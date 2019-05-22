Сегодня до сих пор продолжаются споры веганов и мясоедов на тему пользы или вреда данного продукта. Вместе с этим наблюдается некая тенденция к отказу людей от мяса. Причин несколько, начиная от идеологических, вроде жалости к природе и животным, заканчивая бытовыми, вроде заботы о своем организме.
Не беря во внимание причину перехода к вегетарианству, большинство людей недополучают питательные вещества, витамины и минералы из-за мясного воздержания. Ученые обнаружили четыре основных элемента, важность которых следует учитывать при выборе своего стиля жизни. Это
даже у обычных людей зачастую наблюдается их дефицит, а у веганов и подавно.
Витамин B12 или иначе кобаламин — важный компонент для кроветворения, формирования ДНК, синтеза жирных кислот в миелине.
Данный витамин можно найти в продуктах животного происхождения, куда входит мясо, молоко и прочее. Веганам подобный вариант не подойдет. Растительными источниками витамина B12 являются определенные водоросли и растения, на которых было оказано бактериальное влияние.
Витамин также находится в
Это вещество необходимо нашему организму для развития и поддержания костной структуры скелета. Кальций также играет одну из основных ролей в правильной работе сердца, мышц и нервов. Если у человека наблюдается дефицит данного вещества, то может образоваться остеопороз или "ломкие кости".
Похвастаться большим содержанием кальция может молочка. Вегетарианцы могут черпать вышеуказанное вещество из
Йод нужен для образования тироксина — гормон щитовидки, требующийся для здорового роста, регуляции скорости обменных процессов в организме и для развития ЦНС. Основное место содержания данного вещества — щитовидная железа.
Главными источниками вышеуказанного элемента являются
Вегетарианцам же можно использовать
Железо играет главную роль в образовании гемоглобина — белка крови, который снабжает весь организм кислородом. Также этот элемент необходим для выработки энергии в мышечной ткани, для развития мозга и укрепления иммунитета.
Небольшое содержание вещества можно найти в
Железо из растительных "поставщиков" слабо попадает в организм, ввиду этого, чтобы помочь его усвоению рекомендуется добавить сок лимона или другие фрукты и овощи с большим содержанием витамина С.
Стоит помнить, что существуют пищевые элементы, препятствующие усвоению вышеуказанного вещества. Сюда входят:
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