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Автор Анна Орлова

Декоративные травы для сада: африканское просо, хаконехлоя, осока тестацея и ещё семь растений

Садоводство » Ландшафт

Декоративные растения-травы добавляют движение, цвет и текстуру в сады, организованные в тени или на солнце.

Хаконехлоя
 

Хаконехлоя

Хаконехлоя — японский золотой тростник — эта декоративная трава прекрасна для очерчивания границ в садах дзен или в азиатском стиле. Желтые листья с узкими зелеными полосами при падении температуры становятся слегка розовыми.

Пеннисетум лисохвостный лучше всего подходит для размещении на солнце. Выносливые растения цветут пушистыми цветками с цветочным оттенком начиная с позднего лета и до глубокой осени; их семена привлекают птиц. В городских районах Пеннисетум лисохвостный выдерживает засуху и загрязненный воздух. Может переносить влажную почву в тропическом саду.

 

Осока

На территории России и бывших стран СССР встречается, по одним данным, 400 видов осоки, по другим — 346 видов.

От представителей других родов семейства осоковых осока отличается трёхрядным расположением листьев, замкнутым влагалищем плоских, реже желобчатых, листьев и наличием язычка на пластинчато-влагалищном сочленении.

Осока принимает значительное участие в формировании растительного покрова, нередко определяя его облик. Она является основным торфообразователем, в биосфере играет роль аккумуляторов пресной воды, служит средой обитания и кормовыми угодьями для многих животных, в особенности водоплавающих птиц. Некоторые виды осоки являются ценными кормовыми травами, один вид используется в фармакологии, многие виды декоративны.

Осока тестацея

Осока тестацея — плотная, нерасползающаяся кочка высотой до 30 см экзотического, светящегося изнутри бронзово-золотого цвета. Требует укрытия на зиму. Листва не срезается. Засухоустойчива, требует солнечного месторасположения, к почвам нетребовательна, легко размножается делением весной. Золотисто-бронзовые ковровые пятна из этой осоки привносят в дизайн сада неповторимый эффект прерий, прекрасно оттеняя многие другие многолетники.

 

Ковыль тончайший, или Мексиканский

Трава высотой до 50 см, с тонкими, нитевидными, ярко-зелёными листьями. В России выращивается как однолетнее растение. Листья узкие, длинные, иногда щетинистые. Соцветия узкие, удлинённые. Колосья с изогнутыми или кудрявыми волосинками, длиной от 2 до 25 см.

 

Африканское просо

Его широкие листья меняются от карамельного цвета до медно-бронзового, когда они созревают, а красивые метелки, которые выглядят как пушистые хвосты лисы, поднимаются в конце лета.

Однолетнее травянистое растение высотой 3-х до 4-х м. Корень проникает в почву на глубину до 3,6 м, при этом 80 % корневой массы расположены на глубине до 10 см. Листья тёмно-зелёные. Соцветия густые цилиндрические или эллипсоидальные диаметром 10-20 мм. Соплодие содержит от 1000 до 3000 зёрен диаметром до 5 мм белой, жёлтой, красной или чёрной окраски. Пыльца переносится ветром.

 

Циперусы

Циперусы, они же ситовники, — многолетние травы семейства Осоковых. Родом они с африканского континента, там они произрастают вдоль различных водоемов и в болотистых местах. Уход за циперусом в домашних условиях не представляет особых сложностей, с его выращиванием без особых проблем справится даже начинающий цветовод. Еще его называют зонтик-травой.

 

Шотландская травленная трава

Многолетник, имеющий плотные кусты-кочки с большим количеством тонких, длинных, темно-зеленых листьев, не отмирающих на зиму. В июне-июле образует побеги высотой 20-70 см (форма altissima — до 120 см) с изящными раскидистыми метелками длиной 8-25 см и блестящими мелкими колосками зеленого, желтоватого, бледно-фиолетового цвета, становящимися по мере созревания соломенно-золотистыми. Имеет множество декоративных подвидов, сорта с бронзовой и бледно-зеленой окраской соцветий, более густыми соцветиями, более компактными кочками.

Пеннисетум "Рубрум"

Чрезвычайно эффектный злак с поникающими побегами бордово-красного цвета. Высота растения — до 120 см, ширина до 90 см. Колосовидные соцветия также необычного цвета, который может варьироваться от красного до желто-фиолетового. Период цветения — август-сентябрь. Нетребователен к почвам, несложен в уходе. Предпочитает солнечные места. Выращивается как контейнерное растение, также используется для групповых и одиночных посадок. Хорошо подходит для срезки и засушивания.

 

Мюленбергия

Мюленбергия (Muhlenbergia) — травянистый многолетник из Северной Америки. Относится с семейству Злаки (Poaceae). Известно под названием оленья трава. В природе растет в прериях, по обочинам дорог, служит укрытием для птиц.

 

Высота этой травы от 50 см до метра. В ширину растение занимает примерно столько же места. Листья узкие, жесткие, темно-зеленые. На расстоянии они выглядят как тонкие иголки. Все лето трава зеленая, осенью меняет окраску, приобретая бронзовый или медный оттенок. Зимой листья долго сохраняют свой цвет.

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ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ И ЗЛАКИ в саду: виды, особенности посадки и уход
Куратор: Андрей Туманов
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