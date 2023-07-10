Когда и как нужно поддерживать садовые растения

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание садовых растений может стать настоящим вызовом, особенно когда они высокие, тяжёлые или выращиваются в ветреных местах. В таких случаях важно предоставить растениям подходящую поддержку, чтобы они росли здоровыми и привлекательными.

Фото: gardenerspath. com/wp-content/uploads/2022/07/Stakes-and-Twine-Supporting-Dahlias.jpg

Основные типы поддержки для растений

Для разных ситуаций существуют разные типы поддержки. Вот наиболее распространенные способы поддержки садовых растений.

1. Колья

Колья являются самой простой и распространённой формой поддержки для садовых растений. Они особенно полезны для поддержки помидоров и других растений с вытянутыми стеблями. Колья следует установить на глубину около 30-60 сантиметров и оставить немного пространства для движения стебля.

2. Клетки

Клетки являются отличным вариантом поддержки для кустистых растений, таких как флоксы и пионы. Установите клетки вокруг растения ещё до посадки, чтобы растение смогло прорасти сквозь отверстия. Со временем листва растения скроет структуру поддержки.

3. Дуги

Дуги — это хороший вариант поддержки для растений с длинными побегами, которые нуждаются в опоре. Используйте их для вьющихся растений, таких как горох или виноград. Растение может обвиваться вокруг дуги или расти сквозь неё.

4. Трельяжи

Трельяжи подходят для многих видов растений. Используйте их для поддержки вьющихся растений, таких как розы или клематисы. Растения смогут прикрепиться к трельяжу при помощи стеблей или усиков.

5. Стены

Если у вас есть стены или заборы в саду, можно использовать их в качестве поддержки для некоторых видов растений. Например, некоторые лианы могут прикрепляться к стенам и камням с помощью прилипательных придатков на своих усиках.

6. Ограды

Ограды могут быть полезными для поддержки растений, особенно ветвистых или плетистых. Растения могут обвиваться вокруг ограды или подниматься по ней.

Как правильно поддерживать садовые растения

Поддержка садовых растений играет важную роль в их здоровом росте и развитии. Вот некоторые полезные советы по правильному поддержанию растений:

Определите необходимость поддержки. Растения, которые растут на ветру или имеют высокие побеги, часто нуждаются в поддержке. Определите, какие растения в вашем саду требуют поддержки.

Растения, которые растут на ветру или имеют высокие побеги, часто нуждаются в поддержке. Определите, какие растения в вашем саду требуют поддержки. Выберите подходящий тип поддержки. В зависимости от характеристик растений выберите соответствующий тип поддержки. Не забывайте учитывать высоту, структуру и вес растения.

В зависимости от характеристик растений выберите соответствующий тип поддержки. Не забывайте учитывать высоту, структуру и вес растения. Установите поддержку перед посадкой. Если вы знаете, что растению понадобится поддержка, установите её перед посадкой растения. Это позволит растению расти вокруг поддержки и избежать повреждений корней.

Если вы знаете, что растению понадобится поддержка, установите её перед посадкой растения. Это позволит растению расти вокруг поддержки и избежать повреждений корней. Привяжите растение к поддержке. Бережно привяжите стебли или побеги растения к поддержке. Используйте специальные крепежные материалы, такие как зеленые проволочные скобы или колготки.

Бережно привяжите стебли или побеги растения к поддержке. Используйте специальные крепежные материалы, такие как зеленые проволочные скобы или колготки. Оставьте немного свободы. Когда привязываете растение, убедитесь, что оно имеет некоторую свободу движения. Не затягивайте крепеж слишком сильно, чтобы растение могло немного колебаться.