Исследователи изучают появление вируса гриппа

Считается, что, если бы врачи признали, что грипп был причиной болезни, которая убивала солдат в Этапле (Франция) и Олдершоте (Англии) в 1916 году, у ученых тогда было бы больше оснований для начала двухлетней программы вакцинации и некоторые из худших последствий испанского гриппа можно было бы предотвратить. Таковы выводы новой статьи, выпущенной профессором Джоном С. Оксфордом, главным экспертом Великобритании по гриппу, и Дугласом Гиллом, военным историком.

Это исследование использует современные научные технологии и анализирует литературу того времени, чтобы не только отследить происхождение вируса, но и выяснить, как мы можем использовать эту информацию, чтобы извлечь уроки из прошлого и предотвратить распространение пандемии гриппа.

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В своих поисках Оксфорд и Гилл прослеживают происхождение испанского гриппа, возникшего в 1915 и 1916 годах в административном округе Этапль на севере Франции. В то время в больницы британской армии во Франции и Англии ежегодно поступало до 30 000 солдат с типичными симптомами гриппа. Однако в начале 1917 года медицинская группа в Этапле лечила сотни пациентов, инфицированных так называемым «необычно смертельным заболеванием» с «сложными» респираторными симптомами.

В Олдершоте, на юге Англии, три старших врача также занимались проблемой, отличительные признаки которой выглядели практически одинаково. В обоих случаях заболевание характеризовалось быстрым прогрессированием от довольно незначительных симптомов до смерти. Со смертью в любом случае, обычно в результате суперинфекции с участием стафилококка, стрептококка и т. д.

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Обе медицинские группы столкнулись с летальным исходом порядка 50%, и они узнали от коллег из Англии и Франции, что болезнь происходила в другом месте. Именно эта информация помогла Оксфорду и Гиллу отследить то, что тогда считалось незначительной респираторной инфекцией, которая послужила источником самой большой смертельной пандемии 20-го века.

«Мы выявили давно забытые вспышки инфекции: вспышки, которые в то время считались незначительными, теперь можно считать все более важными и предвестником грядущей катастрофы», - объясняет профессор Оксфорд.

«Исследования, проведенные при производстве бумаги «Этапль», были особенно исчерпывающими по своим масштабам и глубине. Были проведены не только обычные исследования ткани и мокроты, но и посмертное обследование каждого солдата, умирающего от болезни, в течение 7 недель в начале 1917 года».

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Выводы литературы о происхождении испанского гриппа подтверждаются в современных работах, проанализированных Оксфордом и Гиллом, они указывают на все восемь генов вируса гриппа А семейства H1N1, появившихся в 1915-1916 гг.

Эти современные исследования также показали, что грипп начался с водных гусей, уток и лебедей в качестве переносчика. Вполне вероятно, что эта болезнь была передана солдатам через фекалии перелетных водоплавающих птиц.

«Сегодня мы понимаем, что уникальная характеристика предпандемического вируса заключается в его неспособности распространяться от человека к человеку», - добавил профессор Оксфорд. «Группы в Этапле и Олдершоте, хотя и сильны в клинической диагностике, были введены в заблуждение отсутствием распространения этой инфекции».

Фото: rodina.news

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