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Автор Петр Дерябин

Незваный гость. Как избавиться от вирусов ОРВИ и гриппа?

Здоровье » Здравоохранение

Лечиться от ОРВИ и гриппа, складывается ощущение, все умеют. Людям даже порой врач не нужен, в конце концов, что такого нового он нам пропишет, чего они в прошлый раз не принимали? Набор, как правило, стандартный: от кашля, от заложенного носа, жаропонижающие, иммуномодуляторы и антибиотики. Скорей-скорей съесть все это, привести себя более-менее в норму и снова бежать по своим важным делам. Я, как специалист со стажем, довольно часто сталкивалась с таким поведением со стороны пациентов.

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Пациенты лечатся так, как могут. И тем, что, как им кажется, наиболее коротким путем приведет в форму.

Существует особая категория больных, которые отрицают всевозможные препараты и предпочитают лечиться исключительно домашними рецептами:

  • много-много жидкости, в основном горячий чай с малиной,
  • пропаренные с солью ноги
  • "кусачие" бабушкины носки
  • ингаляции над кастрюлей с отварной картошкой

Подобные манипуляции, конечно же, дают результат — заболевшему становится психологически легче. И даже некоторые из симптомов заболевания ослабевают на время. Но можно ли назвать это полноценным лечением?

Основную проблему такие действия не решают. И мы ведь живем в двадцать первом веке, наука шагнула далеко вперед.

Приверженцы науки, напротив, привыкли использовать все достижения фармацевтики. Абсолютно все. Без разбору. При первых же признаках заболевания они затариваются в аптеке:

  • таблетками
  • сиропами
  • спреями
  • порошками
  • каплями

В основном теми, что рекламировали по телевизору, теми, что когда-то "помогли другу", теми, о которых где-то что-то читали в интернете.

Есть среди этой категории и любители "тяжелой артиллерии". Это те, кто считает, что все решают антибиотики. К сожалению, в нашей стране многие многие из них можно купить без рецепта врача.

О чрезмерном увлечении антибиотиками было сказано и написано немало.

Антибиотики стоит принимать лишь в качестве "последней линии обороны", когда заболевание, не дай бог, перерастает в хроническое. Иначе, ступив однажды на этот скользкий путь, вы вынуждены будете каждый раз подбирать все более сильный препарат, что, безусловно, никак не идет на пользу вашему иммунитету.

Антибиотики — это своеобразный "напалм": вместе с бактериями они "выжигают" и полезную флору организма.

Противовирусные препараты

"Так как же правильно лечить ОРВИ и грипп, какие лекарства выбирать, какими принципами руководствоваться"? — спросите вы:

Для начала нужно понять механизм вирусных заболеваний. Когда вирус проникает в ваш организм, его мембрана примыкает к клеточной мембране и вирусное содержимое попадает в клетку, где он может воспроизводить себе подобных, которые, в свою очередь, поражают другие клетки. Чем больше клеток поражено, тем более ярко выражены симптомы болезни.

Незваный гость. Как избавиться от вирусов ОРВИ и гриппа?. простуда и орви
Антибиотики вместе с бактериями они "выжигают" и полезную флору организма

Чтобы остановить этот процесс, необходимы противовирусные препараты, которые препятствуют слиянию вирусной и клеточной мембран.

Также советую помнить, что чем раньше вы начнете принимать противовирусный препарат, тем он будет эффективней. Пока еще немного клеток поражено. И это, кстати, не даст развиваться симптомам.

Но любой ли противовирусный препарат подойдет? В последнее время на фармацевтическом рынке их слишком много появилось. Как выбрать правильный?

Этот препарат должен быть:

  • безопасным
  • эффективным

Чтобы проверить и то и другое, требуются всесторонние многоуровневые исследования. Такие, например, как провел Арбидол (умифеновир). Действующее вещество умифеновир включено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в классификатор доказанных противовирусных препаратов.

Противовирусный препарат должен обладать максимально широким спектром действия, поскольку вирусов ОРВИ и гриппа существуют сотни и не всегда есть возможность точно определить, какой конкретно вы подхватили в этом сезоне.

Основное отличие правильных противовирусных препаратов от симптоматических лекарств в том, что они убирают причину, а не следствие. Ну, а их отличие от антибиотиков в том, что они воздействуют лишь на возбудитель заболевания, не затрагивая остальные системы организма.

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Нужно ценить время, в которое мы живем. До появления медикаментозной медицины человечество просто выживало. И постоянно боролось с:

  • вирусами
  • бактериями
  • грибами
  • простейшими и т. д.

Все новейшие современные препараты направлены на то, чтобы помочь внутренним силам нашего организма. Например, противовирусные препараты:

  • снижают вирусную нагрузку
  • помогают организму выздороветь
  • не влияют на иммунитет

Противовирусные препараты не только снимают симптомы и сокращают период болезни, они также значительно снижают риск осложнений:

  • пневмонии
  • кардиозаболеваний
  • аллергических реакций и т. д

Противовирусные препараты подходят как для лечения, так и для профилактики:

  • ОРВИ
  • гриппа

Лечитесь правильно, выбирайте проверенные современные противовирусные препараты, а лучше берегите себя и не болейте!

Д.м.н., профессор (кафедра молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П. В. Сергеева ГБОУ ВПО РНИМУ Росздрава)

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