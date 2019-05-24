Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александра Балан-Сенчук

Синдром Тричера-Коллинза: что такое челюстно-лицевой дизостоз

Здоровье » Здоровье и профилактика

Синдром Тричера-Коллинза, также называемый челюстно-лицевым дизостозом, является генетическим заболеванием, вызывающим аномальное развитие костей, составляющих нижнюю часть лица. 

Синдром Тричера-Коллинза: что такое челюстно-лицевой дизостоз

Синдром, затрагивающий 1 на 50 000 человек, приводит к некоторым или всем следующим последствиям:

  • небольшая нижняя челюсть и опущенный подбородок (технически называемая микрогнатия)
  • очень большой рот
  • глаза, которые наклонены вниз
  • скудные ресницы вдоль нижнего века
  • крошечные, отсутствующие или сильно деформированные наружные уши
  • выемка в нижнем веке, называемая колобомой
  • низкая линия волосистой части головы, доходящая до скул
  • небные аномалии у двух третей пораженных детей
  • проблемы с глотанием и речью из-за ненормального развития неба
  • потеря зрения
  • проблемы со слухом почти у половины пораженных людей из-за дефекта слухового прохода или уродливых костей среднего уха  

Синдром Тричера-Коллинза затрагивает как мужчин, так и женщин. Проявления могут варьироваться от слабых и почти незаметных при рождении до тяжелых. 

Причины появления синдрома Тричера Коллинза

Синдром Тричера Коллинза обусловлен мутацией в гене, который регулирует синтез рибосомальной РНК. Это влияет на образование белков, которые составляют кости лица. Ген TCOF1 участвует в 93% всех пораженных людей.

Другие гены, такие как ген POLR1C или POLR1D, затрагиваются, но гораздо реже. Мутация гена TCOF1 или POLR1D является аутосомно-доминантной. Поэтому одна копия мутированного гена в клетке будет вызывать проявления болезни, даже если вторая копия нормальная. Несмотря на то, что это генетическое заболевание, в 60% случаев родители ребенка с данным заболеванием могут быть абсолютно нормальными. В оставшихся 40% случаев мутантный ген наследуется от пораженного родителя.

Читайте также: Редкая болезнь превращает тело девушки в мумию

Когда затрагивается ген POLR1C, он вызывает аутосомно-рецессивный паттерн наследования. Это значит, что обе копии гена должны быть аномальными для проявления болезни. Если присутствует только одна копия, пострадавший является носителем дефектного гена, но не проявляет никаких физических признаков. Оба родителя детей с данным синдромом из-за мутации POLR1C имеют одну дефектную копию гена, но физически нормальны. Однако в большинстве случаев мутация не наследуется, но может передаваться потомству.

Читайте также: Редкое заболевание раздувает губы 23-летней девушки

Диагностика и лечение синдрома

Дети с синдромом Тричера Коллинза легко диагностируются в большинстве случаев из-за их характерных аномалий лица. У них нормальный интеллект. Их основные трудности заключаются в нормальном питании, глотании и речи из-за наличия расщелины неба и потери слуха.

Лечение направлено на исправление практических трудностей ребенка. При данном заболевании может быть серьезная обструкция дыхательных путей из-за плохого роста лицевых костей, поэтому человеку зачастую требуется трахеостомия. Лечение также необходимо для коррекции слуха и корректировки профиля лица. 

Читайте также: 8 самых редких болезней на земле

Фото превью: peoples.ru   

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Саванна - про жизнь с синдромом Тричера Коллинза
Куратор: Елена Андреева
Темы здоровье синдром тричера-коллинза генетическое заболевание
Новости
В правительстве РФ одобрили денонсацию Договора по открытому небу
На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
Суд встал на сторону Меган Маркл в деле о публикации её частного письма
О чем будет новый фильм "Турист"
"Вызывает зависть": в Госдепе США оценили статус-кво в Арктике
90-летний Иван Краско собирается жениться в пятый раз
Камилла Паркер-Боулз может стать королевой после ухода Елизаветы II
Трамп высказался о продлении блокировки его аккаунтов в соцсетях
Редактор Majesty рассказала об отношениях детей принцев Уильяма и Гарри
Галкин показал, как они с сыном Гарри колесят по деревне Грязь
Последние материалы
В правительстве РФ одобрили денонсацию Договора по открытому небу
Какой главный страх заставляет США вредить России
Паховая, панталонная, спортивная и другие типы грыж
На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
Польза и вред протеиновых коктейлей
Суд встал на сторону Меган Маркл в деле о публикации её частного письма
О чем будет новый фильм "Турист"
"Вызывает зависть": в Госдепе США оценили статус-кво в Арктике
Михаил Черемных: с 9-го класса школьники будут проектировать свою карьеру
Как не заболеть раком кожи и получить норму витамина D, находясь под солнцем
Популярное
Профилактика
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володину выпал шанс показать свою демократичность Василий Амирджанов Любовь Степушова Чехия не последняя: России надо учиться ставить условия Любовь Степушова
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников