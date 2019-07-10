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Автор Александра Балан-Сенчук

Эффективные способы, которые помогут ускорить метаболизм

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Похудение — продолжительный процесс, который требует недюжинных усилий и определенной стойкости. Но с помощью некоторых лайфхаков можно существенно ускорить результат. Сделайте своему телу одолжение и следуйте эффективным советам, которые помогут запустить метаболизм.


Как ускорить обмен веществ — советы диетологов

Включите белки

Поскольку белок обладает высоким термическим эффектом, ваше тело будет сжигать больше калорий, чтобы переварить его. Бинго! Эксперты сходятся во мнении, что белок должен присутствовать в абсолютно каждом приеме пищи. Употребление от пяти до шести мини-блюд в день и включение в каждую тарелку нежирного источника белка, такого как нежирный сыр, бобы, курица, рыба или арахисовое масло — отличный способ улучшить метаболизм и зарядиться энергией на весь день.

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Станьте поклонником зеленого чая

Держитесь подальше от газированных напитков, алкоголя и калорийных напитков. Они не только заставят вас чувствовать себя "раздутыми" и утомленными, но и замедлят желаемый процесс похудения. Зеленый чай содержит в себе огромное количество танинов и дубильных веществ, которые запускают жиросжигание и ускоряют метаболизм. Всего 3 чашки этого чудодейственного напитка в день могут увеличить метаболизм на 10 процентов. Но если вы терпеть не можете вкус зеленого чая, то его можно заменить специальными капсулами с зеленым чаем, которые продаются практически в каждой аптеке.

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Запаситесь лососем

"Лосось — это источник энергии и Омега-3, полный белков и полезных жиров", — говорит Илиз Шапиро, зарегистрированный и сертифицированный диетолог. Лосось отлично подходит для сжигания жира, но омега-3 в нем поможет сделать ваш метаболизм более эффективным, замедляя пищеварение и предотвращая тягу к вредной пище",- добавляет Илиз.

Используйте оливковое масло

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые масла способны спровоцировать похудение. По словам Эрика Брозера, профессионального бодибилдера и обозревателя Planet Muscle Magazine, оливковое масло — это полезный жир, который "активизирует" ваш метаболизм и помогает сжигать больше.

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Дайте своему телу детокс

Сезонная детоксикация — это эффективный способ вывести токсины из организма, чтобы ускорить обмен веществ и улучшить общее самочувствие. В качестве наилучших способов детоксикации можно выделить соковое голодание, голодание на воде, а также яблочный и гречнево-кефирный детокс.

Пейте много воды

Вода действительно помогает организму, как и другие полезные напитки. "Пейте много жидкости", — советует Ариан Хандт, личный тренер и диетолог из Нью-Йорка. "Обезвоженное тело замедлит свой метаболизм и усилит голод и вялость".

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Фото: vrutmilife.com

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Темы метаболизм обмен веществ полезные советы как разогнать метаболизм
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