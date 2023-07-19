Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Что такое медный фунгицид: как использовать медный фунгицид в саду

2:38
Садоводство

Медный фунгицид — это эффективное средство для контроля грибковых инфекций, которые могут повредить растения в вашем саду.

Что такое медный фунгицид: как использовать медный фунгицид в саду
Фото: morningchores. com/wp-content/uploads/2020/04/When-and-How-to-Use-Copper-Fungicide-in-Your-Garden-fb.jpg

Медный фунгицид — это химическое соединение, содержащее медь, которое используется для предотвращения и контроля грибковых инфекций на растениях. Он широко применяется в садоводстве и сельском хозяйстве для защиты растений от различных грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, черная пятнистость и ржавчина.

Как работает медный фунгицид?

Медный фунгицид действует как контактное средство, проникающее в грибковые клетки и мешающее их размножению и росту. Медь, содержащаяся в фунгициде, взаимодействует с ферментами внутри грибка, что приводит к нарушению их обмена веществ и уничтожению грибковой инфекции.

Преимущества использования медного фунгицида

  • Эффективность: Медный фунгицид является одним из наиболее эффективных средств для контроля грибковых заболеваний.
  • Широкий спектр действия: Он может быть использован для борьбы с различными грибковыми инфекциями на различных культурах.
  • Устойчивость к механическому удалению: Медь, проникающая в растение, остается на его поверхности и продолжает действовать даже после дождей или полива.
  • Отсутствие резистентности: Грибки не развивают устойчивость к медному фунгициду так быстро, как к некоторым другим фунгицидам.

Когда использовать медный фунгицид

Медный фунгицид может быть использован как профилактическое средство перед возможной появлением грибковых инфекций, а также для лечения уже зараженных растений. Он эффективен при температуре выше 10 градусов Цельсия и влажности более 50%.

Как использовать медный фунгицид в саду

  • Подготовьте раствор медного фунгицида, следуя инструкциям производителя.
  • Используйте распылитель или кисть для равномерного нанесения фунгицида на растения.
  • Покройте все стороны растения, включая верхнюю и нижнюю стороны листьев.
  • Повторяйте обработку в соответствии с рекомендациями производителя и особенностями конкретного грибкового заболевания.

Правила безопасности при использовании медного фунгицида

  • Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае попадания фунгицида на кожу, немедленно промойте область водой и мылом.
  • Носите защитные перчатки и очки при работе с медным фунгицидом.
    Храните фунгицид в недоступном для детей и животных месте.
Медный купорос (5 малоизвестных фактов о препарате)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Армия РФ вплотную приблизилась к Купянску: линия фронта отодвинута от Донецка ещё на километр
Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Шурыгин объяснил, как ВСУ продвинулись на южном фланге Артёмовска
Ортопед Рашид Бельхамиди сообщил, что "косточки" на ногах могут увеличиваться из-за артрита и подагры
По указу Зеленского офицерские звания будут присваивать на Украине без получения военного образования
Новые регионы России получили более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи
Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала российской спецоперации
Читатели британского издания ВВС горячо поддержали запрет на смену пола в РФ
Стас Пьеха испытал гордость за признавшую проблему с алкоголем МакSим
Премьер Белоруссии считает необходимым усиление сотрудничества с Кузбассом
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
ВС РФ получат скорострельные миномёты "Дрок". Как это повлияет на ход СВО? Петр Ермилин Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Врач объяснил, при каком давлении нужно немедленно обращаться за помощью
Врач объяснил, при каком давлении нужно немедленно обращаться за помощью
Последние материалы
Адмирал США Акуилино: наращивание военного потенциала Китаем стало рекордным в истории
5 наклеек под капотом машины, о которых водители напрасно не задумываются
Топ-9 достопримечательностей Москвы
Нужно ли удобрять районированные растения
Bloomberg: стремление Зеленского к поставкам зерна без России противоречит реальности
РИА Новости: ВС России модернизируют оружие в зоне СВО
Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины
Садальский назвал "позорищем" закрытие фестиваля "Славянский базар" в Витебске
Солист "Землян" Киселев обвинил Крутого и Газманова в "патриотизме за гонорары"
Более 700 французов оказались в тюрьме из-за беспорядков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников