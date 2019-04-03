Может ли онкологическая реабилитация привести к новым болезням?

У многих людей есть мнение, что в России хорошо обстоит дело с лечением онкологии, но плохо с реабилитацией. Так ли это? Что вообще представляет из себя реабилитация? Верна ли информация, что "Тамоксифен", который часто применяется для реабилитации, может способствовать возникновению рака шейки матки и тромбоэмболии?

Об этом и многом другом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал заведующий химиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы №62 Даниил Строяковский.

Читайте начало интервью:

Можно ли предупредить онкологические заболевания

Химиотерапевт: стремительно молодеющее заболевание можно предотвратить

Рак атакует активней, но и оборона крепчает

Почему рак забирает людей?

Рак: страшное слово для множества излечимых болезней

— Даниил Львович, есть мнение, что у нас хорошо с лечением онкологии, но плохо с реабилитацией. Как вы считаете?

Абсолютно такой реабилитации только ради реабилитации довольно мало в принципе везде и во всем. Можно ее напридумывать искусственно, но человек не может всю жизнь заниматься реабилитацией. Ему нужно просто нормально вернуться в жизнь, в строй, нормально жить и работать. Допустим, при раке молочной железы после удаления подмышечных лимфатических узлов у многих женщин возникает лимфостаз. Но тяжелый лимфостаз, который абсолютно мешает жить, возникает все-таки у очень малого процента женщин. Большинство женщин его не имеют, либо он незначительный, который позволяет нормально жить и нормально вести домашнее хозяйство и т. д. Конечно, все по-разному воспринимают. И зависит от того, смотря что делать, какая конкретно ситуация. Три волоса — это много или мало? В супе много, а на голове мало. Кто-то чуть-чуть утолщение руки воспринимает как трагедию, а кто-то и относительно выраженный лимфостаз воспринимает совершенно нормально. Также все делает — и никаких проблем. То есть это еще вопрос индивидуального восприятия. То же самое относится и к гормональной терапии. Осложнения, которые случаются при гормональной терапии, одни люди могут воспринимать индивидуально тяжело, драматизировать. А кто-то их воспринимает как неизбежное — а куда деваться, жизнь вот такая… Во многом гормонотерапия — это один из важнейших факторов лечения гормонопозитивного рака молочной железы, который вносит неоценимый вклад в шансы выздороветь. Большинство женщин это понимают, как и то, что не бывает идеальной таблетки, которая не несет вообще никаких осложнений, мирятся с теми недостатками, которые есть. А что делать? Нет сегодня идеальной таблетки, которая была бы и высокоэффективна, и при этом абсолютно не токсичная, да к тому же еще и вкусная. Такой вот пока, к сожалению, не придумано.

— Есть информация, что "Тамоксифен", который часто применяется для реабилитации, может способствовать возникновению рака шейки матки и тромбоэмболии. Это так?

Рак эндометрия. Возможен не рак шейки матки, а рак эндометрия, но такое бывает только в очень малом проценте случаев у женщин, принимающих "Тамоксифен". Сегодня это отлавливается на раз, с этим нет никаких проблем. Гораздо большая проблема — это маниакальная страсть некоторых наших гинекологов заниматься выскабливанием эндометрия у женщин, принимающих "Тамоксифен". Подавляющему большинству из них эти выскабливания совсем не нужны. Тем не менее зачастую случаются сплошные УЗИ, сплошные гиперплазии и сплошные выскабливания. Здесь мы имеем обратную сторону медали — чрезмерное внимание к этой проблеме и ее гипертрофия. Тромбоэмболия опять-таки случается, но реально это тоже бывает очень редко. Поэтому не нужно превращать это в такой жупел и отказаться от приема "Тамоксифена". Любая таблетка несет какие-то потенциальные осложнения. Если мы прочитаем аннотации к анальгину и аспирину, то увидим, что там везде есть какие-то противопоказания, осложнения и т. д., но это же нас не останавливает. Если болит голова, мы принимаем таблетки.

— Врачи говорят: не читайте инструкцию, тебе прописали, вот и пей.

— В общем во многом это правильно.

— Одна клиника недавно приглашала желающих провериться на резистентность к "Тамоксифену"…

Это ужасно. Это крайняя степень непорядочности в медицине. Я не знаю, кто это там придумал. Это крайняя степень вреда и непорядочности. Сегодня нет таких исследований, которые однозначно могли бы дать ответ на вопрос, есть ли резистентность к "Тамоксифену", или нет. Сегодня, к сожалению, происходит очень много таких лживых историй, которые рекламируются, чтобы привлечь клиентов. Все это приводит к негативным последствиям.

— Также в некоторых медицинских центрах говорят, что есть более современные и лучшие препараты, чем "Тамоксифен", они дают меньше побочных эффектов. Такое возможно или это в принципе одно и то же?

— Не совсем так. У каждого препарата есть своя ниша. И у "Тамоксифена" тоже есть эта очень важная ниша. "Тамоксифен" — очень эффективный гормональный препарат. Есть препараты, которые, может быть, чуть более эффективны. Это ингибиторы ароматазы: "Анастрозол", "Летрозол" или "Экземестан". Но они имеют другие побочные эффекты и могут приниматься только, если женщина находится в менопаузе. А есть женщины, которые вне менопаузы и которым тоже нужна гормонотерапия. В этом смысле "Тамоксифен" — фактически уникальный препарат, который может являть собой гормонопрофилактику после лечения. Гормонотерапия гормонопозитивного рака молочной железы у женщин вне менопаузы, то есть у женщин менструирующих, которые хотят сохранить свою репродуктивную функцию, должна проходить с его применением. "Тамоксифен" эффективен и безопасен, поэтому он может и должен использоваться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: onkoved.ru

Читайте продолжение интервью:

Клинические исследования: шанс для больного, надежда для всех

Медицина не ресторан, а жизнь и смерть

Смотрите видео интервью целиком: Рак. Можно ли избежать смертного приговора?