься от обмана? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет, но можно значительно снизить риск путем обращения к другому специалисту для получения второго мнения. Многие клиники предоставляют услугу проверки плана лечения. Это не всегда этично, но для пациента может быть весьма полезно. Главное, чтобы получение второго мнения не превратилось в отдельный марафон посещения разных клиник, есть риск запутаться в противоречивых рекомендациях и только усложнить себе жизнь.

Помните, что окончательное решение всегда остается за вами, никто не заставит вас сесть в стоматологическое кресло против вашей воли. Однако самый лучший выход для вас и вашего здоровья - подойти к своим страхам осознанно, найти причины и устранить их. Желаю вам найти «своего» доктора, лечением у которого вы будете довольны, и мнению которого вы сможете доверять, тогда все ваши страхи исчезнут сами собой. Будьте здоровы!

Фото: mirzhenshiny.ru

Читайте также:

Россияне чаще всего оплачивают услуги стоматологов

Пять советов по уходу за полостью рта

Эпидемия болезней полости рта поражает 50% жителей Земли