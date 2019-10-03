Дети с СДВГ не всегда выполняют задания и легко отвлекаются: что делать?

У детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут возникнуть проблемы с выполнением работы. Например, дети с преимущественно невнимательностью при СДВГ или СДВГ комбинированного типа испытывают трудности с концентрацией внимания во время выполнения задания, легко отвлекаются.

Дети с преимущественно гиперактивным и импульсивным СДВГ также испытывают трудности. К поведенческим симптомам могут относиться внезапный уход со своего места во время занятий, зачеркивание ответов, перебивание других.

Эти симптомы СДВГ могут повлиять на успеваемость детей в школе. Предлагаем воспользоваться двумя мотивационными стратегиями, которые помогут в данной ситуации.

Ежедневный табель успеваемости

Такой способ не оценивает ребенка, а создает поведенческие цели и предоставляет ребенку обратную связь и ощутимые вознаграждения. Эти награды побуждают ребенка улучшать свое поведение. Такую мотивационную стратегию можно использовать и дома.

Первым шагом в создании ежедневного табеля успеваемости является определение поведения, которое необходимо улучшить. Это требует участия родителей и всех учителей, которые работают с ребенком. Например, если у ребенка есть проблемы со школьной работой, целевым поведением может быть выполнение домашних заданий. Целевое поведение может быть организовано по предмету. После того как цели для ребенка были установлены, могут быть назначены награды.

Для детей младшего возраста ежедневный табель успеваемости должен иметь меньше поведенческих целей и более ощутимых наград. Считается, что три-восемь поведенческих целей являются хорошей отправной точкой. Награды могут быть ежедневными или еженедельными, хотя родители и ребенок также могут договориться о долгосрочных целях, таких как велосипед или новая игровая приставка.

Когда ежедневный табель готов, родители и учителя должны обсудить его с ребенком. При объяснении ежедневного табеля успеваемости родители и учителя должны делать это позитивно.

Если целевое поведение ребенка улучшается, ежедневный табель успеваемости может быть скорректирован, чтобы требовать от ребенка большего. Если, с другой стороны, ребенок не достигает поведенческих целей, они могут быть скорректированы таким образом, чтобы ребенок мог их достичь. Получение ощутимых наград служит стимулом для ребенка, чтобы продолжать делать лучше. Типы поведения, к которым стремится ребенок, могут быть изменены по мере улучшения его симптомов.

Видеоигры

Некоторые видеоигры служат мотивационной стратегией, потому что они дают ребенку немедленную обратную связь. Если ребенок преуспевает, он или она получает очки или вознаграждения. Если ребенок не выполнил задание успешно, он или она узнает, как выполнить его при следующей попытке.

Если видеоигры или другие виды деятельности с обратной связью работают, родители и учителя могут включить их в состав ежедневного табеля успеваемости. Например, если ребенок сидит в течение одного урока, у него или у нее может быть 10 минут, чтобы сыграть в игру во время перерыва. Эта стратегия дает ребенку с СДВГ мотивацию для улучшения своего поведения.

Фото: misterdoctor.ru

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