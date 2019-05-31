Ученые пришли к новому выводу после проведения исследования по воздействию синего цвета на снижение артериального давления: без лекарств и побочных последствий АД действительно "падает".
Британские ученые совместно с учеными из Германии нашли новый способ лечить гипертонию без рисков, побочных эффектов в отличие от современных лекарств. Более подробно об исследовании было написано в "Европейском журнале превентивной кардиологии". На сегодня одна из главных болезней в развитых промышленных странах именно гипертензия. Удручающие новости связаны с данной патологией в Америке, ежедневно из-за нее уходят из жизни тысяча американцев. Она является важным фактором риска инфаркта, инсульта, деменции и других.
При повышенном давлении медики рекомендуют принимать диуретики, блокаторы кальциевых каналов и другие.
Как решить серьезную, глобальную проблему, касающуюся многих людей, встал вопрос у ученых из Дюссельдорфского и Британского университетов. Метод, предложенный учеными, инновационный. Было выяснено, что солнечный свет оказывает положительное влияние на гипертоников, есть вероятность, что солнечный свет сокращает смертность.
Ученым не пришло в голову лечить людей, страдающих гипертонией, канцерогенным ультрафиолетовым излучением, необходимо было искать альтернативу. Было выявлено, что синие световые волны 420-453 нм не повреждают кожные покровы. Для опыта взяли 14 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, которые не болеют гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом. Необходимо было посещать лабораторию два раза в неделю через неделю каждому мужчине.
Все тело мужчин полчаса облучалось синим светом, другая группа облучалась обычными лампами.
Эксперимент показал, что 30-минутное облучение синим светом снижает артериальное давление на 8 мм.
Надо отметить, что препараты сродни синему свету, принимаемые в небольшом количестве. Побочных эффектов обнаружено не было, из положительного можно отметить скорость пульсовой волны.
Исследование показало, что синий свет подходит для мягкого снижения артериального давления без применения лекарственных препаратов.
Фото: img.newatlas.com
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