Разносолы Октябрины Ганичкиной нравятся знаменитостям

Какого такого "зеленого змея" подарила Владимиру Вольфовичу Жириновскому главная дачница страны Октябрина Ганичкина и чем она поразила Бедроса Киркорова, рассказывает она сама. Мифы и правда об огурцах и других подмосковных овощах-фруктах, к которым кандидат сельскохозяйственных наук относит и арбузы, и виноград, и люффу, и другую экзотику. Она развеивает мифы и создает новые.

Читайте начало интервью:

— В Подмосковье некоторые выращивают достаточно вкусный виноград. Сталкивались вы с этим?

— Да. Мой сосед, например, выращивает "Изабеллу". Не поверите, ведрами. Вино у него отличное, он меня угощал. Прямо в погреб зашли, холодненькое, вкусное. А знаете, какой запах у этого винограда "Изабелла"!

— Белая или черная "Изабелла"?

— Черная. У него есть и русский виноград. Зелёный, крупный. Стена у него каменная и солнце греет. Виноград всё-таки теплолюбивый. И арбузы у нас прекрасно растут! До 12 кг, с тонкой корочкой. Прямо только нож воткнешь — арбуз разваливается. И необыкновенная вкуснота.

— В советское время часто добавляли туда нитраты, по-моему, без этого нельзя было.

— В советское время мы не знали что такое нитраты. Я агроном и не знала, что такое нитраты. А в наше время? Я летом ем всё свежее, только своё. Наступает зима: солёные огурцы, помидоры есть, но хочется свежие.

Иду в магазин. Ни одного человека не встречала, кто бы отравился нитратами. Кушайте всё подряд и не думайте об этом.

— Может быть, зависит еще и от того как много человек ест овощей и фруктов?

— Я — травоядная. На ужин тарелка: петрушка, сельдерей, базилик, салаты листовые, нарежу мелко всё. Плюс огурцы, помидоры, горох, редис. Мне мяса вечером не надо. Я съела, наверное, килограмм этой зелени. Сплю хорошо, думаю, да что ж такая я худая. Конечно, люблю кусочек мяса иной раз, рыбу, но трава у меня на первом месте. Я — огуречница.

Диссертацию в Ленинграде защитила по огурцам "Круглогодовое выращивание огурцов". И вдруг мне из Москвы: "Вашу диссертацию не утвердили. Приезжайте в Москву на пересдачу". Я чуть в обморок не упала. Приехала в Москву в январе и привезла огурцов. Тогда в Москве зимой огурцов почти не было.

Высыпала килограмм десять огурчиков свежих. А в комиссии человек 35. Я говорю: "Ешьте мои огурцы. Вот они". Председатель сказал: "Октябрина Ганичкина защитилась вот этими огурцами". Я даже ни слова не сказала по защите.

Про огурцы и экзотику

— Октябрина, может быть, вы даже не замечаете сами, но несколько мифов уже опровергли. Говорят, что лучше огурцы с пупырышками, чем гладкие. Это тоже миф?

— Я люблю гладкие огурцы. Есть такой сорт "Настоящий мужик". Некоторые заулыбались, что длинный огурец — "Настоящий мужик". Он настоящий потому, что его нарежешь — это полная тарелка. Всю семью прокормит. Вот поэтому настоящий мужик. Или "зелёный змей". Они очень вкусные.

Я даже Жириновскому Владимиру Вольфовичу в прямом эфире сантиметров 80 "зеленого змея" подарила. Он мне потом продуктовый подарок послал к Новому году и говорит: "Октябрина, этот длинный огурец был самый вкусный".

Огурцы с пупырышками для засолки, в салате они хрустящие, вкусные. Если они из теплицы, их надо охладить.

— Все считают, что если огурцы растут в открытом грунте, они вкуснее, а выращенные в теплице не такие вкусные.

— Это тоже миф. Охладите, пожалуйста, тепличные огурцы. И — они вкусные. А вот еще секрет: есть огурчики с пупырышками, а между ними такие маленькие-маленькие волосики — такие сорта очень хороши для засолки! Потому что эти пупырышки, когда засаливаешь, в себя втягивают рассол. У меня такой есть рассол! Секретом поделюсь в следующую встречу, когда созреют огурцы, помидоры, капуста, перцы.

От этого рассола с ума можно сойти! Когда я открыла банку на одном мероприятии, там был папа Филиппа Киркорова. Бедрос мне сказал: "Октябрина, сколько живу, не ел огурцов такого засола".

— Не зря в Луховицах памятник огурцу поставили. Это не самопиар?

— Нет. И молодцы. Они выращивали очень хорошие огурчики. Маленькие с пупырышками. Но сейчас не то немножко. У них уже переродились эти огурцы. Такое подозрение, что они всё-таки сажают теперь другие сорта, не луховицкие. Уже не те огурцы у них. Но всё равно там огуречный рай. Надо только свежие покупать.

Не надо покупать на рынке, если огурцы в мокром мешке. Вы принесете домой, а они уже как бы гнилые будут. Надо покупать из мешка сухого.

Поливают, чтобы вес побольше был и делают большую ошибку. Людей нельзя обманывать. Купишь, а они уже дряблые, невкусные.

— Что-то экзотическое, кроме арбузов и винограда, можно в наших краях вырастить?

— Я выращивала люффу. В теплице решила вырастить огурцы перекрестноопыляемые, где немного пустоцвета и огурчики. Мне хотелось, чтобы хорошее было опыление. И я высадила люффу — тыквенное растение. Вы же мочалку белую видели, такую рыхлую и белую мочалку? Вот это и есть люффа. Когда она созревает, из неё делают мочалки. Очень хорошо трет тело. Эта люффа мне нужна была для цветения. И пчёлки залетали, опыляли.

Лагенарию выращивала — это "вьетнамский огурец", или кабачок. И вот однажды я вырастила полутораметровую лагенарию и поехала по обществознанию читать лекцию, и взяла это чудо-растение с собой. Оно ещё в диаметре где-то 10-12 см, и свежее такое. И очень тяжёлое. Вы представляете, такую трубу? И я когда в метро зашла, все за мной шли. Что я несу, каждый спрашивал. Я говорю: "Лагенарию". — "А что такое?". Я думаю, скорее бы в вагон. В вагон зашла — все тоже спрашивают… А мне пришлось ее вот так вот, как ребёнка, держать. И люди тоже поддерживали, мне помогали. Все просто с ума сходили от этой экзотики!

Беседовал Игорь Буккер