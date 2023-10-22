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Петр Дерябин

Шалфей: Южанин, который перенесёт и 30-градусные морозы

4:28
Садоводство » Цветы

Существует около 700 различных видов в роде Шалфей, но в культуре наибольшей популярностью пользуются всего три из них:

Шалфей: Южанин, который перенесёт и 30-градусные морозы
Фото: commons.wikimedia. org
  • шалфей лекарственный,
  • шалфей зелёный
  • и шалфей мускатный.

Шалфей лекарственный, в частности, выращивается исключительно для потребностей фармацевтической промышленности. Шалфей зелёный, также известный как сальвия, является однолетней культурой, и его семена обычно сеют на рассаду в конце февраля или начале марта. Шалфей мускатный — это вид шалфея, из которого получают эфирные масла, и существуют даже овощные сорта.

В Италии популярна зелёная паста, которая включает в себя макароны с соусом из овощного шалфея. Зелень шалфея доступна в итальянских супермаркетах круглый год, в то время как у нас её практически невозможно найти в любое время года.

Тем не менее, шалфей можно успешно выращивать в открытом грунте и в наших условиях, не уступая Италии. В дополнение к своим кулинарным качествам, шалфей лекарственный также известен своими медицинскими свойствами. Он помогает снимать зубную боль и может быть использован для лечения различных заболеваний полости рта. Препараты на основе шалфея обладают мощными антимикробными свойствами и могут подавлять развитие вредных микроорганизмов. Кроме того, шалфей обладает кровоостанавливающими, успокаивающими, отхаркивающими и противопроносными свойствами.

Овощные сорта шалфея используются для придания пряного аромата и вкуса разным блюдам, включая жаркое мясо, птицу, картофель, домашний сыр и прохладительные напитки. Сушеные листья шалфея также прекрасно сочетаются с чаем. Шалфей достаточно устойчив к холоду: его всходы способны выдерживать заморозки до -5 градусов Цельсия, и после первого года жизни розетка листьев шалфея может пережить даже 30-градусные морозы. Из-за этой устойчивости, шалфей можно выращивать как для получения медицинского сырья, так и для овощной зелени в разных регионах России.

Для успешного выращивания шалфея важно выбрать самое солнечное место с плодородной почвой. Почва должна быть хорошо произвестилирована. При подготовке участка, не рекомендуется вносить свежий органический материал в почву. Семена шалфея сеют в конце октября, оставляя междурядья шириной 45 см. Весной, для лучшего прогрева почвы, грядку с посевом укрывают пленкой. Семена начинают прорастать при температуре около 10°C, хотя наилучшие результаты достигаются при температуре выше 20°C. Разреживание всходов проводят сначала, чтобы оставить расстояние 7-8 см между растениями, а затем на 20 см, чтобы на каждом квадратном метре было 11-12 растений.

В первый год роста шалфей формирует розетку листьев. Сбор медицинского сырья начинают со второго года, когда появляются цветоносы. Листья срезают в фазе бутонизации и сушат в тени, затем хранят в закрытых стеклянных банках. Посадки шалфея лекарственного рекомендуется использовать не более 3 лет. Овощные сорта шалфея позволяют собирать молодые побеги.

Если у вас есть семена шалфея, которые были приобретены зимой, их можно посеять на рассаду в начале марта. Сначала семена замачивают в течение суток, затем, когда начинают набухать, их размещают во влажной ткани. После первых признаков пробуждения семена сразу сеют в горшочки или посевные ящики, наполненные плодородной легкой почвой. В рядках между семенами должно быть примерно 6-6,5 см. Семена распределяют через каждые 4 см в рядах и закапывают на глубину около 1,5 см. Прежде чем высаживать молодые растения на постоянное место, их следует закалить в течение не менее 10 дней. Рассада шалфея быстро приживается и хорошо растет после пересадки из ящиков на грядку.

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Супер многолетник шалфей!!!Лучшие сорта для сада!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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