Какой песок надо использовать в почвенных смесях для посадок и почему

2:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В советах по созданию почвенных смесей для выращивания рассады часто встречается рекомендация относительно песка: "промытый, крупнозернистый, речной песок в количестве 20% по весу".

Фото: commons.wikimedia. org

Почему именно по весу? Это связано с тем, что песок можно также измерять и по объему, и это даст совсем другое количество, которое ощутимо больше.

Теперь давайте разберемся, почему такие требования к песку.

Песок по происхождению может быть делювиальным или аллювиальным.

Делювиальный песок — это результат разрушения горных пород в горах, где обломки разной величины скапливаются у подножия гор. Со временем, горы постепенно разрушаются, и через сотни тысяч или миллионы лет, практически ничего не остается от самих гор, их составляющие разлагаются, а остается слой различных камней и пород. Почва формируется поверх этого слоя, растут растения, и животные населяют эти места. Геологи впоследствии находят эти залежи и извлекают из них карьерный песок.

Аллювиальный песок образуется в руслах водных потоков, таких как ручьи и реки. Вода перекатывает камни разных размеров, и в процессе механического взаимодействия они медленно разрушаются и оседают на дне.

Карьерный песок отличается тем, что камни в нем имеют острые края. Кроме того, их размеры могут сильно варьировать, от мелких камешков и песчинок до грубых песчинок, и около 5-7% составляют мелкие камешки, которые по сути могут быть классифицированы как глина.

У речного песка другая структура. В нем песчинки округлые и гладкие, и в отличие от карьерного песка, в нем нет глины, так как глина растворяется в воде. В речном песке, вместо глины, может быть ил органического происхождения, который разлагается на дне потока без доступа кислорода, и его состав настолько несовместим с растениями.

Если использовать карьерный песок в субстрате для рассады, даже после его тщательной очистки от глины, острые края песчинок могут вызвать тысячи микротравм при пересадке рассады. Через эти микротравмы в ткани корней могут попасть патогены, что в итоге приведет к загибанию большей части рассады. Поэтому карьерный песок следует использовать только в качестве дренажа для крупных комнатных растений и в ландшафтном дизайне.

В случае речного песка, все песчинки гладкие и округлые, и они не могут повредить корни. Промывка речного песка необходима для удаления органической иловой составляющей, которая может оказаться вредной для растений. Крупные песчинки создают больше воздушных промежутков в субстрате, даже при наличии влаги, что способствует более благоприятным физическим условиям для корней.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...