Ринит: причины, виды, симптомы заболевания

Термин "ринит" используется для описания воспаления носа, которое приводит к

ринорее (насморку),

застою, зуду в носу,

чиханию,

постназальному дренажу

и слезотечению.

Заболевание представляет собой одно из наиболее часто встречающихся хронических состояний, при которых обращаются за медицинской помощью.

Патофизиология состояния

У носа и носовых полостей есть несколько важных функций. Прежде всего, их роль заключается в обеспечении дыхательных путей, которые имеют решающее значение для обоняния и вкуса. Носовые ходы также действуют как фильтры, защищая легкие от вредных раздражителей в окружающей среде. Кроме того, большая площадь поверхности покрытой слизистой оболочки турбины прогревает и увлажняет воздух перед попаданием в легкие.

Когда воздушный поток серьезно заблокирован, все вышеуказанные функции могут быть повреждены. При рините, который обычно вызывается повышением уровня гистамина, сочетание воспаления слизистой оболочки носа и повышенной выработки слизи может привести к обструкции (перекрытию) воздушного потока.

Ринит может быть вызван:

аллергическими стимулами,

неаллергическими спусковыми механизмами

или обоими вместе (смешанный ринит).

Аллергический ринит встречается только у пациентов с генетической предрасположенностью к развитию аллергии.

Виды ринита

Механизмы, лежащие в основе неаллергического ринита, весьма разнообразны и менее понятны. Вазомоторный ринит - это неиммунологический синдром скопления сосудов слизистой оболочки носа, вызванный условиями окружающей среды:

холодным воздухом,

влажностью,

атмосферным давлением,

сильными запахами,

эмоциями.

Наиболее распространенной причиной вызванного медикаментозным лечением ринита является чрезмерное использование некоторых местных противоотечных средств для носа.

Анатомические аномалии могут также способствовать неаллергическим типам ринита. Гипертрофия аденоидов и носовых раковин может привести к хронической заложенности носа с небольшим облегчением от лекарств.

Все виды ринита могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями и вторичными осложнениями.

Воспаление слизистой оболочки может способствовать развитию:

острого и хронического синусита,

дисфункции евстахиевой трубы,

хронического среднего отита.

Эти расстройства могут впоследствии привести к задержке речи у детей и (в редких случаях) к постоянному нарушению слуха.

Симптомы и диагностика ринита

Характер симптомов часто различается между двумя основными типами ринита (то есть аллергическим и неаллергическим). Пациенты с аллергическим ринитом жалуются на зуд в носу и часто имеют неприятные глазные симптомы. С другой стороны, у пациентов с неаллергическим ринитом обычно есть симптомы, которые включают заложенность носа без значительного зуда или чихания.

При аллергическом рините слизистая оболочка носа является классически болотистой, отечной и часто с сине-белым оттенком. Носовое обследование при неаллергическом рините зависит от первопричины заболевания; слизистая может казаться нормальной с повышенным выделением водянистых выделений, но также может быть эритематозной или даже атрофичной.

Тестирование кожи на укол с набором аллергенов считается основным методом выявления специфических триггеров аллергического ринита. Альтернативной процедурой является использование аллерген-специфических тестов IgE (таких как тесты на радиоаллергосорбент), которые обеспечивают измерение in vitro специфических уровней IgE пациента против определенных аллергенов.

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