Учёные из Британии и ФРГ нашли новый способ лечить гипертонию без лекарств

Ученые пришли к новому выводу после проведения исследования по воздействию синего цвета на снижение артериального давления: без лекарств и побочных последствий АД действительно "падает".

Британские ученые совместно с учеными из Германии нашли новый способ лечить гипертонию без рисков, побочных эффектов в отличие от современных лекарств. Более подробно об исследовании было написано в "Европейском журнале превентивной кардиологии". На сегодня одна из главных болезней в развитых промышленных странах именно гипертензия. Удручающие новости связаны с данной патологией в Америке, ежедневно из-за нее уходят из жизни тысяча американцев. Она является важным фактором риска инфаркта, инсульта, деменции и других.

При повышенном давлении медики рекомендуют принимать диуретики, блокаторы кальциевых каналов и другие.

При применении таблеток есть риск снизить осложнения, смертность, однако от лекарств можно получить побочные эффекты, которые малоприятны. Стоит отметить, что речь идет о постоянном приеме медикаментов.

Солнечный свет оказывает положительное влияние на гипертоников, но и даёт "побочки"

Как решить серьезную, глобальную проблему, касающуюся многих людей, встал вопрос у ученых из Дюссельдорфского и Британского университетов. Метод, предложенный учеными, инновационный. Было выяснено, что солнечный свет оказывает положительное влияние на гипертоников, есть вероятность, что солнечный свет сокращает смертность.

Однако есть негативные стороны солнечного света. Один из них — вред для кожи, первые старения клеток. Доказано, что ультрафиолет является канцерогеном, сильное солнечное излучение становится причиной опасной для жизни меланомы. Стоит отметить, что солнечные лучи запускают биосинтез, дарят витамин D, регулируют тонус сосудов.

Ученым не пришло в голову лечить людей, страдающих гипертонией, канцерогенным ультрафиолетовым излучением, необходимо было искать альтернативу. Было выявлено, что синие световые волны 420-453 нм не повреждают кожные покровы. Для опыта взяли 14 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, которые не болеют гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом. Необходимо было посещать лабораторию два раза в неделю через неделю каждому мужчине.

Все тело мужчин полчаса облучалось синим светом, другая группа облучалась обычными лампами.

Лечение синим светом

Эксперимент показал, что 30-минутное облучение синим светом снижает артериальное давление на 8 мм.

Надо отметить, что препараты сродни синему свету, принимаемые в небольшом количестве. Побочных эффектов обнаружено не было, из положительного можно отметить скорость пульсовой волны.

Исследование показало, что синий свет подходит для мягкого снижения артериального давления без применения лекарственных препаратов.

Фото: img.newatlas.com

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Синяя лампа - незаслуженно забытое устройство.Доктор Косов

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