Рак яичка: симптомы, диагностика, лечение

Рак яичек является одним из менее распространенных видов рака. Это заболевание обычно развивается у мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. Самым частым начальным симптомом является наличие опухоли в яичке.
Лечение рака яичка более эффективно, когда состояние диагностируется на ранней стадии. Мужчинам рекомендуется обследоваться каждый месяц и быстро обращаться за медицинской помощью, если они обнаруживают какие-либо отклонения от нормы.
Типы рака яичка
Рак яичка классифицируется по-разному в зависимости от типа клетки, в которой происходит развитие онкологического заболевания:
Рак яичка зародышевой клетки является наиболее распространенной формой патологии, на которую приходится примерно 95% всех случаев. Зародышевые клетки - это клетки, из которых создаются сперматозоиды. Существует два основных подтипа зародышевого рака яичка:
- семиномы, которые составляют от 40% до 45% этих раковых заболеваний;
- несеминомы, которые также составляют от 40% до 45% случаев.
Эти две формы рака имеют тенденцию хорошо реагировать на противораковую терапию (химиотерапию), которая убивает раковые клетки.
Другие менее распространенные виды рака яичек включают в себя:
Клеточные опухоли Сертоли, на долю которых приходится около 1% случаев.
Клеточные опухоли Лейдига, на долю которых приходится от 1% до 3% случаев.
Лимфома составляет около 4% случаев.
Симптомы
Наиболее распространенным начальным симптомом рака яичка является опухоль в яичках. При раннем обнаружении и диагностике этого состояния лечение обычно является успешным в достижении излечения. Поэтому мужчинам рекомендуется регулярно проверять свои яички (ежемесячно) и немедленно обращаться за медицинской помощью, если они замечают какие-либо отклонения. Некоторые из симптомов рака яичка включают:
Тупую или острую боль в мошонке или яичках.
Ощущение тяжести в мошонке.
Внезапное накопление жидкости в мошонке, называемой гидроцеле.
Усталость.
Общее недомогание.
Метастатический рак
У мужчины могут возникнуть другие симптомы, если рак яичка распространился, или метастазировал, в другие части тела. Это происходит примерно у 5% мужчин, у которых развивается рак яичек. Наиболее распространенными участками метастазирования при раке яичка являются лимфатические узлы в легких и брюшной полости. Реже рак распространяется на кости, печень или мозг.
Некоторые из симптомов метастатического рака яичка включают в себя следующее:
Продолжающийся кашель.
Кровь в слюне или мокроте.
Увеличение груди, или гинекомастия.
Боль в пояснице.
Сбивчивое дыхание.
Ком или опухоль в шее.
Диагностика и лечение
Диагноз рака яичка подозревается на основании результатов физического обследования, ультразвукового сканирования и анализов крови. Однако единственный способ подтвердить диагноз - взять биопсию опухолевой ткани и проверить ее на наличие раковых клеток.
Рак яичка является одной из наиболее поддающихся лечению форм рака (пятилетняя выживаемость составляет более 96%). Лечение включает хирургическое удаление пораженного яичка (орхидэктомию), химиотерапию и иногда лучевую терапию.
Фото: nostrofiglio.it
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