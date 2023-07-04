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Редакция Правда.Ру

10 лучших сортов томатов для короткого и длинного сезонов выращивания

3:56
Садоводство

Выращивание своих собственных томатов может быть удивительно приятным и приносить огромное удовольствие. Но для достижения успеха в этом необходимо выбрать подходящий сорт, особенно если у вас ограниченный сезон для выращивания.

10 лучших сортов томатов для короткого и длинного сезонов выращивания
Фото: https://rassadacvetov.com/

Сорт 1. Early Girl. Early Girl — один из самых популярных сортов томатов для короткого сезона выращивания. Этот сорт обладает отличным вкусом и созревает всего за 50-55 дней. Early Girl дает обильный урожай среднего размера и хорошо подходит для выращивания в контейнерах.

Сорт 2. Морской бриз. Морской бриз — отличный выбор для регионов с прохладным климатом и коротким сезоном роста. Этот сорт выдерживает низкие температуры и дает урожай крупных и сочных томатов. Морской бриз имеет высокую устойчивость к болезням и хорошо сохраняет свежесть после сбора.

Сорт 3: Beefsteak. Beefsteak — один из самых популярных сортов томатов для длинного сезона выращивания. Этот сорт известен своими большими, мясистыми плодами и отличным вкусом. Beefsteak требует больше времени для созревания (около 80-90 дней), но его великолепный вкус и урожай стоят ожиданий.

Сорт 4. Сан-Марцано. Сан-Марцано — это идеальный сорт для выращивания томатов для консервирования и приготовления соусов. Этот итальянский сорт обладает высоким содержанием мякоти и малым количеством семян. Сан-Марцано обычно созревает за 80-90 дней и имеет прекрасный сладкий вкус.

Сорт 5. Черри. Черри — маленькие, сладкие и сочные томаты, которые идеально подходят для короткого сезона выращивания. Сорт Черри предлагает множество различных вариантов, включая красные, желтые и оранжевые сорта. Они отлично подходят для салатов, закусок и приготовления различных блюд.

Сорт 6: Рома. Рома — это известный сорт томатов, который часто используется для приготовления соусов и пасты. У него высокое содержание сухого вещества, что делает его идеальным для приготовления плотных и ароматных соусов. Рома созревает за 75-80 дней и обеспечивает обильный урожай.

Сорт 7: Градинарский избор. Градинарский избор — популярный сорт томатов, разработанный специально для короткого сезона выращивания. Этот сорт хорошо переносит перемену погодных условий и обладает высокой устойчивостью к болезням. Градинарский избор дает среднеранний урожай крупных и сочных томатов.

Сорт 8: Желтый куматан. Желтый куматан — экзотический сорт томатов с яркими желтыми плодами. Этот сорт отличается своим сладким и фруктовым вкусом. Желтый куматан созревает за 70-75 дней и подходит как для короткого, так и для длинного сезона выращивания.

Сорт 9: Брандиуайн. Брандиуайн — это сорт томатов с непревзойдённым вкусом и ароматом. Этот сорт выдаёт крупные, мясистые плоды с глубоким красным цветом. Брандиуайн созревает за 80-90 дней и требует длинного сезона для выращивания.

Сорт 10: Зелёный зебра. Зелёный зебра — уникальный сорт томатов с необычным внешним видом. Плоды имеют зелёную кожуру с яркими полосами. Сорт обладает свежим и освежающим вкусом. Зебра созревает за 75-80 дней и подходит как для короткого, так и для длинного сезона выращивания.

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Автор Редакция Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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