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Петр Дерябин

Комбинировать цветы в саду нужно грамотно

2:37
Садоводство

Комбинирование цветов в саду имеет несколько преимуществ. Во-первых, грамотно подобранные комбинации цветов создают гармонию и эстетическое удовольствие для глаз. Красивые сочетания цветов привлекают внимание и создают приятную атмосферу. Во-вторых, правильно комбинированные цветовые схемы могут помочь выделить определенные участки сада, создать фокусные точки или акцентировать особенности растений.

Комбинировать цветы в саду нужно грамотно
Фото: cdn.mos.cms.futurecdn. net/dkS7uGmZfq4jX8PUqdhTAc.jpg

Выбор цветовых схем

При комбинировании цветов в саду важно выбрать подходящую цветовую схему. Существуют разные типы схем, такие как однотонные, контрастные и гармоничные.

Однотонные схемы

Однотонные схемы основаны на использовании разных оттенков одного цвета. Например, можно создать комбинацию из разных оттенков синего цвета, чтобы создать спокойную и монотонную атмосферу.

Контрастные схемы

Контрастные схемы основаны на сочетании цветов, находящихся на противоположных концах цветового круга. Например, комбинация красного и зеленого цветов создает яркий контраст и привлекает внимание.

Гармоничные схемы

Гармоничные схемы используют близкие цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Например, комбинация желтого и оранжевого цветов создает теплую и приятную атмосферу.

Учитывайте цвета окружающей среды

При выборе комбинаций цветов в саду необходимо учитывать окружающую среду. Например, если ваш сад находится рядом с зеленым газоном, то контрастные комбинации цветов будут особенно яркими и привлекательными. Если же сад находится в окружении других растений, то цветовая схема должна гармонировать с их оттенками.

Размер и форма цветовых пятен

При создании комбинаций цветов важно учитывать размер и форму цветовых пятен, которые образуют растения. Крупные и яркие цветовые пятна привлекают внимание и могут служить фокусными точками сада. Более мелкие цветовые пятна могут использоваться для создания ритма и глубины.

Учтите высоту и структуру растений

При комбинировании цветов в саду необходимо также учитывать высоту и структуру растений. Высокие растения можно использовать в качестве заднего плана, а низкие и подушковые растения — в переднем плане. Растения с разной структурой листьев и цветов создают интересные и привлекательные комбинации.

Сочетание цветов и цветовой круг в саду.Как сделать цветник своими руками?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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