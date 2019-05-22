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Автор Ксения Семенова

Врачи назвали основные минусы отказа от мяса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сегодня до сих пор продолжаются споры веганов и мясоедов на тему пользы или вреда данного продукта. Вместе с этим наблюдается некая тенденция к отказу людей от мяса. Причин несколько, начиная от идеологических, вроде жалости к природе и животным, заканчивая бытовыми, вроде заботы о своем организме.

Врачи назвали основные минусы отказа от мяса

Не беря во внимание причину перехода к вегетарианству, большинство людей недополучают питательные вещества, витамины и минералы из-за мясного воздержания. Ученые обнаружили четыре основных элемента, важность которых следует учитывать при выборе своего стиля жизни. Это

  • витамин B12,
  • железо,
  • кальций и
  • йод —

даже у обычных людей зачастую наблюдается их дефицит, а у веганов и подавно.

Витамин B12

Витамин B12 или иначе кобаламин — важный компонент для кроветворения, формирования ДНК, синтеза жирных кислот в миелине.

Данный витамин можно найти в продуктах животного происхождения, куда входит мясо, молоко и прочее. Веганам подобный вариант не подойдет. Растительными источниками витамина B12 являются определенные водоросли и растения, на которых было оказано бактериальное влияние.

Витамин также находится в

  • некоторых грибах,
  • ферментированных соевых бобах,
  • в ореховом "молоке" и другом.

Кальций

Это вещество необходимо нашему организму для развития и поддержания костной структуры скелета. Кальций также играет одну из основных ролей в правильной работе сердца, мышц и нервов. Если у человека наблюдается дефицит данного вещества, то может образоваться остеопороз или "ломкие кости".

Похвастаться большим содержанием кальция может молочка. Вегетарианцы могут черпать вышеуказанное вещество из

  • тофу или соевого творога,
  • орехов,
  • семян
  • и бобовых.

Йод

Йод нужен для образования тироксина — гормон щитовидки, требующийся для здорового роста, регуляции скорости обменных процессов в организме и для развития ЦНС. Основное место содержания данного вещества — щитовидная железа.

Главными источниками вышеуказанного элемента являются

  • морепродукты,
  • молочные продукты
  • и яйца.

Вегетарианцам же можно использовать

  • йодированную соль,
  • хлеб, который создавался с применением предыдущего компонента,
  • обогащенное соевое или ореховое молоко
  • и морские водоросли.

Железо

Железо играет главную роль в образовании гемоглобина — белка крови, который снабжает весь организм кислородом. Также этот элемент необходим для выработки энергии в мышечной ткани, для развития мозга и укрепления иммунитета.

Небольшое содержание вещества можно найти в

  • цельнозерновых крупах,
  • мясе,
  • птице
  • и рыбе.

Железо из растительных "поставщиков" слабо попадает в организм, ввиду этого, чтобы помочь его усвоению рекомендуется добавить сок лимона или другие фрукты и овощи с большим содержанием витамина С.

Стоит помнить, что существуют пищевые элементы, препятствующие усвоению вышеуказанного вещества. Сюда входят:

  • кальций;
  • цинк;
  • ряд полифенолов;
  • растительные белки.

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Темы врачи здоровье отказ от мяса вегетарианство правильное питание
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