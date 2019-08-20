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Автор Александра Балан-Сенчук

Ринит: причины, виды, симптомы заболевания

Здоровье

Термин "ринит" используется для описания воспаления носа, которое приводит к

Ринит: причины, виды, симптомы заболевания

ринорее (насморку),

застою, зуду в носу,

чиханию,

постназальному дренажу

и слезотечению.

Заболевание представляет собой одно из наиболее часто встречающихся хронических состояний, при которых обращаются за медицинской помощью.

Патофизиология состояния

У носа и носовых полостей есть несколько важных функций. Прежде всего, их роль заключается в обеспечении дыхательных путей, которые имеют решающее значение для обоняния и вкуса. Носовые ходы также действуют как фильтры, защищая легкие от вредных раздражителей в окружающей среде. Кроме того, большая площадь поверхности покрытой слизистой оболочки турбины прогревает и увлажняет воздух перед попаданием в легкие.

Когда воздушный поток серьезно заблокирован, все вышеуказанные функции могут быть повреждены. При рините, который обычно вызывается повышением уровня гистамина, сочетание воспаления слизистой оболочки носа и повышенной выработки слизи может привести к обструкции (перекрытию) воздушного потока.

Ринит может быть вызван:

  • аллергическими стимулами,
  • неаллергическими спусковыми механизмами
  • или обоими вместе (смешанный ринит).

Аллергический ринит встречается только у пациентов с генетической предрасположенностью к развитию аллергии.

Виды ринита

Механизмы, лежащие в основе неаллергического ринита, весьма разнообразны и менее понятны. Вазомоторный ринит - это неиммунологический синдром скопления сосудов слизистой оболочки носа, вызванный условиями окружающей среды:

  • холодным воздухом,
  • влажностью,
  • атмосферным давлением,
  • сильными запахами,
  • эмоциями.

Наиболее распространенной причиной вызванного медикаментозным лечением ринита является чрезмерное использование некоторых местных противоотечных средств для носа.

Анатомические аномалии могут также способствовать неаллергическим типам ринита. Гипертрофия аденоидов и носовых раковин может привести к хронической заложенности носа с небольшим облегчением от лекарств.

Все виды ринита могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями и вторичными осложнениями.

Воспаление слизистой оболочки может способствовать развитию:

  • острого и хронического синусита,
  • дисфункции евстахиевой трубы,
  • хронического среднего отита.

Эти расстройства могут впоследствии привести к задержке речи у детей и (в редких случаях) к постоянному нарушению слуха.

Симптомы и диагностика ринита

Характер симптомов часто различается между двумя основными типами ринита (то есть аллергическим и неаллергическим). Пациенты с аллергическим ринитом жалуются на зуд в носу и часто имеют неприятные глазные симптомы. С другой стороны, у пациентов с неаллергическим ринитом обычно есть симптомы, которые включают заложенность носа без значительного зуда или чихания.

При аллергическом рините слизистая оболочка носа является классически болотистой, отечной и часто с сине-белым оттенком. Носовое обследование при неаллергическом рините зависит от первопричины заболевания; слизистая может казаться нормальной с повышенным выделением водянистых выделений, но также может быть эритематозной или даже атрофичной.

Тестирование кожи на укол с набором аллергенов считается основным методом выявления специфических триггеров аллергического ринита. Альтернативной процедурой является использование аллерген-специфических тестов IgE (таких как тесты на радиоаллергосорбент), которые обеспечивают измерение in vitro специфических уровней IgE пациента против определенных аллергенов.

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