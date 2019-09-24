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Автор Александра Балан-Сенчук

Методы механической обработки и фармакотерапия контагиозного моллюска

Здоровье print

Вирус контагиозного моллюска является единственным циркулирующим поксвирусом, специфичным для человека и имеющим мировое распространение. Поксвирусы (от англ. рох - "оспа" плюс "вирусы") - семейство ДНК-содержащих крупных вирусов, которые вклюяают два подсемейства: Chordopoxvirinae - вирусы оспы позвоночных; Entomopoxvirinae - вирусы оспы насекомых. 

Известно, что вирус контагиозного моллюска вызывает доброкачественные изменения кожи у маленьких детей и реже у взрослых (в основном передается половым путем). Обширные инфекции могут наблюдаться у взрослых с ослабленным иммунитетом.

Методы механической обработки

Одним из наиболее простых подходов является удаление повреждений путем устранения их ядер с помощью острого инструмента. Липкая лента также может быть использована путем многократного нанесения и удаления ее в течение 10-20 циклов, хотя ее использование может быть связано со вторичными кожными инфекциями.

Криотерапия жидким азотом является еще одним вариантом лечения, но такой подход может быть болезненным. Кроме того, часто необходимы повторные аппликации, и в некоторых случаях местная анестезия оправдана.

Использование импульсного лазера на красителе показало многообещающие результаты, так как до 99% поражений реагируют после одной процедуры. Этот тип подхода хорошо переносится без каких-либо побочных эффектов.

Актуальная терапия

В настоящее время для лечения используют кремы "Подофиллотоксин" (0,5%) и "Имиквимод" (5%). 25% -ная суспензия "Подофиллина" в настойке спирта или бензоина может также применяться один раз в неделю на пораженный участок. Стоит помнить, что его использование должно осуществляться под медицинским наблюдением, так как есть потенциальные побочные эффекты, такие как серьезные эрозивные повреждения в прилегающей коже (с возможным рубцеванием) и системные эффекты, такие как лейкопения, тромбоцитопения и периферическая невропатия.

Раствор, состоящий из 0,9% кантаридина и ацетона, является агентом, вызывающим образование пузырей, который осторожно наносится на купол очага поражения, где его оставляют на 3-4 часа. Этот тип лечения повторяется каждую неделю до тех пор, пока не исчезнут очаги поражения.

Системные лекарства

"Циметидин", который является пероральным антагонистом Н2-рецептора гистамина, действует путем стимуляции гиперчувствительности замедленного типа. Хотя первоначально они использовались для профилактики и лечения симптомов изжоги, некоторые исследования показали, что это может привести к разрешению контагиозного моллюска при использовании дважды в день в течение двух месяцев.

Различные исследования показали, что введение высокоактивной антиретровирусной терапии и последующее восстановление иммунной системы у пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) приводят к исчезновению поражений. Но может произойти и обратное: на начальном этапе иммунологического восстановления существует вероятность клинического ухудшения (известного как воспалительный синдром иммунного восстановления), которое может привести к возникновению контагиозного моллюска и других кожных заболеваний.

Фото: nepotey.life

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Темы вирус поражения кожи контагиозный моллюск методы механической обработки
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Методы механической обработки и фармакотерапия контагиозного моллюска
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