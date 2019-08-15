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Автор Александра Балан-Сенчук

Эндометриоз: причины, диагностика, лечение

Здоровье » Акушерство и гинекология

Эндометриоз описывает состояние, при котором ткани слизистой оболочки матки, или эндометрия, разрастаются в теле за пределами матки.

Эндометриоз: причины, диагностика, лечение

Что происходит при эндометриозе?

Слизистые ткани эндометрия часто обнаруживаются в тазовой и брюшной полостях. Примеры областей, где можно найти эндометрий, включают:

  • Фаллопиевы трубы.

  • Яичники.

  • Вагину.

  • Мочевой пузырь.

  • Нижний кишечник.

  • Прямую кишку.

Симптомы эндометриоза

Некоторые из симптомов эндометриоза, о которых обычно пациентки сообщают, включают:

  • Болезненные и тяжелые месячные, называемые дисменореей и меноррагией.

  • Тупую боль в нижней части живота, таза, вульвы, бедер и нижней части спины. У большинства женщин тип и локализация боли различны. Часто боль возникает между бедрами и верхней частью ног. Боль может быть постоянной или присутствовать только во время менструации, полового акта или при дефекации или мочеиспускании.

  • Боль, возникающую во время полового акта (диспареунию).

  • Болезненное мочеиспускание (дизурию).

  • Сложное и болезненное прохождение стула (дисхезию).

  • Иногда прерывистое кровотечение между двумя менструальными периодами.

  • Бесплодие или неспособность забеременеть после одного года регулярного незащищенного полового акта, когда нет других причин.

  • Ректальное кровотечение.

  • Эндометриальную ткань, присутствующую в прямой кишке или мочевыводящих путях, что может вызвать обструкцию (непроходимость).

  • Эндометриальные ткани, попадающие в легкие. Кровь может выглядеть необычно, особенно во время менструации.

  • Тошноту, рвоту, головокружение и обмороки.

  • Слабость и недостаток энергии.

  • Перепады настроения.

  • Лихорадку во время менструации.

Меньшее количество ткани эндометрия в определенных местах может быть столь же болезненным или даже более болезненным, чем большая масса ткани.

Причина

Точная причина эндометриоза неизвестна. Однако наиболее известная теория заключается в том, что эндометрий проникает в маточные трубы, а не проходит через влагалище и выходит из организма. Затем ткань перемещается в брюшную полость и таз, внедряется в различные структуры вне матки. Этот механизм называется ретроградной менструацией.

Диагностика и лечение эндометриоза

При подозрении на эндометриоз женщина направляется к гинекологу, специалисту по заболеваниям женской репродуктивной системы. Для диагностики проводится процедура, называемая лапароскопией. Процедура включает в себя инструмент с камерой, прикрепленной к его наконечнику, который вставляется в брюшную полость для просмотра внутренней части живота, пока он надувается газом для улучшения визуализации. Фаллопиевы трубы, яичники и другие структуры проверяются на наличие участков эндометриоза.

Не существует известного лечения эндометриоза. Симптомы смягчаются с помощью обезболивающих и гормональных препаратов, которые помогают ослабить симптомы, особенно в период менструации. Хирургия является еще одним вариантом и часто выполняется, когда подозревается, что эндометриоз вызывает бесплодие.

Беременность часто уменьшает симптомы эндометриоза, которые могут вернуться после родов.

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