4 отличных способа использования кофейной гущи в саду

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кофейная гуща как отпугиватель насекомых

Использование кофейной гущи против муравьев. Муравьи — это распространенные вредители, которые могут проникнуть в наши дома и сады. Они ищут пищу и следы, которые помогут им ориентироваться. Кофейная гуща содержит много ароматических веществ, которые отпугивают муравьев. Постелите тонкий слой кофейной гущи вдоль пути муравьев или возле мест, где они проникают в дом. Это поможет отпугнуть муравьев и защитить ваш дом от их вторжения.

Фото: inosmi.ru

Отпугивание тараканов и мух. Тараканы и мухи также не любят запах кофейной гущи. Распределите небольшое количество гущи в местах, где часто появляются эти насекомые, таких как кухня или ванная комната. Аромат кофе будет действовать как естественный отпугиватель, и насекомые будут избегать этих мест.

Подкормка газонов с помощью кофейной гущи

Богатый источник питательных веществ. Кофейная гуща содержит множество питательных веществ, которые могут быть полезны для вашего газона. После приготовления кофе, не выбрасывайте гущу, а используйте ее для подкормки газонов. Равномерно распределите гущу по поверхности газона и она станет источником органического удобрения, способствующего здоровому росту травы.

Повышение кислотности почвы. Если ваш газон требует повышения кислотности почвы, то кофейная гуща может стать отличным помощником. Она содержит остатки кофеиновых кислот, которые помогут изменить pH-уровень почвы и создать оптимальные условия для роста растений на вашем газоне.

Другие хозяйственные работы с кофейной гущей

Использование кофейной гущи в качестве абразива. Кофейная гуща обладает текстурой, которая делает ее отличным натуральным абразивом. Вы можете использовать ее для чистки посуды, сковородок и других предметов, требующих удаления стойких пятен или жира. Просто натрите поверхность кофейной гущей и смойте водой. Ваша посуда будет сиять чистотой.

Кофейная гуща как натуральное средство для удаления запахов. Если в вашем холодильнике или в других местах в доме появился неприятный запах, то кофейная гуща может помочь вам избавиться от него. Разместите несколько чашек с кофейной гущей внутри холодильника или на полках, и она будет поглощать запахи, делая воздух свежим и приятным.