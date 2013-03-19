Правда о лунатиках: во сне и наяву

Лунатизм (по-научному, сомнамбулизм) — болезнь настолько загадочная, что обросла массой мифов и легенд.

Профессор Антонио Дзадра и его коллеги-ученые из Монреальского университета в Канаде развенчивают некоторые популярные мифы о снохождении. К примеру, неверно представление о том, что сомнамбулизм встречается только у детей и подростков. Неправильно и думать, что лунатики часто причиняют вред себе и окружающим (хотя порой без этого и не обходится). Каково "истинное лицо" лунатизма?

Четверть сомнамбул страдают лунатизмом после совершеннолетия

"Он это перерастет". Такими словами врачи обычно успокаивают родителей ребенка, у которого обнаружился сомнамбулизм. В основе этих представлений лежит знание о том, что с возрастом сокращается доля глубокого медленноволнового сна, во время которого как раз и случаются приступы снохождения. Однако убеждение, что сомнамбулизм непременно проходит в период полового созревания, не более чем миф.

Статистика обнадеживает, но не гарантирует стопроцентного излечения от лунатизма с возрастом: четверть сомнамбул по-прежнему страдают лунатизмом и после совершеннолетия.

Лунатики могут помнить то, что с ними происходило

"Ничего не помню". Миф гласит, что сомнамбулы не могут вспомнить ничего из своих ночных приключений. Однако это не всегда так.

Сомнамбулизм и у детей, и у взрослых обладает одинаковыми признаками:

часть мозга при этом спит,

часть — бодрствует.

Бодрствующая часть отвечает за соответствующее поведение:

человек открывает и закрывает двери,

моет руки,

поднимается или спускается по лестнице,

его глаза могут быть открыты,

он даже может узнавать людей.

Сознание при этом изменено, а реакции на окружающее необычны и нелогичны. Однако, поскольку часть мозга все-таки бодрствует, сомнамбула иногда вспоминает происходившее. Некоторые могут зафиксировать даже то, что они думали или чувствовали в этот момент, хотя такое улучшение памяти у сомнамбул происходит опять-таки с возрастом.

У лунатиков особая логика

Лунатик автоматически повторяет действия, которые знакомы ему по бодрствующему состоянию. Это не так. Авторы исследования, профессор Антонио Дзадра и его коллеги-ученые из Монреальского университета в Канаде, полагают, что

суть сомнамбулизама — частичный сон, когда мозг засыпает не полностью. Поэтому логика в действиях лунатиков все-таки есть, но логика особая, "сновидческая".

Рассказывает мужчина 28 лет: "Сейчас я не страдаю сомнамбулизмом, но в детстве и подростковом возрасте родные несколько раз видели, как я ходил во сне. Однажды ночью мама обнаружила, что я выливаю на пол воду из вазы с цветами, стоящими на окне. Она не сразу поняла, что я сплю. На вопрос, что я делаю, я не откликнулся. Но когда она велела мне принести тряпку и вытереть воду, я наклонился и стал "вытирать" пол пустой рукой. На самом деле мне снилось, что я поливаю комнатные цветы, а после — что вытираю пол".

Опасны ли лунатики для окружающих и самих себя?

Действия лунатика могут быть опасны для него самого и для окружающих. Обычно эпизоды сомнамбулизма настолько коротки, что лунатик не успевает сделать что-то по-настоящему угрожающее, о чем повествуют захватывающие сюжеты книг и фильмов:

раскрыть окно и выйти на карниз,

взять оружие,

порезаться ножом…

Однако представления о лунатизме как об опасном расстройстве все же недалеки от истины: если бы в описанном выше примере молодой человек уронил и разбил вазу, во сне он вполне мог бы пройти по ее осколкам и порезаться.

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Опасный лунатик — Кеннет Паркс

Одним из наиболее впечатляющих примеров опасных лунатиков был канадец Кеннет Паркс.

В мае 1987 года этот 23-летний мужчина во сне вышел из своего дома в пригороде Торонто, завел машину, проехал более 20 километров до дома своих тестя и тещи. Выйдя из автомобиля, он достал из багажника монтировку и открыл дверь имевшимся у него ключом. Оказавшись внутри, он задушил тестя, Денниса Вудса, и избил тещу, Барбару Энн Вудс, после чего зарезал женщину ее собственным кухонным ножом. Затем Паркс вернулся в машину, приехал в ближайший полицейский участок и заявил: "По-моему, я кого-то убил". Удивительно то, что все это время Кеннет Паркс спал.

Ясное дело, что поначалу следователи с глубоким скепсисом отнеслись к уверениям Паркса, что он совершил двойное убийство во сне (притом с открытыми глазами и будучи способным вести машину) и ничего не помнит. Однако дальнейшее следствие, как и психиатрическая экспертиза, опрос родственников Паркса и обследования самого преступника подтвердили, что он действительно был одним из самых опасных лунатиков своего времени.

Медицинские исследования показали, что Парксу был свойствен необычайно глубокий сон. Анализ его мозговых волн засвидетельствовал, что фазы сна у него сменялись чаще, чем у большинства людей. Он также не испытал физической боли во время нападения — и это несмотря на разрыв нескольких сухожилий, который позже потребовал хирургического вмешательства. В себя Паркс пришел только в полицейском участке.

Его родственники рассказали, что в детстве он часто говорил во сне, иногда ходил и до 11-12 лет постоянно просыпался в мокрой постели. (Более раннее исследование 1974 года, в котором приняли участие 50 взрослых лунатиков, агрессивных во сне, показало, что многие из них в детстве мочились в постель и ходили, не просыпаясь). Однажды ночью один из братьев Паркса в последний момент схватил его за ногу, когда тот собирался выйти через окно. Подобные симптомы встречались у его родственников в трех поколениях.

Правда, некоторые другие подробности из жизни Паркса выставили его не в лучшем свете. Почти за год до нападения он пристрастился к азартным играм. Это плохо отразилось на его браке, а под конец он украл с работы $30 тысяч, чтобы покрыть долги. За два месяца до нападения проступок обнаружился, и Паркса уволили. Его хватило на несколько недель воздержания, после чего он начал играть снова, а однажды даже подделал подпись жены, чтобы получить деньги. Супруга и ее родители поссорились с Парксом. За три дня до нападения во сне тот решил исправиться: впервые посетил клуб анонимных игроков и решил примириться с родителями жены, с которыми был, судя по всему, довольно близок. Паркс так волновался перед грядушей встречей, даже пропал сон, потому что он готовился к предстоящему разговору.

Несмотря на кажущуюся "притянутость за уши" его алиби, Паркса оправдали. Некоторые особенности его состояния: невротизм и бессонница характеры для лунатиков, об этом мы расскажем ниже.

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Лунатиков можно отличить от обычных людей

Лунатиков невозможно отличить от обычных людей, пока с ними не случится приступ. Это не так. Поскольку при лунатизме спит лишь одна часть мозга, днем сомнамбулы чувствуют себя

уставшими

и невыспавшимися.

Даже если они бодрятся, в специальных тестах на реакцию и сообразительность они все равно показывают заметно худшие результаты, чем здоровые испытуемые.

Лунатизм передается по наследству

Лунатизм возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Загадочность сомнамбулизма сильно преувеличена. На самом деле, предрасположенность к снохождению передается по наследству. У 80% лунатиков в семье находились еще несколько человек, которые имели привычку ходить во сне. Для того, чтобы эти гены включились, нужен дополнительный фактор: к примеру, стресс или все то же хроническое недосыпание.

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