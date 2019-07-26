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Автор Анастасия Дунина

Полезное сладкое: интересные факты о мёде

Здоровье » Ваше здоровье print

Уже с наступлением осени многие люди достанут баночку полезного меда, который отлично помогает бороться со многими осенними простудными недугами.  Люди активно употребляют его при вирусных заболеваниях или же для их профилактики, часто не подозревая, что в привычном вязком продукте прячется множество полезных свойств, которые борются и с другими проблемами нашего организма. 

Что есть мёд?

Мёд - продукт жизнедеятельности перепончатокрылых насекомых, чаще всего пчёл. Мы даже не задумываемся, когда едим мёд, что употребляем недопереваренный нектар или различные выделения насекомых. Но независимо от его происхождения лекарственный деликатес обладает множеством полезных свойств.

Мёд может состоять от 300 различных химических соединений, где только 100 представляют собой постоянный состав всех видов мёда. Самый главный компонент (до 80%) - углеводы (фруктоза, глюкоза, мелицитоза), дальше по количественным характеристикам идёт вода. Ее количество может достигать до 26 процентов. А дальше идут различные витамины и прочие полезные соединения.

Так, данный продукт богат такими минералами, как калий, бор, сера, фосфор, хлор, магний, железо, кремний, натрий, марганец, алюминий и кальций. В нём содержится много различных аминокислот, как, например, лизин (противовирусная аминокислота), изолейцин (способствует энергетическому обмену), тирозин (ферментативная активность), фенилаланин (стабилизация белковых структур) и другие.

Богат пчелиный продукт и витаминами В1, В2, В6, Е, К, С, A, и  фолиевой кислотой. А также в мёде содержится ряд алкалоидов, которым и приписываются оздоровительные свойства продукта: морфин (анальгетик), хинин (жаропонижающие и обезболивающие свойства), стрихнин (стимуляторные и тонизирующие свойства), кофеин (стимулятор) и никотин (болеутоляющее). 

От ста болезней

С таким набором активных соединений неудивительно, что данный продукт может помогать при борьбе со многими заболеваниями.

Так мёд может  помочь при лечении энуреза, ночного недержания мочи и непроизвольного мочеиспускания. Продукт применяется и при проблемах ЖКТ, поскольку способен снижать уровень кислотности в желудке, а многочисленные ферменты ускоряют метаболизм. При этом мёд обладает и слабительными свойствами при употреблении в большом количестве.

Многие активные вещества мёда - калий, магний, кальций и марганец - участвуют в строительстве тканей организма. Известно, что мёд укрепляет стенки сосудов, избавляет  их от холестериновых бляшек с помощью никотиновой кислоты и трегалозы. Именно благодаря этому свойству учёные из университета Вашингтона  назвали  мёд действенной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Следует упомянуть и содержащееся железо - оно повышает уровень гемоглобина в крови.

Также данный продукт обладает седативными свойствами, поэтому  его и любили давать детям на ночь.

В США было доказано, что с помощью мёда можно проводить антибактериальное лечение. Так, в лабораториях мёдом уничтожали источники плеврита, гнойного абсцесса, перитонита и других бактериальных заболеваний. Удивительно, но антибактериальные свойства сладкого продукта побеждали даже хронический бронхит, пневмонию, бруцеллез, дизентерию с паратифом и тиф. В медовой среде не могли развиваться возбудители сибирской язвы.

Следует отметить и другое удивительное свойство натурального лекарства: оно в отличие от других сахаров способно легко проходить через почки, не повреждая их.

Совмещая вкус и пользу, помни о вреде

Следует помнить, что все перечисленные свойства исчезают при нагревании до 40 градусов. А при нагревании до 60 градусов продукт может быть даже опасным. В этом случае начинается выделение производных фурфурола, которые способны  вызвать раздражения на коже до паралича.

Мёд опасен для аллергиков. Но при этом существует и гипоаллергенные сорта, к ним относят гречишный и акациевый мёд. Но следует, всё же, обратиться к специалисту, прежде чем бежать в магазин за этими сортами.

Постоянное употребление продукта (и в большом количестве) может привести к ожирению и диабету. Поэтому следует помнить о норме употребления мёда для здорового образа жизни: для детей и подростков 1-2 чайной ложки продукта в день, для взрослых  - до 3 чайных ложек.

 Фото: tooshebar.com

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