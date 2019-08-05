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Автор Диана Гаврилова

Тип инфекции зависит от поведения генов

Здоровье print

Кашель, лихорадка и мокрота могут сопровождать респираторную инфекцию. В большинстве случаев врачи могут только догадываться, виноваты ли бактерии или вирусы. Новое исследование теперь указывает на новый способ идентификации источника болезни.

Инфекция изменяет действия генов больного человека. Ученые сообщают, что ответ зависит от того, наносят ли вред бактерии или вирусы. Знание того, что это, может помочь врачам быстро выяснить, что беспокоит человека. И смогли бы назначить лучшее лечение, будь то антибиотики, противовирусные препараты или просто куриный бульон и сон.

Исследователи обнаружили характерный признак или сигнатуру в генах, когда люди заражались вирусом. Они начали изучать наборы данных, которые включали информацию о том, как ведут себя человеческие гены после заражения. Команда рассмотрела три типа вирусных инфекций. Первым был грипп. Второй была простуда, вызванная человеческим риновирусом. Третьим был респираторно-синцитиальный вирус, или РСВ. РСВ вызывает симптомы, похожие на простуду у большинства людей. Однако у детей и пожилых людей могут развиться более серьезные заболевания, такие как пневмония.

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Используя математический анализ, исследователи прочесали наборы данных. Из этого поиска появилась один признак для вирусных инфекций. Это был набор из почти 400 генов. Каждый из них становился более или менее активным во время вирусной атаки. Неудивительно, что многие из этих генов говорят организму, чтобы они производили белки, участвующие в воспалении и других реакциях на вирусы.

Затем команда проверила, вели себя ли эти гены иначе, когда у человека была бактериальная инфекция или ее вообще не было. Они обнаружили, что сигнатура вируса может предсказать, был ли человек заражен вирусом. Генная реакция была очень сильной. Это не обнаруживается при бактериальных инфекциях или у здоровых людей. 

Команда собрала данные исследований, в которых здоровые люди были заражены гриппом. И вирусная подпись обнаружилась за несколько часов до появления симптомов. Метод даже идентифицировал людей, которые были заражены, но не чувствовали себя больными. 

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Анализ также предлагает подсказки о том, насколько хорошо сработала вакцина против гриппа. Реакция организма на прививки от гриппа была схожа с реакцией на грипп. Новое исследование показало, что поведение 11 генов достоверно изменилось в обоих случаях. Этот результат должен однажды позволить врачам отслеживать, насколько хорошо сработала прививка от гриппа. 

Ученые уже работают над разработкой теста, который мог бы сказать врачам, есть ли у пациента вирусная или бактериальная инфекция. Такой тест позволит сократить ненужное использование антибиотиков, ведь они не борются с вирусами. Поэтому врачи назначают антибиотики только для уничтожения бактерий.

Фото: poetryandtechnology.org

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Темы гены вирусы инфекция бактерии генная реакция
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