Рак. Можно ли избежать смертного приговора?

Почему рак забирает людей? Можно ли предугадать и не допустить заболевание? Что нужно предпринимать для профилактики онкологических заболеваний и людям, и государствам? Об этом и о многом другом главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова поговорила с заведующим химиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы №62 Даниилом Строяковским.



Даниил Строяковский: рак был приговором, а сейчас диагноз

"Почему развивается рак или какое-то другое онкологическое заболевание у каждого конкретного человека, именно у него, а не у кого-то другого, до конца не понятно. Должна быть масса сочетаний причин, часть из которых мы знаем, а часть не знаем", — рассказал "Правде.Ру" доктор.

Но не надо отчаиваться, наука и медицина активно занимаются этими вопросами. И не за горами новые открытия, новые методы предупреждения, выявления и лечения онкологических заболеваний.

Так, уже совершенно однозначно доказано, что самой распространенной причиной рака легких (и не только) является курение. Именно поэтому во всем мире с такой ожесточенностью ведут борьбу с курением и рекламой табака.

Даниил Строяковский рассказал также о новых способах предупреждения заболеваний раком, таких как, например, вакцинация и колоноскопия.

Также вы услышите в интервью с доктором о связи питания и риске заболевания раком и о многих других вещах, которые пугают, но не говорить и не думать о них нельзя.

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