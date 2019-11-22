Симптомы менструации как противоречивый набор ощущений и эмоций

Женщины детородного возраста часто испытывают различные симптомы до, во время или после менструации.

Общие жалобы включают боль в спине или внутренней части бедер, тошноту, диарею, запоры, головные боли, изменения в половом влечении, раздражительность и другие изменения настроения. И наоборот, женщины могут иногда испытывать положительные ощущения, такие как облегчение, эйфория, бодрость, творческая энергия, возбуждение, повышенное половое влечение и более интенсивные оргазмы.

Одним из частых неприятных ощущений, которые женщины испытывают во время менструации, являются судороги матки. Их можно разделить на два отдельных типа - спазматические и застойные. Первые вызваны простагландинами, химическими веществами, которые влияют на мышечное напряжение. Застойные заставляют организм задерживать жидкости и соли.

Предменструальный синдром

Предменструальный синдром (ПМС) - это общий термин для обозначения множества симптомов, которые некоторые женщины испытывают перед каждой менструацией. Некоторые из наиболее частых физических признаков ПМС включают прыщи, чувствительность груди, вздутие живота, проблемы со сном, повышенный аппетит и мигрени. Психологические признаки могут включать перепады настроения, усталость, грусть, гнев, беспокойство (когда преобладает эстроген) или депрессию (когда больше прогестерона).

Средняя продолжительность симптомов в месяц составляет шесть дней, с максимальной тяжестью за два дня до первого дня менструального цикла. Возможными причинами этого состояния являются колебания уровня гормонов, повышение чувствительности к нормальным уровням эстрогена и прогестерона, повышение активности альдостерона и ренина в плазме, а также аномалии нейротрансмиттера (а именно серотонина).

Более тяжелый и инвалидизирующий конец спектра предменструального синдрома известен как предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР), которое встречается примерно у 2-9% менструирующих женщин. Хотя симптомы состояния могут варьироваться от женщины к женщине, они относительно постоянны от цикла к циклу и имеют тенденцию к ремиссии во время беременности.

Дисменорея

Дисменорея обычно делится на две категории в зависимости от ее патофизиологии. Первичная дисменорея, определяемая как болезненная менструация у женщин с нормальной анатомией таза, обычно начинается в подростковом возрасте. Состояние определяется, как спазматическая боль в нижней части живота, возникающая непосредственно перед или во время менструального кровотечения.

Вторичная дисменорея - это менструальная боль, связанная с определенным заболеванием, таким как эндометриоз, миомы, полипы эндометрия, воспаление тазовых органов и использование внутриматочного контрацептива.

Это состояние вызвано выбросом простагландинов и лейкотриенов в менструальную жидкость, что приводит к повышению тонуса матки и более сильным, более частым сокращениям матки. Повышенные уровни вазопрессина были зарегистрированы у женщин с первичной дисменореей, а простагландины также участвуют во вторичной дисменорее, хотя сопутствующее заболевание таза играет доминирующую роль в патофизиологии этого состояния.

Тяжесть дисменореи в значительной степени связана с продолжительностью менструации, ожирением, курением и употреблением алкоголя.

Фото: gyogyszernelkul.com