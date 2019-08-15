Эндометриоз: причины, диагностика, лечение

Эндометриоз описывает состояние, при котором ткани слизистой оболочки матки, или эндометрия, разрастаются в теле за пределами матки.

Что происходит при эндометриозе?

Слизистые ткани эндометрия часто обнаруживаются в тазовой и брюшной полостях. Примеры областей, где можно найти эндометрий, включают:

Фаллопиевы трубы.

Яичники.

Вагину.

Мочевой пузырь.

Нижний кишечник.

Прямую кишку.

Симптомы эндометриоза

Некоторые из симптомов эндометриоза, о которых обычно пациентки сообщают, включают:

Болезненные и тяжелые месячные, называемые дисменореей и меноррагией.

Тупую боль в нижней части живота, таза, вульвы, бедер и нижней части спины. У большинства женщин тип и локализация боли различны. Часто боль возникает между бедрами и верхней частью ног. Боль может быть постоянной или присутствовать только во время менструации, полового акта или при дефекации или мочеиспускании.

Боль, возникающую во время полового акта (диспареунию).

Болезненное мочеиспускание (дизурию).

Сложное и болезненное прохождение стула (дисхезию).

Иногда прерывистое кровотечение между двумя менструальными периодами.

Бесплодие или неспособность забеременеть после одного года регулярного незащищенного полового акта, когда нет других причин.

Ректальное кровотечение.

Эндометриальную ткань, присутствующую в прямой кишке или мочевыводящих путях, что может вызвать обструкцию (непроходимость).

Эндометриальные ткани, попадающие в легкие. Кровь может выглядеть необычно, особенно во время менструации.

Тошноту, рвоту, головокружение и обмороки.

Слабость и недостаток энергии.

Перепады настроения.

Лихорадку во время менструации.

Меньшее количество ткани эндометрия в определенных местах может быть столь же болезненным или даже более болезненным, чем большая масса ткани.

Причина

Точная причина эндометриоза неизвестна. Однако наиболее известная теория заключается в том, что эндометрий проникает в маточные трубы, а не проходит через влагалище и выходит из организма. Затем ткань перемещается в брюшную полость и таз, внедряется в различные структуры вне матки. Этот механизм называется ретроградной менструацией.

Диагностика и лечение эндометриоза

При подозрении на эндометриоз женщина направляется к гинекологу, специалисту по заболеваниям женской репродуктивной системы. Для диагностики проводится процедура, называемая лапароскопией. Процедура включает в себя инструмент с камерой, прикрепленной к его наконечнику, который вставляется в брюшную полость для просмотра внутренней части живота, пока он надувается газом для улучшения визуализации. Фаллопиевы трубы, яичники и другие структуры проверяются на наличие участков эндометриоза.

Не существует известного лечения эндометриоза. Симптомы смягчаются с помощью обезболивающих и гормональных препаратов, которые помогают ослабить симптомы, особенно в период менструации. Хирургия является еще одним вариантом и часто выполняется, когда подозревается, что эндометриоз вызывает бесплодие.

Беременность часто уменьшает симптомы эндометриоза, которые могут вернуться после родов.

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