Чем полезен шоколад

Какао-бобы, из которых, как мы знаем, делается шоколад, содержат большое количество натуральных антиоксидантов, которые представлены в этих плодах флавоноидами, т. е. теми веществами, которые очень широко распространены в природе. Флавоноиды придают определенный оттенок многим цветам, плодам, листьям, также дают цвет красному вину, которое, как выяснилось довольно давно, способно положительно влиять на сердце. На данный момент известно четыре тысячи флавоноидов.



10 Удивительных Фактов о Шоколаде

Получается, что в сорока граммах шоколада содержится примерно четыреста миллиграммов антиокислителей: ровно столько же, сколько их можно обнаружить в одном бокале красного вина. Если говорить о темном шоколаде, то в нем их в два раза больше, в самом же порошке какао — в четыре раза больше. Чтобы флавоноиды не терялись, многие фирмы по производству шоколада начали пользоваться разработанным методом, который позволяет осуществить сохранение флавоноидов. Этот метод касается переработки какао-бобов. Однако важно не только количество, но и качество флавоноидов. Каким образом представлены флавоноиды в шоколаде? Это процианидин, молекулы которого объединены в какао-бобах по две, три, четыре, а также в более крупных полимерах.

Читайте также: Польза и вред шоколада

Именно полимеры процианидов создают препятствие для отложения холестерина на стенках кровеносных сосудов, а также способствуют расширению сосудов. Вместе с этим процианидины шоколада способны тормозить активность ферментов, которые вызывают воспаление.

Исследователи из университета Буэнос-Айреса выявили: в крови человека, который съел две шоколадные конфеты, полученные процианидины держатся минимум два часа. Соответственно, чем больше шоколада употребил человек, тем более надежную защиту от окисления получают жиры крови.

Биохимики из США указали в своих исследованиях, что свертываемость крови уменьшается благодаря флавоноидам шоколада. Это действие похоже на то, которое оказывает аспирин, а его рекомендовано пить тем людям, для которых повышен риск инфаркта. Более того, вероятность образования тромбов понижается.

Читайте также: Почему шоколад никак не станет лекарством

Что касается истории, то специалист Л. Гриветти рассказал: шоколад и какао имели репутацию целебных веществ у разных народов, в т. ч. у европейцев. Около пятисот лет назад продуктами, созданными из какао-бобов, пробовали лечить многие заболевания.

От исследователей из Японии поступила следующая информация: шоколад может предотвращать кариес, как бы странно это ни звучало. Однако для этого стоит употреблять не только ту часть какао-бобов, которую мы привыкли, но и шелуху: в ней, как выяснили японские ученые, содержатся вещества, которые осуществляют блокировку синтеза клейких соединений у микробов, провоцирующих возникновение кариеса.

Читайте также: Какие болезни можно заесть шоколадом?

Фото: b-track.com