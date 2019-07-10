Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Чабрец разрушает вредные микроорганизмы, улучшает защитные функции организма, выводит шлаки и способствует формированию лейкоцитов. Даже если тысячу раз разбавить тимьяновое эфирное масло водой, оно все равно сможет дать отпор стафилококку. Это масло одно из тех немногочисленных, которые способны убить до 90% вредных микробов за три часа в процессе испарения.

Такое название дано растению за его прекрасный аромат. Латинское наименование "thumus" исходит от древнегреческого слова, которым называли благовонные вещества.

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В чем польза и как лечиться?

По большей части чабрец используют в терапии инфекционных респираторных болезней. Тимьян результативно помогает при кашле в любом его проявлении, ларингите, воспалении гортани, астматических реакциях и инфекционных патологиях носовой области.

Масла из этого растения способствуют разжижению мокроты, ее выводу за пределы организма и смягчению слизистой.

Вдыхание эфирного масла рекомендуется совершать при патологиях носовой полости, бронхов и при воспалительных процессах в горле.

А при недугах, происходящих в ротовой полости — специалисты советуют полоскать рот, добавив в воду несколько капель средства. Для вдыхания используют небольшое количество масла, иначе можно спровоцировать обратный эффект.

От кашля также принимают внутрь по одной капле средства, соединив с ложкой меда. Запивать рекомендуется чаем.

Помимо вышеизложенного, запашистая трава спасает от депрессии, снимает ощущение усталости, борется со слабой концентрацией внимания, возвращает силы.

Также тимьян улучшает память, нормализует давление и способствует нормальному току крови.

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При каких болезнях принимать?

Тимьян активно используют для лечения воспалительных процессов в мочеполовой системе и кандидозе, для избавления от грибка ногтей и для уничтожения паразитов.

Кроме того, растение отлично помогает при укусах насекомых (разведенное с водой масло или измельченное сырье).

На основе чабреца можно самостоятельно делать тоники и лосьоны для улучшения состояния кожного покрова и волос.

Горячие примочки с этим растением способны снять мышечную боль, которая возникает при подагре, радикулите, артрите и разного рода травмах.

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Фото: Kak-bog.ru