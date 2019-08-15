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Автор Александра Балан-Сенчук

Способы лечения фиброаденомы

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Фиброаденомы составляют 60% всех пальпируемых опухолей в женской популяции в возрасте до 20 лет. Иногда они могут остаться незамеченными пациенткой, пока грудь не смягчится в результате инволюции (возвращения к нормальному состоянию)  и на первой маммограмме в клинике.

Лечение фиброаденом варьируется от консервативного до инвазивного, в зависимости от достоверности диагноза при визуализации. Многие женщины решают хирургически удалить фиброаденому. Поскольку фиброаденомы клинически связаны с уровнями эстрогена, поражения имеют тенденцию к сокращению в постменопаузальные годы.

Бессимптомную фиброаденому лучше удалить

Первоначальный подход к массе, которая считается фиброаденомой, должен быть наблюдением в течение, по крайней мере, одного полного менструального цикла, предполагая его нормальность. Врач должен стремиться убедить пациента в безопасности этого подхода, так как до 40% фиброаденом показывают спонтанную регрессию.

Если пациент чувствует себя некомфортно, просто наблюдая за комком, рекомендуется удалить бессимптомную фиброаденому. Данные литературы показывают, что при столкновении с вариантом консервативного лечения большинство женщин предпочитают эксцизионную биопсию.

Инвазивные методы

Вакуумная биопсия используется для удаления фиброаденом размером менее 3 см. Эта процедура проводится под ультразвуковым контролем. Впоследствии ткань молочной железы удаляется с помощью вакуумного отсоса.

Абляционные процедуры (особенно криотерапия) под местной анестезией также используются для удаления фиброаденом молочной железы. В этой процедуре зонд помещают вдоль оси фиброаденомы, а затем охлаждают газообразным аргоном до -160 градусов Цельсия. Это приводит к разрушению клеточной мембраны, гипоксии и разрушению фиброаденомы.

И наоборот, фиброаденомы можно лечить с помощью тепла, чаще всего путем помещения лазерной иглы с наведением в фиброаденому и использования лазера для выработки тепла с целью удаления массы. Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук представляет собой другой основанный на тепле абляционный метод со средним уменьшением объема на 72,5%.

Хирургическое удаление

Несмотря на эти привлекательные, малоинвазивные методы, открытое иссечение фиброаденом под местной или общей анестезией все еще является наиболее распространенной процедурой удаления фиброаденомы. Обычно его используют, если комок симптоматический или имеет быстро растущий характер.

В идеале, разрез располагается вокруг ареолы или в складке под молочной железой, чтобы минимизировать видимые рубцы, хотя расположение и размер массы могут в конечном итоге определять характеристики разреза. После операции пациенты должны посещать регулярные осмотры, чтобы оценить возможные осложнения и оценить необходимость реконструктивной хирургии.

В связи с этим гигантские фиброаденомы обычно лечат хирургическим путем из-за их размера, тогда как ювенильные фиброаденомы иссекают из-за их быстрого роста. Хирургическое иссечение небольших очагов поражения рассматривается, когда массы являются твердыми, неподвижными и чувствительными.

Фото: perechynnews.in.ua

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Темы грудь опухоль женщина здоровье фиброаденома способы лечения
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