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Автор Диана Гаврилова

Йога уменьшает тяжесть симптомов ревматоидного артрита

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Согласно новому исследованию, восьминедельная интенсивная практика йоги значительно снижает тяжесть физических и психологических симптомов у пациентов с активным ревматоидным артритом (РА), хроническим аутоиммунным воспалительным заболеванием. Заметные улучшения были отмечены в уровнях некоторых воспалительных биомаркеров и в оценках активности заболевания у изученных пациентов. Это исследование демонстрирует, что йога способствует развитию, профилактике, лечению и реабилитации для достижения оптимального здоровья.


Массаж, гимнастика и упражнения при ревматоидном артрите (ра)

Результаты показывают измеримые улучшения для пациентов в тестируемой группе, подтверждая иммуно-регуляторную роль практики йоги в лечении РА. Интенсивный режим йоги в сочетании с обычной лекарственной терапией вызывал молекулярную ремиссию и восстанавливал иммунологическую толерантность. Это снизило тяжесть болезни за счет развития нейропластичности.

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Исследование изучало влияние практики йоги в течение 120 минут, пять дней в неделю в течение восьми недель на 72 пациентах с РА. Обе испытуемые и контрольные группы одновременно проходили обычную лекарственную терапию. Полученные данные свидетельствуют о значительном улучшении системных биомаркеров нейропластичности, воспаления, иммуномодуляции, целостности клеточного здоровья в сочетании с положительным клиническим результатом снижения активности заболевания у пациентов с РА после интенсивной йоги.

Существующее исследование оценило роль йоги как эффективного способа, чтобы помочь в отношении клинических симптомов, качества жизни, психосоциальных результатов и функциональных способностей больных ревматоидным артритом. Это исследование является одним из первых, в котором рассматривается, как практика йоги влияет на системные биомаркеры воспаления, старения клеток и окислительного стресса, особенно при РА. "Наши результаты свидетельствуют о том, что йога положительно изменяет патобиологию аутоиммунитета на клеточном и молекулярном уровнях, ориентируясь на коммуникации между разумом и телом. Необходимы дальнейшие исследования для изучения возможных механизмов, лежащих в основе совокупного воздействия йоги на клеточном уровне", добавил ведущий автор исследований.

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Ревматоидный артрит является гетерогенным аутоиммунным заболеванием, которое возникает в результате взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды и вызывает обширное системное воспаление, повреждение хрящей и синовиальную гиперплазию, которые вызывают физическую нетрудоспособность и сопутствующую психиатрическую патологию. Сосуществование депрессии и РА у отдельных людей создает значительную нагрузку на здоровье пациентов, их попечителей, систем здравоохранения и общества в целом. Существующая медицинская терапия имеет ограниченную сферу применения и не может вылечить психологический компонент заболевания и имеет многочисленные побочные эффекты. Депрессия, по-видимому, снижает приверженность пациентов и приверженность к медицинскому лечению, приводит к ухудшению состояния здоровья и увеличению тяжести заболевания. Йога может быть решением психологических аспектов этого заболевания.

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Фото: ortopediya. pro

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Йога уменьшает тяжесть симптомов ревматоидного артрита
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