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Автор Татьяна Питерякова

Ребенок грызет ногти: как поступить родителям

Здоровье print

Многие родители обеспокоены тем, что их ребенок грызет ногти. Обычно эта привычка появляется спонтанно, в момент волнения, стресса или испуга. Последние исследования выявили, что грызть ногти склонны перфекционисты - люди, предъявляющие высокие требования к этому миру, который, конечно, не такой совершенный.

Что делать

Когда ребенок грызет ногти, он эмоционально разряжается. Поэтому ругать его за такое поведение не стоит, а лучше разобраться в корнях привычки, ведь в самом желании что-нибудь покусать нет ничего предосудительного.

Для начала специалисты рекомендуют пройти психологические тесты. С их помощью удастся определить индивидуальные предрасположенности ребенка, его чувствительность к внешним факторам, составить верное предположение о причине проблемы.

Кроме того, необходимо указать ребенку на его привычку, однако сделать это не в грубой форме. Нужно напоминать малышу, что грызть ногти не следует. В борьбе с этой привычкой помогут специальные мази и лаки, отбивающие всякое желание ее повторить. Сейчас в большинстве поликлиник есть детский психолог, который поможет индивидуально подобрать ребенку мазь или крем.

Секции и кружки

Отвлечься от внутренних переживаний ребенку часто помогают дополнительные увлечения. Секции и кружки способствуют развитию коммуникабельности, улучшению настроения и получению новых знаний.

Мальчикам подойдут кружки робототехники или моделирования, которые сейчас так популярны. Девочкам понравятся занятия музыкой и секции рукоделия.

Отношения с родителями

Нередко дети грызут ногти из-за проблем в отношениях с родителями. Они страдают от нехватки внимания и заботы. В этом случае родителям нужно разобраться в отношениях, обратить внимание, насколько доброжелательная в их доме атмосфера.

Если родители поймут проблему и постараются ее исправить, то привычка ребенка попросту исчезнет. Можно предложить ему поиграть в настольную игру. Сейчас довольно популярны ролевые симуляторы: "Монополия", настольные игры по мотивам мультфильмов и сказок.

Другие игры

Отвлечь ребенка от ногтей можно с помощью металлического конструктора способного развивать мелкую моторику пальцев, внимание, сообразительность и память. Игра на фортепиано отлично успокаивает и способствует развитию пальцев. Для этого вовсе необязательно отправляться на занятия в музыкальную школу, можно просто купить ребенку синтезатор для домашних занятий.

Успокаивающий эффект

Чтобы ребенок успокоился, не нужно сразу давать ему какие-то препараты. Необходимо, чтобы он, приходя домой, попадал в располагающую обстановку. Нужно его подробно расспросить, как прошел день. Возможно, это поможет понять, что так беспокоит ребенка.

Перед сном можно с ним поговорить. К примеру, спросить, о чем он мечтает. Это всегда расслабляет. Перед тем как ребенок ляжет в кровать, можно предложить ему стакан теплого молока с медом. Напиток поможет поскорее заснуть.

Если ребенок грызет ногти, родители должны обратить внимание на атмосферу в семье. Важно занять ребенка, поговорить с ним, уделить ему больше времени. Тогда проблема исчезнет сама, а родителям не придется обращаться к психологам.

Фото: 7ya-i-ya.ru

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Темы способы ребенок родители отношения как отвлечь грызет ногти
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