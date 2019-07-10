Похудение — продолжительный процесс, который требует недюжинных усилий и определенной стойкости. Но с помощью некоторых лайфхаков можно существенно ускорить результат. Сделайте своему телу одолжение и следуйте эффективным советам, которые помогут запустить метаболизм.
Включите белки
Поскольку белок обладает высоким термическим эффектом, ваше тело будет сжигать больше калорий, чтобы переварить его. Бинго! Эксперты сходятся во мнении, что белок должен присутствовать в абсолютно каждом приеме пищи. Употребление от пяти до шести мини-блюд в день и включение в каждую тарелку нежирного источника белка, такого как нежирный сыр, бобы, курица, рыба или арахисовое масло — отличный способ улучшить метаболизм и зарядиться энергией на весь день.
Читайте также: Девять способов увеличения метаболизма
Станьте поклонником зеленого чая
Держитесь подальше от газированных напитков, алкоголя и калорийных напитков. Они не только заставят вас чувствовать себя "раздутыми" и утомленными, но и замедлят желаемый процесс похудения. Зеленый чай содержит в себе огромное количество танинов и дубильных веществ, которые запускают жиросжигание и ускоряют метаболизм. Всего 3 чашки этого чудодейственного напитка в день могут увеличить метаболизм на 10 процентов. Но если вы терпеть не можете вкус зеленого чая, то его можно заменить специальными капсулами с зеленым чаем, которые продаются практически в каждой аптеке.
Читайте также: Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и метаболизмом
Запаситесь лососем
"Лосось — это источник энергии и Омега-3, полный белков и полезных жиров", — говорит Илиз Шапиро, зарегистрированный и сертифицированный диетолог. Лосось отлично подходит для сжигания жира, но омега-3 в нем поможет сделать ваш метаболизм более эффективным, замедляя пищеварение и предотвращая тягу к вредной пище",- добавляет Илиз.
Используйте оливковое масло
Хотите верьте, хотите нет, но некоторые масла способны спровоцировать похудение. По словам Эрика Брозера, профессионального бодибилдера и обозревателя Planet Muscle Magazine, оливковое масло — это полезный жир, который "активизирует" ваш метаболизм и помогает сжигать больше.
Читайте также: Три мифа о влиянии на метаболизм
Дайте своему телу детокс
Сезонная детоксикация — это эффективный способ вывести токсины из организма, чтобы ускорить обмен веществ и улучшить общее самочувствие. В качестве наилучших способов детоксикации можно выделить соковое голодание, голодание на воде, а также яблочный и гречнево-кефирный детокс.
Пейте много воды
Вода действительно помогает организму, как и другие полезные напитки. "Пейте много жидкости", — советует Ариан Хандт, личный тренер и диетолог из Нью-Йорка. "Обезвоженное тело замедлит свой метаболизм и усилит голод и вялость".
Читайте также: Как эффективно ускорить обмен веществ
Фото: vrutmilife.com
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.