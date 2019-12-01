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Автор Анна Стрельцова

Медитация для новичков: советы и польза

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Размышления над жизнью во время выходных или мысли о прекрасном, появившиеся в голове на десять минут, вряд ли можно назвать медитацией. Данный процесс подразумевает осмысление себя, понятие и принятие внутренних качеств, поиск гармонии, которая может помочь в жизни. Даже самые великие гуру медитации учились постепенно, каждодневно прорабатывая систему, подходящую конкретно им.

Разнообразный подход к делу довольно важен, не стоит постоянно полагаться на мнения и считать, что способы, которые помогли остальным, могут помочь и вам. Долгий путь нужно начать с простого вопроса: "В чем смысл медитации?" Если в голове не возникает внятного ответа, начинать нет смысла. В остальных случаях следуйте простым правилам, они помогут в начале пути не отступить от намеченной цели.

1. На первое время трех минут будет достаточно

Долгая практика позволяет контролировать организм и чувствовать его на пределе эмоций. Новичок в данном деле не обязан после недели занятий становится профи, в его руках лежит ключ к успеху, основу которого составляет умение ждать и довольствоваться малым. Начинайте с двух-трех минут, регулярные занятия помогут обрести умение концентрироваться, сможете медитировать уже порядка десяти минут.

2. Не нарушайте план

Постоянная загруженность, дела на работе и по дому не дают найти свободной минутки для медитации. Но тот, кто хорошо ищет, обязательно найдет: и не минуту, а даже две. Обратите внимание на время перед работой или после нее. Каждодневная практика на самом деле способна привести к хорошему результату и дать ему закрепиться. Утренняя медитация станет лучшим вариантом, ведь мозг еще не погружен в рутинные заботы, доставляющие много хлопот.

3. Сделайте акцент на дыхании

Нужно почувствовать этапы прохождения воздуха внутрь, а потом его уход из тела. Хорошим помощником станет счет, начинающийся от одного и заканчивающийся десятью. Поначалу полностью контролировать дыхание будет сложно, проблемы возникают у всех новичков. С опытом неумение ровно дышать и забывать о плохих мыслях покинет голову.

4. Не ставьте цель — непрекословно следовать инструкции

Здесь стоит вспомнить об индивидуальности и умении принимать особенности организма или внутреннего мира. Постарайтесь понять, что вы являетесь важнейшим звеном, напрямую влияющим на процесс протекания медитации. Слушать рекомендации стоит — помогает узнавать новые моменты и оставаться разносторонним человеком. Но не всегда нужно применять их на практике.

5. Очистить разум полностью невозможно

Начинающие медитировать люди не понимают факта, что отгородиться от мыслей полностью просто невозможно. Они будут появляться в процессе, до него и после, нагнетая обстановку. Их возникновение — естественный процесс, мешать ему глупо и бессмысленно. В тот момент, когда человек понимает суть данного пункта, он иначе начинает смотреть на медитацию, осознает причины ошибок и начинает работать над ними.

Фото: for. ge

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